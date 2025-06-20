Получите все материалы CNews по ключевому слову
Солодов Владимир
УПОМИНАНИЯ
Солодов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Александр 39 3
|Нуралиев Борис 291 2
|Шевцов Николай 7 2
|Кузяев Андрей 66 1
|Теплов Олег 31 1
|Масалович Андрей 22 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Юнов Константин 45 1
|Приезжева Екатерина 3 1
|Спиридонов Леонид 1 1
|Демьян Бедный - Придворов Ефим 6 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Путин Владимир 3254 1
|Дубин Михаил 48 1
|Стручкова Анна 1 1
|Ведомости 1088 1
|РИА Новости 947 1
|Российская газета 274 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 2
|Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.