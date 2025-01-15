Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Барвинский Владимир



15.01.2025 Безопасность с искусственным интеллектом: «Ростелеком» расширил систему умного уличного видеонаблюдения в Тюмени 1
09.01.2025 Быстрый интернет «Ростелекома» впервые появился в селе Речкино Курганской области 1
24.10.2024 «Ростелеком» в Тюмени презентовал 3D-модель городов 1
21.10.2024 Ростелеком» презентует энергоэффективные технологии, позволяющие автоматизировать процессы выработки тепла 1
12.08.2024 Безопасность на дорогах: «Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья 1
25.07.2024 «Ростелеком» в Тюмени установил видеонаблюдение еще в 35 парках и скверах 1
22.05.2024 За экзаменами школьников Тюменской области будут наблюдать более 1700 камер «Ростелекома» 1
15.05.2024 «Ростелеком» в Зауралье проанализировал трафик базовых станций в деревнях и селах 1
05.04.2024 «Ростелеком» установил видеонаблюдение еще в трех скверах Тюмени 1
13.03.2024 «Ростелеком» в Тюменской области на 100 % подготовил систему видеонаблюдения к выборам Президента России 1
13.03.2024 «Ростелеком» в Курганской области на 100 % подготовил систему видеонаблюдения к выборам Президента России 1
24.01.2024 «Ростелеком» в Зауралье подвел итоги оптической стройки в 2023 году 1
23.01.2024 «Ростелеком» в Тюменской области подвел итоги оптической стройки в 2023 году   1
19.12.2023 Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля 1
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье 1
21.11.2023 Вышка имени Евдокима Яковлева: «Ростелеком» в Тюменской области назвал базовую станцию в честь основателя бальнеологии   1
23.10.2023 «Ростелеком» презентовал единую облачную платформу энергоданных 1
20.10.2023 Цифра для воды: «Ростелеком» презентовал решение «Цифровой водоканал» 1
20.10.2023 «Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения 1
27.09.2023 В 2023 г. «Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой более 3000 домохозяйств Курганской области   1
08.09.2023 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение на выборах губернатора Тюменской области 1
07.08.2023 В 2023 г. мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 32 населенных пункта Тюменской области 1
19.07.2023 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области   1
19.07.2023 Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения   1
30.05.2023 В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома» 1
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Барвинский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Аэропорты регионов УК 12 1
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 20
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 10
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Оцифровка - Digitization 4539 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 87 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Логинов Станислав 31 6
Фахрутдинова Гульжан 5 3
Исхизова Александра 81 2
Кущ Иван 4 2
Халин Игорь 2 2
Менделеев Дмитрий 10 1
Саблукова Ирина 2 1
Борисов Валерий 1 1
Ершов Петр 3 1
Алябьев Александр 1 1
Яковлев Евдоким 1 1
Шарохи Леонид 2 1
Ефремова Вероника 2 1
Мамонтов Савва 2 1
Галеев Рушан 1 1
Богданова Наталья 1 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 24
Россия - УФО - Курганская область 499 24
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 8
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 38 6
Россия - Уральские горы - Зауралье 49 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 4
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 4
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 4
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Европа 21767 2
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 9 2
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 10 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 12 1
Россия - УФО - Курганская область - Шатровский район - Шатрово 3 1
Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье 5 1
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово 3 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 20
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Слепые зоны 109 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Металлы - Медь - Copper 791 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 14 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Обществознание - обществоведение 17 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 1
Единый день голосования 129 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще