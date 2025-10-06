Разделы

Некрасова Наталья


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Развитием «МегаФона» в Якутии займётся новый топ‑менеджер 1
15.08.2024 Связь LTE «МегаФона» укрепляется в якутских селах 1
18.07.2024 «МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Вилюйской группе районов Якутии 1
19.06.2024 «МегаФон» расширяет границы 4G в улусах Якутии 1
10.06.2024 Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона» 1
30.05.2024 Территория 4G расширена под Верхневилюйском 1
23.05.2024 «МегаФон» запустил высокоскоростной мобильный интернет в четырех якутских селах 1
23.04.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в якутском селе Сунтар 1
14.03.2024 «МегаФон» расширил покрытие до малой планеты Солнечной системы 1
21.02.2024 Интернет «МегаФона» стал быстрее для 7 тыс. жителей якутских сел 1
15.02.2024 «МегаФон» запустил 4G в арктическом селе Якутии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Некрасова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9689 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9065 10
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1209 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8563 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3899 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8114 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11140 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4048 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3034 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7629 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28731 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3257 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3169 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5286 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1619 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1833 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14242 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1809 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7136 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6145 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16858 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8714 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5069 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4616 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13217 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3335 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4401 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2284 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1030 10
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 6
Россия - РФ - Российская федерация 154166 5
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 4
Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 498 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2634 2
Солнечная система - Solar system 2538 1
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 1
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 5 1
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 18 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 1
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 802 1
Земля - планета Солнечной системы 10590 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2895 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1883 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10521 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2894 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6837 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6268 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10395 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11581 1
