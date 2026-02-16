Разделы

Россия ДФО Якутия Жиганский улус Жиганск

Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск

СОБЫТИЯ


16.02.2026 Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии 1
12.12.2024 У оленеводов в «осетровом» селе Алданского улуса Якутии появился LTE от МТС 1
17.07.2024 В Якутии оцифруют ценные исторические материалы и выложат их в открытый доступ 1
19.06.2024 «МегаФон» расширяет границы 4G в улусах Якутии 1
15.02.2024 «МегаФон» запустил 4G в арктическом селе Якутии 2
09.02.2024 Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет 2
08.02.2024 МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жиганска 3
11.06.2015 Власти выделят частоты для беспроводных кардиомониторов 1
24.07.2007 «Сахателеком» инвестировал в развитие сети 150 млн. рублей 1
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1
23.07.2003 "ГлобалТел" и "Сахателеком" установили спутниковые таксофоны в 43 поселках Якутии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сахателеком 65 3
МегаФон 10107 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 2
Ростелеком 10420 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1086 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8820 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11334 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 1
Оцифровка - Digitization 4939 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4854 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1858 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8473 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1676 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4068 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9813 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4466 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8493 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5894 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2640 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3613 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4023 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 1
ЭЛАР ЭларСкан 165 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 961 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2091 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Medtronic Reveal Linq 1 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Неустроев Прокопий 63 2
Некрасова Наталья 16 2
Путин Владимир 3388 1
Николаев Айсен 46 1
Николаев Николай 5 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Степанова Наталья 3 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1108 9
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 526 6
Россия - РФ - Российская федерация 158508 4
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 3
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 5 3
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхнеколымский улус - Верхнеколымск 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 20 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 2
Россия - ДФО - Якутия - Оленёкский район (улус) - Оленёк 11 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 126 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 1
Россия - ДФО - Якутия - Аллаиховский улус - Чокурдах 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 1
Армения - Республика 2385 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3059 1
Германия - Федеративная Республика 12965 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 164 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 127 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4772 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
Экватор - Equator 205 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

