Россия УФО Курганская область Каргапольский район Каргаполье

Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье

СОБЫТИЯ


25.12.2025 Знакомьтесь, «Булат»: «Ростелеком» запустил в Курганской области первые базовые станции от российского поставщика 1
04.09.2025 МТС расширила сеть для пяти тысяч зауральцев, проживающих в малых селах и деревнях 1
02.07.2025 «МегаФон» ускорил интернет для 20 тыс. жителей Курганской области 1
20.03.2025 Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи 1
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье 1
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза 2
16.10.2012 Библиотеки Зауралья подключили к интернету 1
30.07.2007 Курганские суды осваивают электронный документооборот 1
19.03.2003 В Курганской области внутризоновые системы передач переводят на "цифру" 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10343 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3127 1
МегаФон 9956 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 2
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1665 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 899 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
Аксессуары 4134 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
USB modem - USB модем 309 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 346 1
Барвинский Владимир 35 2
Фахрутдинова Гульжан 10 1
Пахомов Валерий 1 1
Жуков Геннадий 13 1
Куликов Леонид 1 1
Фитин Павел 1 1
Хецко Владимир 1 1
Дерягин Виктор 4 1
Россия - УФО - Курганская область 583 8
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 5
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 157395 4
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 68 3
Россия - УФО - Тюменская область 1262 3
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 14 3
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 13 2
Россия - УФО - Курганская область - Шатровский район - Шатрово 3 1
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 1
Россия - УФО - Челябинская область 1398 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - УФО - Курганская область - Половинский район - Половинное 5 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

