Барвинский Владимир
Барвинский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9699 26
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
|НМГ - Национальная Медиа Группа 110 5
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
|Аэропорты регионов УК 12 1
|Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
|Логинов Станислав 31 6
|Фахрутдинова Гульжан 5 3
|Исхизова Александра 81 2
|Кущ Иван 4 2
|Халин Игорь 2 2
|Менделеев Дмитрий 10 1
|Саблукова Ирина 2 1
|Борисов Валерий 1 1
|Ершов Петр 3 1
|Алябьев Александр 1 1
|Яковлев Евдоким 1 1
|Шарохи Леонид 2 1
|Ефремова Вероника 2 1
|Мамонтов Савва 2 1
|Галеев Рушан 1 1
|Богданова Наталья 1 1
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