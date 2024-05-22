За экзаменами школьников Тюменской области будут наблюдать более 1700 камер «Ростелекома»

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Тюменской области. В 2024 г. основной период ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 5 июля, а дополнительный период пройдет с 4 по 23 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера задействуют 1716 цифровых камер, смонтированных в 858 аудиториях. Все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта. Онлайн-трансляция будет вестись из 54 образовательных учреждений Тюменской области и двух региональных центров обработки информации.

Вероника Ефремова, директор департамента образования и науки Тюменской области: «В этом году в Тюменской области ЕГЭ будут сдавать более 10 тыс. одиннадцатиклассников. Ход экзаменов проконтролируют не только умные камеры, но и команда общественных наблюдателей, включающая студентов тюменских вузов и колледжей и представителей Российского союза молодежи. Это обеспечит равные возможности для участников испытаний и повысит объективность результатов наших выпускников».

Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные школьников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Видео из всех аудиторий транслируется в режиме реального времени на специальный служебный портал.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Система видеонаблюдения компании "Ростелеком" с применением искусственного интеллекта обеспечивает полную объективность при оценке экзаменационного процесса. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. Во время проведения экзаменов наши специалисты будут круглосуточно мониторить работу системы видеонаблюдения, несмотря на ее давно заслуженную репутацию как надежного помощника организаторов государственной аттестации. Все данные будут храниться в центре обработки данных “Ростелекома” до 1 марта 2025 г.».

Выявлять нарушения в ходе экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит подозрение на «нарушение». Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов прозрачнее.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.