«Ростелеком» в Тюмени презентовал 3D-модель городов

«Ростелеком» продемонстрировал в Тюмени отечественный модуль «Цифровой двойник города», который может объединить все сведения о муниципальной собственности: данные о сетях электроснабжения, освещения, водной и тепловой инфраструктуре, транспортных путепроводах, зданиях и сооружениях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система собирает информацию с приборов учета и контроллеров всех видов ресурса, например, водоснабжения, анализирует и уведомляет ответственных об отклонениях от нормативных состояний параметров, а также позволяет определить оптимальные управленческие решения, прогнозирует контраварийные меры, планирует регламентные работы и потребление услуг.

Виртуальный двойник пригодится и населению: люди смогут создавать заявки на устранение аварии или неисправности, привязав обращение к географической точке и приложив фотографию. Это ускорит получение диспетчерскими службами информации об аварийных ситуациях.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Современным городам особенно необходимы системообразующие цифровые платформы, которые способствуют развитию экономики и повышению безопасности и качества жизни в городской среде. Сферы, в которых используют 3D-модель, с каждым годом увеличиваются. Сегодня практически во всех регионах России существует проблематика в отрасли ЖКХ, в частности, в капитальном ремонте многоквартирных домов: отсутствие реальных верифицированных данных о техническом состоянии жилфонда, финансовая необеспеченность региональных программ капремонта, а также проблема с его очередностью без учета данных о реальном техническом состоянии здания. В портфеле “Ростелекома” есть уникальный продукт — “Цифровой двойник многоквартирного дома”, разработанный инженерами строительной отрасли и включенный в реестр отечественного ПО. Решение позволяет полностью автоматизировать деятельность по обследованию и мониторингу технического состояния постройки, начиная от полевых работ и заканчивая анализом полученной информации и передачи ее в системы фонда капитального ремонта для учета при актуализации планов».

Также в рамках проекта по формированию цифровых двойников в нескольких городах России «Ростелекомом» уже созданы карты умного уличного освещения. Для этого на существующие опоры устанавливаются энергоэффективные светильники, которые имеют индивидуальный модуль управления с GPS и SIM-картой. Благодаря этому можно в режиме онлайн вести мониторинг работы каждого отдельного фонаря и дистанционно управлять им. Умные светильники позволяют сберечь до 80% затрат на электроэнергию, включая экономию за счет снижения яркости в ночное время при уменьшении транспортного потока на дороге.