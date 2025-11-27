Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» и «АрктикТелеком» объединяют усилия для развития VAS-услуг в Якутии

МегаФон и АО «АрктикТелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевым направлением сотрудничества стало объединение инфраструктурных возможностей для внедрения VAS-услуг (Value-Added Services) в малых населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Компании планируют развивать дополнительные сервисы связи в арктических районах Якутии. «МегаФон» объединит свою техническую базу с существующей инфраструктурой «АрктикТелекома». Для жителей удаленных территорий это откроет доступ к широкому спектру современных цифровых услуг. Компания «АрктикТелеком» выступит дистрибьютором VAS-сервисов «МегаФона» на территории региона.

VAS-услуги представляют собой комплекс дополнительных телекоммуникационных сервисов, включающих в себя не только IP-телефонию, но и мультимедийные приложения, облачные решения, системы безопасности и другие инновационные сервисы. Особенно актуальным внедрение таких услуг становится для арктического региона, где традиционные способы коммуникации часто ограничены географическими факторами.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

«Соглашение с местным интернет-провайдером «АрктикТелеком» – это важный шаг в реализации нашей стратегии по развитию цифровой инфраструктуры в регионе. Объединив усилия, мы сможем максимально эффективно обеспечить современной связью бизнес в отдаленных населенных пунктах. Уверена, что в ближайшей перспективе предприниматели оценят преимущества качественной связи, которая станет надежным инструментом для роста их компаний», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

«Объединение наших ресурсов позволит нам предложить бизнесу современные решения в сфере связи, которые ранее были недоступны в некоторых населенных пунктах. Для «АрктикТелеком» это расширение спектра предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше сотрудничество принесет ощутимые плоды и поможет сделать новые цифровые сервисы доступной для всех жителей республики», — отметил генеральный директор АО «АрктикТелеком» Андрей Колесник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще