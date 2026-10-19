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Россия ДФО Камчатский край Усть-Большерецк

Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк

СОБЫТИЯ


19.10.2026 МТС «раскидала» сети в рыбном сердце Камчатки 2
17.09.2025 Камчатка готовится к четырем дням без интернета 1
25.07.2025 Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет 2
19.04.2024 «МегаФон» наращивает скорости и покрытие 4G на Камчатке 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
04.09.2019 «Ростелеком» поможет Камчатке в развитии цифровой инфраструктуры 1
01.06.2017 «Ростелеком» расширил программу устранения цифрового неравенства на Камчатке 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
21.07.2016 «Ростелеком» приступил к завершающему этапу подводных работ на участке «Сахалин-Камчатка» 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 2
08.06.2016 «Ростелеком» соединил подводный кабель с береговой инфраструктурой на Камчатке 2
07.06.2016 Оптоволоконный интернет заменит на Камчатке спутниковый в 2017 году 1
07.06.2016 Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки 2
30.05.2016 Стартовал второй этап строительства подводной ВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан» 1
23.07.2015 Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка 1
23.04.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу 1
15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу 1
27.11.2014 Более 65 тыс. домохозяйств на Камчатке охвачены оптическими сетями «Ростелекома» 1
27.11.2014 «Ростелеком» на Камчатке начал создание телекоммуникационной инфраструктуры подводной ВОЛС 2
20.08.2014 Строительство подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» поддержали на общественных слушаниях 1
17.02.2014 «Дело» в Камчатском крае: этапы и итоги создания единой системы e-документооборота 1
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы 1
11.02.2014 МТС обеспечит мобильной связью камчатских спасателей 1
01.11.2013 Tele2 инвестировал 70 млн руб. в развитие телекоммуникаций Камчатского края 1
31.07.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети на территории Камчатского края 2
28.12.2012 МТС инвестирует в расширение сетей связи в Камчатском крае порядка 1,5 млрд руб. 1
15.11.2012 МТС модернизировала сеть передачи данных на Камчатке 1
09.06.2012 Стартовали проектно-изыскательские работы по строительству подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» 1
11.05.2011 «Ростелеком» завершил цифровизацию Камчатки 2
11.12.2009 На Камчатке, Курилах и в Сибири произошли землетрясения 1
19.12.2008 «Дальсвязь» строит ВОЛП на Камчатке: завершен первый этап работ 2
18.08.2008 Планируется модернизация Паужетской геотермальной электростанции 1
15.12.2006 ПФР по Камчатской области понадобились услуги по передаче данных 1
16.12.2003 "Дальсвязь" завершает реконструкцию GSM-сети на Камчатке 1

Публикаций - 34, упоминаний - 43

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11067 19
Huawei 4726 8
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16206 4
Huawei Marine Networks 12 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 2
МегаФон 10997 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 2
Системы документооборота 523 2
Yandex - Яндекс 9411 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 155 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
Italtel 25 1
ДокСофт 4 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
СЗГП НПП - СевЗапГидроПроект 1 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13946 4
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6028 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5028 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23256 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11658 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18340 14
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель - подводная радиотелефония - подводная связь 45 13
Пропускная способность - Bandwidth 1941 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1782 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29951 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2272 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27070 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9737 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26637 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10420 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7446 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12506 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5290 2
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11979 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13048 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6925 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4599 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1201 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4081 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 2
Оповещение и уведомление - Notification 6173 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13631 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10881 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18420 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 736 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9411 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13174 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55011 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 251 2
ЭОС Дело-web 209 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
ЭОС АРМ руководителя 79 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6420 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 45 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Никифоров Николай 1141 3
Сапунов Алексей 38 3
Сун Андрей 8 3
Путин Владимир 3479 2
Осеевский Михаил 356 1
Калугин Сергей 169 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Илюхин Владимир 5 1
Балаценко Андрей 32 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Хитрова Елена 12 1
Морозов Виктор 7 1
Войтов Алексей 6 1
Белейчев Александр 10 1
Кузьмин Иван 15 1
Шорников Андрей 9 1
Калашникова Людмила 29 1
Кособринов Юрий 2 1
Плетникова Ирина 1 1
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