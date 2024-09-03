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Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора

На Камчатке потерпел крушение вертолет с туристами, погибли все находившиеся на его борту 22 человека. Среди них были основатели популярного туристического онлайн-агрегатора «Большая страна» Юлия и Михаил Репниковы.

Крушение туристического вертолета на Камчатке

В ходе крушения вертолета на Камчатке погибли основатели крупного онлайн-агрегатора в сфере туризма «Большая страна», супруги Михаил и Юлия Репниковы.

Информация об этом опубликована на странице «Большой страны» в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров 31 августа 2024 г. 1 сентября спасатели смогли найти место крушения.

Все находившиеся на борту люди – 22 человека, включая трех членов экипажа и 19 туристов – погибли. К вечеру 1 сентября спасатели нашли тела 17 человек, поиски остальных продолжились.

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Страница агрегатора «Большая страна» в Vk
Основатели туристического онлайн-агрегатора «Большая страна» Юлия и Михаил Репниковы погибли в авиакатастрофе на Камчатке

Вертолет забирал туристов с вулкана Вачкажец и должен был доставить их на стоянку в поселок Николаевка Елизовского района. Среди погибших также оказались создатель туристической компании Kamchatka Freeride Community Кирилл Серегин, финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

По данным «Российской газеты», в качестве предварительной версии аварии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. «В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон», - говорит собеседник издания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Чем известна «Большая страна»

«Большая страна» - онлайн-агрегатор, который перепродает туры по России от локальных туроператоров без наценок. В каталоге компании более 7 тыс. предложений от более чем 470 туроператоров, а также 22 различных вида отдыха (от простых экскурсий до походов, сплавов, восхождений и пр.).

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Документооборот

Компания активно предлагает свои услуги через социальные сети, «Большая страна» входит в Реестр туроператоров и Реестр аккредитованных ИТ-компаний.

Юлия Репникова была членом Русского географического общества.

Кому принадлежит «Большая страна»

ООО «Большая страна» была создана в Перми в 2018 г. супругами Репниковыми. До весны 2024 г. Юлия Репникова занимала пост гендиректора компании, затем стала ее исполнительным директором.

В настоящее время гендиректором компании является Дарья Репникова (возможно, сестра Михаила Репникова). Согласно данным базы «Контур.Фокус», Михаилу Репникову в компании принадлежало 69,1%, Юлии Репниковой – 20%, Дарье Репниковой – 10,9%.

Выручка ООО «Большая страна» в 2023 г. составила 224,2 млн руб., чистая прибыль – 118,2 млн руб. Семья Репниковых также создала онлайн-агрегатора туров – «Клуб гидов» (юридическое лицо – ООО «Ваутри») и разработчика ПО ООО «Балалайка».

Игорь Королев

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