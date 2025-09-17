Разделы

Россия ДФО Камчатский край Карагинский район


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Камчатка готовится к четырем дням без интернета 1
13.08.2024 На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением 1
24.03.2017 МТС улучшила связь в восьми удаленных населенных пунктах Камчатки 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 1
17.02.2014 «Дело» в Камчатском крае: этапы и итоги создания единой системы e-документооборота 1
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы 1
29.05.2013 Правительство Камчатского края: E-документооборот сделал нашу работу более оперативной 1
27.11.2012 «Билайн» обеспечил связью отдаленные поселки Корякии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10118 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 2
Системы документооборота 504 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
ДокСофт 4 1
МегаФон 9605 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 53 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 2
Фонд капитального ремонта 21 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13115 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11099 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7123 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13233 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4797 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9538 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12138 3
Оповещение и уведомление - Notification 5187 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28616 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11060 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8493 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 960 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4640 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8973 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8439 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4291 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 289 1
Электронный документ - Electronic document 1512 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14394 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 964 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9452 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6085 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 97 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 40 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 370 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 1
ЭОС Дело СЭД 216 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 3
ЭОС АРМ руководителя 77 3
ЭОС Дело-web 209 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5666 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
Войтов Алексей 6 2
Сун Андрей 8 1
Егошин Сергей 80 1
Хмелевский Константин 3 1
Морозов Виктор 7 1
Кособринов Юрий 2 1
Зайцева Ольга 19 1
Коростелев Дмитрий 4 1
Мишустин Михаил 711 1
Путин Владимир 3300 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 986 7
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2874 5
Россия - РФ - Российская федерация 153182 3
Тихий океан - Берингово море - Командорские острова 11 3
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 339 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 21 2
Россия - Соболево 6 2
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 16 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 33 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1377 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 946 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1268 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1277 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1367 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 630 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 959 1
Россия - ДФО - Магаданская область 454 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вашкинский район 5 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 535 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1633 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 418 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 57 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 270 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5864 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1718 2
Приватизация - форма преобразования собственности 534 2
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4346 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3552 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 378 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 917 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2601 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2072 1
КамчатГТУ - Камчатский государственный технический университет 1 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
