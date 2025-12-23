Получите все материалы CNews по ключевому слову
Серегин Кирилл
СОБЫТИЯ
|23.12.2025
|IT TASK завершил аудит информационной безопасности в CreditPlus 1
|03.09.2024
|Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора 1
|Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
|РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
|Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
|Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
|ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 874 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 59 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1022 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157297 1
|Российская газета 277 1
