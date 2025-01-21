Калашникова Людмила
Калашникова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 13
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
|Цифровые Привычки 24 1
|Telegram Group 1983 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
|Microsoft Skype 2067 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
|Дяблов Роман 11 1
|Зимин Вадим 4 1
|Батурин Виталий 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Белкина Анна 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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