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«МегаФон» запустил 4G в арктическом селе Якутии

Более трех тыс. жителей села Жиганск в Республике Саха (Якутия) теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона». Оператор провел модернизацию оборудования и запустил связь 4G в арктическом селе. Ранее абонентам здесь были доступны только голосовые вызовы. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Устойчивое LTE-соединение покрывает всю территорию поселка. Инженеры компании перераспределили существующие частоты и запустили дополнительное оборудование, что обеспечило дальность покрытия и возможность большему количеству абонентов одновременно выходить в сеть. Вместе с тем спутниковые каналы связи остались в селе в качестве резервных, что делает мобильную сеть оператора более надежной.

Сегодня в Жиганске в основном проживают эвенки — один из древних народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Местные жители разводят оленей, занимаются звероводством, пушным и рыбным промыслом. Село является одним из пунктов речных туристических маршрутов по реке Лена. Гостей здесь знакомят с традициями и обычаями местных народностей. После запуска 4G туристы смогут в социальных сетях вести стримы с причала, делиться впечатлениями об уникальном селе за полярным кругом, которому уже больше 390 лет.

Развитие сети LTE позволяет сельским жителям иметь доступ к современным технологиям и использовать их в повседневной жизни. Местным жителям теперь стали доступнее платформы государственных услуг и мобильного банкинга, а педагогам и ученикам местной школы с помощью мобильного интернета проще готовиться к занятиям с применением современных цифровых образовательных платформ и электронных журналов.

«Расширение сети 4G для абонентов на отдаленных территориях делает доступным современные интернет-сервисы, повышает качество коммуникации, уравнивает цифровые возможности сельчан с городскими жителями. Мы понимаем важность надежной связи для жителей небольших поселений и работаем так, чтобы с помощью современных LTE-технологий они могли создавать в своей жизни больше комфорта», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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ИТ-бизнес

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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