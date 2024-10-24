Разделы

Цифровизация
|

«Ростелеком» в Тюмени презентовал 3D-модель городов

«Ростелеком» продемонстрировал в Тюмени отечественный модуль «Цифровой двойник города», который может объединить все сведения о муниципальной собственности: данные о сетях электроснабжения, освещения, водной и тепловой инфраструктуре, транспортных путепроводах, зданиях и сооружениях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система собирает информацию с приборов учета и контроллеров всех видов ресурса, например, водоснабжения, анализирует и уведомляет ответственных об отклонениях от нормативных состояний параметров, а также позволяет определить оптимальные управленческие решения, прогнозирует контраварийные меры, планирует регламентные работы и потребление услуг.

Виртуальный двойник пригодится и населению: люди смогут создавать заявки на устранение аварии или неисправности, привязав обращение к географической точке и приложив фотографию. Это ускорит получение диспетчерскими службами информации об аварийных ситуациях.

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть
Цифровизация

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Современным городам особенно необходимы системообразующие цифровые платформы, которые способствуют развитию экономики и повышению безопасности и качества жизни в городской среде. Сферы, в которых используют 3D-модель, с каждым годом увеличиваются. Сегодня практически во всех регионах России существует проблематика в отрасли ЖКХ, в частности, в капитальном ремонте многоквартирных домов: отсутствие реальных верифицированных данных о техническом состоянии жилфонда, финансовая необеспеченность региональных программ капремонта, а также проблема с его очередностью без учета данных о реальном техническом состоянии здания. В портфеле “Ростелекома” есть уникальный продукт — “Цифровой двойник многоквартирного дома”, разработанный инженерами строительной отрасли и включенный в реестр отечественного ПО. Решение позволяет полностью автоматизировать деятельность по обследованию и мониторингу технического состояния постройки, начиная от полевых работ и заканчивая анализом полученной информации и передачи ее в системы фонда капитального ремонта для учета при актуализации планов».

Также в рамках проекта по формированию цифровых двойников в нескольких городах России «Ростелекомом» уже созданы карты умного уличного освещения. Для этого на существующие опоры устанавливаются энергоэффективные светильники, которые имеют индивидуальный модуль управления с GPS и SIM-картой. Благодаря этому можно в режиме онлайн вести мониторинг работы каждого отдельного фонаря и дистанционно управлять им. Умные светильники позволяют сберечь до 80% затрат на электроэнергию, включая экономию за счет снижения яркости в ночное время при уменьшении транспортного потока на дороге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

«Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: