Россия СЗФО Вологодская область Вашкинский район

Россия - СЗФО - Вологодская область - Вашкинский район

СОБЫТИЯ


05.02.2026 МТС улучшила связь в Вологодской области 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 1
29.08.2014 В Вологодской области открылось первое модульное отделение почтовой связи 1
22.07.2014 115 тыс. жителей Вологодчины зарегистрировано на едином портале госуслуг 1
27.06.2005 У "МегаФона" 0,5 млн. абонентов в Вологодской области 1
17.01.2005 Количество абонентов "Мегафон" в Вологодской области перевалило за 400 тыс. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
МегаФон 10077 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком - Сахателеком 64 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
Ростелеком 10405 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 1
Почта России ПАО 2267 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Сун Андрей 8 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 10 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Шевердин Владимир 13 1
Кувшинников Олег 14 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 758 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 346 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 16 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 269 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 47 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Верховажский район - Верховажье 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Устюженский район - Устюжна 10 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 69 1
Россия - Соболево 6 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1011 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Усть-Кубинский район - Устье 3 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1332 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1034 1
Россия - ДФО - Магаданская область 493 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1008 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Карагинский район 8 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
