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Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга IATA: PKC, ICAO: UHPP


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 В самом красивом аэропорту страны абоненты активно пользуются интернетом «МегаФона» 1
12.02.2025 Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик 1
25.12.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на горе Морозной 1
04.09.2024 В пределах Садового кольца на Камчатке «МегаФон» включил 4G 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9256 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16357 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8093 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8604 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28251 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1103 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 523 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14018 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1699 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7506 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2891 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3643 1
Калашникова Людмила 20 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 52 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 2
Россия - СФО - Новосибирск 4426 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 903 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1151 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1178 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2745 1
Москва - Садовое кольцо 149 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1333 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 331 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1744 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6533 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4997 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2678 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 104 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2487 1
Дача - дачники 896 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 156 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1609 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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