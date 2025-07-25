Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Камчатский край Елизовский район Елизово Паратунка
СОБЫТИЯ
|25.07.2025
|
Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет
Оператор значительно модернизировал сеть не только в основных геоюнитах Петропавловск-Камчатский – Елизово – Вилючинск, где проживает около 80% жителей края, но и в других крупных и малых насе
|19.06.2025
|
МТС ускорила мобильный интернет для камчатских дачников
этом CNews сообщили представители МТС. Новые скорости МТС уже доступны абонентам в районе аэропорта Елизово и пригородных СНТ: Дубрава-1, Индустриец, Романтик, Мутновский, Дружба, Березка и др.
|18.03.2025
|
«МегаФон» расширил покрытие на популярном курорте Паратунка
покрытия попали не только жилые дома, магазины, но и популярные места отдыха и туристические базы. Паратунка — курорт с целебными термальными водами. В селе постоянно проживает около 1500 чело
|12.02.2025
|
Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик
Пассажиры главной воздушной гавани Камчатки — аэропорта Елизово — этой зимой активно пользуются мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов посчитали, что в декабре 2024 г. – январе 2025 г. общий мобильный траф
|05.04.2024
|
На связи «13 кордон»: на участке трассы в Елизовском районе запустили скоростной интернет
боненты «МегаФона», направляющиеся на Паратунские термальные источники или санаторно-курортную зону Елизовского района, могут оценить высокие скорости передачи данных в своих гаджетах. Новое те
|25.05.2007
|
Россия восстанавливает контроль над ключевой орбитой
офизическими методами в Северо-Восточном и Дальневосточном регионах России. Институт находится в с. Паратунка, 26 км западнее г. Петропавловска-Камчатского, и имеет в своем составе отдел радиок
|12.01.2004
|
"Дальсвязь" ввела новые объекты на Камчатке
декабря, состоялось открытие новой телефонной цифровой станции SI-2000 емкостью 21568 номеров в г. Елизово Камчатской области. За период с ноября по декабрь 2003 г. на зоновых и местных линиях
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Калашникова Людмила 24 10
|Белкина Анна 9 4
|Сальникова Евгения 7 2
|Путин Владимир 3352 2
|Гончаров Александр 19 2
|Серегин Кирилл 1 1
|Репников Михаил 1 1
|Мишустин Михаил 736 1
|Ермаков Валерий 136 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Солодов Владимир 12 1
|Белейчев Александр 10 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Рубахин Владимир 2 1
|Князев Роман 9 1
|Шорников Андрей 9 1
|Сун Андрей 8 1
|Байдин Андрей 1 1
|Хмелевский Константин 3 1
|Цыганков Константин 9 1
|Батурин Виталий 1 1
|Замятин Арсений 1 1
|Репникова Дарья 1 1
|Репникова Юлия 1 1
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
|Пронина Антонина 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 3
|Российская газета 275 1
|Финансовые известия 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406970, в очереди разбора - 733284.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.