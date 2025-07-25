Разделы

Россия ДФО Камчатский край Елизовский район Елизово Паратунка

Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка

СОБЫТИЯ


25.07.2025 Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет

Оператор значительно модернизировал сеть не только в основных геоюнитах Петропавловск-Камчатский – Елизово – Вилючинск, где проживает около 80% жителей края, но и в других крупных и малых насе
19.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для камчатских дачников

этом CNews сообщили представители МТС. Новые скорости МТС уже доступны абонентам в районе аэропорта Елизово и пригородных СНТ: Дубрава-1, Индустриец, Романтик, Мутновский, Дружба, Березка и др.
18.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие на популярном курорте Паратунка

покрытия попали не только жилые дома, магазины, но и популярные места отдыха и туристические базы. Паратунка — курорт с целебными термальными водами. В селе постоянно проживает около 1500 чело
12.02.2025 Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик

Пассажиры главной воздушной гавани Камчатки — аэропорта Елизово — этой зимой активно пользуются мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов посчитали, что в декабре 2024 г. – январе 2025 г. общий мобильный траф
05.04.2024 На связи «13 кордон»: на участке трассы в Елизовском районе запустили скоростной интернет

боненты «МегаФона», направляющиеся на Паратунские термальные источники или санаторно-курортную зону Елизовского района, могут оценить высокие скорости передачи данных в своих гаджетах. Новое те
25.05.2007 Россия восстанавливает контроль над ключевой орбитой

офизическими методами в Северо-Восточном и Дальневосточном регионах России. Институт находится в с. Паратунка, 26 км западнее г. Петропавловска-Камчатского, и имеет в своем составе отдел радиок
12.01.2004 "Дальсвязь" ввела новые объекты на Камчатке

 декабря, состоялось открытие новой телефонной цифровой станции SI-2000 емкостью 21568 номеров в г. Елизово Камчатской области. За период с ноября по декабрь 2003 г. на зоновых и местных линиях

Публикаций - 59, упоминаний - 91

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9908 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 7
Ростелеком 10313 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 5
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 4
Huawei 4222 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 24 2
БУХта - Buhta 93 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4531 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Telegram Group 2576 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 107 1
Eastwind - Восточный Ветер 77 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Центр электронного документооборота РУП БГУ 19 1
Камчаттелеком 2 1
АРС - Арктик Регион Связь 4 1
Italtel 25 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Цифровые Привычки 49 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 1
Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга - IATA: PKC, ICAO: UHPP 6 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 2
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 2
Почта России ПАО 2247 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
Омнибэнд Групп 22 1
Агротек - Черниговский Агрохолдинг 2 1
Агротек Холдинг 7 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
Белагро - Белагросервис РО 3 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12851 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22001 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9331 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57443 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28951 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25559 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4014 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17121 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6697 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9610 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25718 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 775 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3922 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1259 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12973 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3346 3
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6310 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12003 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8740 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5836 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 2
РАН ИПМ - НСОИ АФН - Научная сеть оптических инструментов астрометрических и фотометрических наблюдений - International Scientific Optical Network, ISON - Пулковская кооперация оптических наблюдателей, ПулКОН 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
NVision Барьер 736 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Калашникова Людмила 24 10
Белкина Анна 9 4
Сальникова Евгения 7 2
Путин Владимир 3352 2
Гончаров Александр 19 2
Серегин Кирилл 1 1
Репников Михаил 1 1
Мишустин Михаил 736 1
Ермаков Валерий 136 1
Сапунов Алексей 38 1
Солодов Владимир 12 1
Белейчев Александр 10 1
Заболотный Игорь 45 1
Рубахин Владимир 2 1
Князев Роман 9 1
Шорников Андрей 9 1
Сун Андрей 8 1
Байдин Андрей 1 1
Хмелевский Константин 3 1
Цыганков Константин 9 1
Батурин Виталий 1 1
Замятин Арсений 1 1
Репникова Дарья 1 1
Репникова Юлия 1 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Пронина Антонина 4 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1016 52
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 344 36
Россия - РФ - Российская федерация 156974 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2954 14
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 33 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45734 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 22 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18584 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 17 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1311 6
Россия - ДФО - Магаданская область 477 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 987 5
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 4
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 250 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 4
Тихий океан - Охотское море 75 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8117 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 37 3
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2420 2
Беларусь - Белоруссия 6031 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3260 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3357 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2671 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Москва - Садовое кольцо 156 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3223 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 2
Россия - Восточная Сибирь 299 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 341 2
Россия - Соболево 6 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6982 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 6
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1403 6
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 6
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 188 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26023 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1862 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3178 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9684 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 3
Российская газета 275 1
Финансовые известия 33 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
РАН ДВО - ИКИР - Институт космофизических исследований и распространения радиоволн - УАФО - Уссурийская астрофизическая обсерватория 2 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
