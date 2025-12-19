Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Россия СЗФО Вологодская область Белозерск

Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск

СОБЫТИЯ


19.12.2025 «МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области 1
12.02.2025 «Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи 1
16.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган 1
29.10.2024 «Интерпринт Рус» представил кейс перехода с SAP на «1С» в референс-лаборатории ВЦ «Раздолье» 1
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье 1
31.10.2022 ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО 1
23.08.2016 Сеть 4G МТС появилась в 14 населенных пунктах Вологодской области 1
16.12.2013 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Вологодской области 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
09.07.2008 «Евросеть» открыла салон в Белозерске 1
27.06.2005 У "МегаФона" 0,5 млн. абонентов в Вологодской области 1
17.01.2005 Количество абонентов "Мегафон" в Вологодской области перевалило за 400 тыс. 1
27.05.2004 "Би Лайн" запустил сеть в Вологодской области 1
19.03.2003 В Курганской области внутризоновые системы передач переводят на "цифру" 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9938 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 2
Ростелеком 10327 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
Yandex - Яндекс 8472 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Huawei 4225 1
Samsung Electronics 10636 1
Apple Inc 12646 1
LG Electronics 3678 1
ZTE Corporation 774 1
Sony 6636 1
HTC Corporation 1505 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 438 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 1
9018 1
SAP SE 5438 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 1
Евросеть 1417 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9362 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6708 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3300 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7629 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 895 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 605 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5852 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 345 1
Microsoft Office 3965 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 1
Фахрутдинова Гульжан 9 1
Михайлова Анастасия 38 1
Барвинский Владимир 34 1
Шевердин Владимир 12 1
Белозерский Игорь 1 1
Рогачев Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 745 6
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 42 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 339 5
Россия - УФО - Тюменская область 1258 4
Россия - УФО - Курганская область 582 4
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 45 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Верховажский район - Верховажье 8 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Устюженский район - Устюжна 10 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 3
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вашкинский район 5 2
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 66 2
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 14 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 1
Москва - ВАО - Измайлово 14 1
Турция - Анталья 27 1
Москва - ЮАО - Борисовские пруды 8 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 45 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Россия - Андреевка 20 1
Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 27 1
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 1
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 12 1
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 12 1
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Кут 15 1
Россия - УФО - Курганская область - Половинский район - Половинное 5 1
Казахстан - Республика 5805 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Образование в России 2562 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4254 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1870 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще