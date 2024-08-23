Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил покрытие сети 4G в спальных районах Петропавловска

«МегаФон» увеличил территорию покрытия, надежность и скорости мобильного интернета в нескольких спальных районах столицы Камчатки, расширив существующую телеком-инфраструктуру. Проведённый апгрейд сети значительно улучшил качество связи для жителей и гостей города.

Запуск новой базовой станции позволил уверенно покрыть сигналом 4G улицы в микрорайоне Халактырка, где расположены частные и малоэтажные дома, офисы компаний, гостиница, а также одноименный аэропорт. После проведенных работ зона покрытия сетью LTE выросла более чем на 15%, а увеличенная емкость сети позволяет большему количеству жителей микрорайона одновременно выходить в интернет на высокой скорости в любое время, в том числе и в часы пиковых нагрузок.

Кроме того, значительно улучшилась связь на участке трассы Халактырского шоссе, ранее там было «белое пятно», проходили только голосовые вызовы от соседней, далеко стоящей базовой станции.

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

Новое покрытие и скорости мобильного интернета ощутили и жители трех жилых микрорайонов в районе улиц Звездная, Садовая и киноцентра «Лимонад». Здесь инженеры оператора провели работы по агрегации частот на существующем телеком-оборудовании, а за счет довеса дополнительного слоя LTE, работающего в низком частотном диапазоне, расширилось покрытие 4G для абонентов компании и улучшилось проникновение сигнала в здания. Для таких густонаселенных районов, с большой концентрацией торговых центров, офисных зданий и учебных заведений, модернизация сети связи делает онлайн-общение более комфортным — жители и гости могут звонить по видеосвязи, пользоваться банковскими цифровыми сервисами, электронными государственными услугами, а школьники без ограничений переписываться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и слушать музыку.

«Наши инженеры постоянно анализируют пользовательскую активность абонентов и разрабатывают план модернизации и расширения телеком-инфраструктуры на территории города и края, определяя места, где требуются улучшения для максимального количества пользователей. Запуск новых базовых станций и обновление существующей телеком-инфраструктуры уменьшает нагрузку на существующую сеть, увеличивает скорость мобильного интернета для наших абонентов, позволяя жителям и гостям Камчатки не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS