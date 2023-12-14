«Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье

«Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 2023 г. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Почти 6000 жителей из малых населенных пунктов региона получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/4G. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Даже в небольших отдаленных уголках региона зауральцы теперь могут работать и учиться в онлайн-формате, записываться к врачам, совершать покупки, оперативно просматривать ленту новостей и дистанционно получать государственные и муниципальные услуги.

Специалисты компании проложили более 20 километров волоконно-оптических линий для подключения базовых станций к уже существующей инфраструктуре. Связь появилась в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Шадринском, Щучанском и Юргамышском районах, а также в Лебяжьевском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «В 2023 году “Ростелеком” построил 27 базовых станций в малых населенных пунктах Курганской области. Ранее в этих деревнях и селах не было устойчивого мобильного покрытия. Вышки подключены преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости и широкий радиус покрытия».

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области: «Минцифры России ежегодно проводит голосование за малочисленные населенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к интернету. В 2022 г. на портале «Госуслуг» зауральцы отдали свои голоса за населенные пункты, где, по их мнению, вышки связи должны были появиться в первую очередь. Адресный план строительства на 2024 г. также сформирован по итогам народного выбора. В следующем году в регионе планируется установить еще 14 базовых станций. Их строительство ведется в соответствии с нацпроектом “Цифровая экономика”».

С начала реализации проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» в Курганской области построил 32 базовые станции. Вышки устанавливают по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Программа рассчитана на отдаленные деревни и поселки, где проживает от 100 до 500 человек.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.