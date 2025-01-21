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Калашникова Людмила



21.01.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в корякском поселке Палана 1
25.12.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на горе Морозной 1
08.10.2024 «МегаФон»: туристы на Камчатке почти на 40% увеличили мобильный трафик 1
25.09.2024 Вилючинск «погрузился» в LTE-связь «МегаФона» 1
04.09.2024 В пределах Садового кольца на Камчатке «МегаФон» включил 4G 1
23.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие сети 4G в спальных районах Петропавловска 1
05.07.2024 «МегаФон» расширяет границы 4G в селах Камчатки 1
31.05.2024 «МегаФон» включил 4G в камчатском селе Пущино 1
19.04.2024 «МегаФон» наращивает скорости и покрытие 4G на Камчатке 1
05.04.2024 На связи «13 кордон»: на участке трассы в Елизовском районе запустили скоростной интернет 1
25.12.2023 «МегаФон» прокачал 4G в жилмассивах Петропавловска-Камчатского 1
23.11.2023 В камчатских городах «Мегафон» улучшает зону покрытия 1
17.10.2023 «Мегафон» «раздал» 4G в северном поселке Камчатки 1
03.08.2023 У «Мегафона» на Камчатке – новый директор 1
11.10.2016 Tele2 назначил нового коммерческого директора в Приморье 3

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Калашникова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Цифровые Привычки 24 1
Telegram Group 1983 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Microsoft Skype 2067 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Дяблов Роман 11 1
Зимин Вадим 4 1
Батурин Виталий 1 1
Путин Владимир 3171 1
Белкина Анна 9 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 12
Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово 45 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 3
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 236 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 35 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 24 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
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Москва - Садовое кольцо 146 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
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