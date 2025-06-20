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Солодов Владимир


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Жители Камчатского края получат цифровые сервисы на одной карте 1
13.08.2024 На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением 1
15.09.2023 В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры 1
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке 1
02.06.2021 Правительство Камчатского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» займется цифровизацией Якутска 1
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов 1
02.07.2015 На «E-Yakutia 2015» обсудили путь к информационному обществу 1
24.06.2015 В Якутске начала работу III ежегодная всероссийская конференция E-Yakutia 2015 1
19.06.2015 Власть и бизнес обменяются опытом реализации ИТ-проектов в рамках конференции E-Yakutia 2015 1
03.09.2014 Клиенты банка «Советский» могут погашать кредиты и пополнять карты через сервисы Qiwi 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Солодов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9984 3
8527 2
БАРС Груп 551 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5054 1
Microsoft Corporation 24889 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 1
МегаФон 9346 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8941 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Якутия Венчурная компания 3 1
NanduQ - Qiwi 999 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 5
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3130 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 124 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68723 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53463 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1797 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1807 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1480 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21035 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13891 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11630 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5177 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32134 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12908 1
Стандартизация - Standardization 2185 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 515 1
Маркировка - Marking 1131 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17425 1
Умные платформы 1764 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 694 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 39 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15286 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5780 1
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8192 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4743 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28339 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 57 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24976 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 39 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 362 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5480 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1468 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
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Борисов Александр 39 3
Нуралиев Борис 291 2
Шевцов Николай 7 2
Кузяев Андрей 66 1
Теплов Олег 31 1
Масалович Андрей 22 1
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Юнов Константин 45 1
Приезжева Екатерина 3 1
Спиридонов Леонид 1 1
Демьян Бедный - Придворов Ефим 6 1
Мишустин Михаил 699 1
Путин Владимир 3254 1
Дубин Михаил 48 1
Стручкова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 9
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 968 5
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 4
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Европа 24414 1
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Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 411 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 55 1
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Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4090 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49459 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16785 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6096 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 425 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 1
Экономический эффект 1120 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 817 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19360 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 706 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 339 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 898 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 1
Ведомости 1088 1
РИА Новости 947 1
Российская газета 274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 2
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 114 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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