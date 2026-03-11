Разделы

Россия ДФО Якутия Верхоянский улус Батагай

Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай

СОБЫТИЯ


11.03.2026 Проекты якутских ученых получили поддержку Российского научного фонда 1
14.12.2022 На крупнейшем месторождении золота в Якутии впервые заработала сеть 4G 1
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии 5
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
06.11.2018 Органы госвласти и местного самоуправления Якутии развивают электронный документооборот на базе системы ЭОС «Дело» 6
30.06.2017 МТС подвела итоги развития мобильной связи в населенных пунктах арктических и северных районов Якутии 1
17.02.2017 МТС и Правительство Якутии продолжают строить сеть в арктических районах 1
24.07.2007 «Сахателеком» инвестировал в развитие сети 150 млн. рублей 1
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1
23.07.2003 "ГлобалТел" и "Сахателеком" установили спутниковые таксофоны в 43 поселках Якутии 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сахателеком 65 3
Ростелеком 10471 2
МегаФон 10185 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 2
9142 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1190 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
Системы документооборота 513 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Якутскгеология 1 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7220 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4073 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9529 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9007 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4872 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1687 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9863 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1107 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2191 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12778 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3438 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6667 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8913 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 676 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1112 1
Стандартизация - Standardization 2259 1
Аналоговые технологии 2841 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1836 1
Оповещение и уведомление - Notification 5456 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
ЭОС Дело СЭД 219 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2468 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Инфосистемы-КС 3 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SatVision 5 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 29 1
Борисов Александр 39 2
Зимин Константин 90 2
Ратиев Сергей 27 1
Нуралиев Борис 296 1
Николаев Николай 5 1
Солодов Владимир 12 1
Павлов Олег 23 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Муттерперл Михаил 22 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Колтин Александр 1 1
Большакова Анастасия 1 1
Мамедова Мария 33 1
Докторов Владимир 1 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1116 11
Россия - РФ - Российская федерация 159398 5
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 5
Россия - ДФО - Якутия - Аллаиховский улус - Чокурдах 6 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3016 3
Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 5 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 841 2
Россия - ДФО - Якутия - Юкагир 2 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхнеколымский улус - Верхнеколымск 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Оленёкский район (улус) - Оленёк 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 1
Земля - планета Солнечной системы 10717 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 1
Россия - ДФО - Амурская область 870 1
Россия - Крайний Север 325 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 648 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 126 1
Земля - Полюсы холода 18 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 58 1
Северный Ледовитый океан 122 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 1
Северный Ледовитый океан - Карское море 23 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 18 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 17 1
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 21 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1939 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9789 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 325 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 752 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 937 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5766 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6453 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Металлы - Серебро - Silver 803 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
