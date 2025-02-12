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Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик

Пассажиры главной воздушной гавани Камчатки — аэропорта Елизово — этой зимой активно пользуются мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов посчитали, что в декабре 2024 г. – январе 2025 г. общий мобильный трафик здесь вырос на 10% год к году, а третья часть путешественников — гости из других регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Большая часть пассажиропотока пришлась на декабрь 2024 г.: местные жители в новогодние каникулы отправлялись на материк, а туристы из других регионов выбрали зимний отдых на полуострове. В камчатском аэропорту мобильным интернетом пользовались абоненты из Москвы, Сахалина, Новосибирска, Башкортостана и Алтая. При этом туристы из других регионов увеличили объем трафика почти на 30% относительно двух первых месяцев прошлой зимы.

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Абоненты в аэропорту Камчатки чаще всего голосовой связи предпочитают общение в сети 4G — продолжительность разговоров по мобильному снизилась на 9%. В ожидании рейса пассажиры переписываются в мессенджерах, смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, ролики на видеохостингах или обращаются к поисковым системам.

«Перед или после долго авиаперелета пассажиры активно пользуются мобильной связью. Этой зимой наши специалисты провели модернизацию оборудования, обеспечивающего LTE-покрытие в зоне аэропорта Елизово, что позволило увеличить скорость загрузки данных и обеспечить абонентам выход в Сеть на средней скорости 60 Мбит/с. Воспользоваться интернетом пассажиры могут на парковке, в зоне посадки в самолет, а также внутри помещений аэровокзала», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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