Вышка имени Евдокима Яковлева: «Ростелеком» в Тюменской области назвал базовую станцию в честь основателя бальнеологии

Базовая станция связи «Ростелекома» в селе Канаш Нижнетавдинского района Тюменской области названа в честь Евдокима Яковлева, заслуженного врача РСФСР, основателя региональной бальнеологии. Вышка построена в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работа по возведению новых станций проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России) и компанией «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В компании называть объекты связи в честь прославленных известных людей и значимых для региона событий стало доброй традицией. В 2023 г. вышка «Ростелекома» в деревне Маслова названа в честь 100-летия Тобольского района. В Голышмановском городском округе есть вышки имен Сидора Путилова и Леонида Шарохи, в Ишимском районе — имен Александра Алябьева и Петра Ершова, в Тобольском районе — имени Дмитрия Менделеева, а в Ялуторовске работает базовая станция имени Савы Мамонтова.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Уверен, что базовая станция имени знаменитого бальнеолога в Канаше сможет с достоинством выдержать любую телеком-активность сельчан. Теперь жители могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в онлайн-формате, общаться со своими родными и близкими в мессенджерах и смотреть контент в Сети. С начала 2023 г. "Ростелеком" установил 47 базовых станций в отдаленных селах и деревнях Тюменской области. Ранее интернета и мобильной связи стандартов 4G/LTE в этих населенных пунктах не было вообще, жители пользовались точками публичного Wi-Fi -доступа».

Валерий Борисов, глава Нижнетавдинского муниципального района: «Появление качественной мобильной связи — всегда радостное событие для жителей. В селе Канаш проживают чуть более 200 человек. Сейчас сельчане наравне с городскими жителями могут быть в курсе последних новостей, учиться, а также работать дистанционно».

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.