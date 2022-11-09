Выручка Tele2 от неоператорских услуг выросла на 38% ele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал рост востребованности неоператорских услуг (VAS) у бизнес-клиентов. В III квартале 2022 г. выручка от VAS-услуг увеличилась на 38%

Softline предоставила возможность региональным сервис-провайдерам подключиться к технической платформе для VAS-услуг Softline стране телекоммуникационные услуги, операторы находятся в постоянном поиске новых решений, позволяющих повысить лояльность клиентов. Чтобы организовать реализацию дополнительных продуктов и сервисов (VAS) по модели подписки, компании могут использовать решение Softline. Ранее в России и странах СНГ решение по достоинству оценили крупнейшие игроки телеком-рынка. Теперь инструмент доступен и

Рынок VAS: стагнация обозначила старт для новых направлений т до таких недосягаемых вершин, что наступает время резонного вопроса: неужели теперь только вниз? Влияние кризиса Ровно два года назад, в марте 2013 г., в CNews вышла статья под знаковым заголовком «VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов». Всего год с небольшим спустя лидер рынка VAS-сервисов, компания i-Free, объявляет о переименовании своего отраслевого мероприятия Mob

«Техносерв» построил для МТС единую систему мониторинга VAS-платформ никационного оператора «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В рамках проекта «Техносерв» выполнил полный комплекс работ по проектированию, внедрению и запуску в эксплуатацию единой системы мониторинга всех VAS-платформ МТС. Реализация проекта заняла 6 месяцев, рассказали CNews в компании. Построенная для МТС единая «зонтичная» система мониторинга обеспечивает оперативный непрерывный контроль за р

VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов едоставляющих дополнительные телекоммуникационные сервисы. Директор департамента информационных технологий "Евросети" Александр Талалыкин сообщил, что компания использует услуги почти 300 провайдеров VAS, которые помогают в выполнении множества задач на территории России и в странах СНГ. Он отметил, что VAS-услуги компании оказывают 297 поставщиков. По словам эксперта "Финам Технолог

Услуги с добавленной стоимостью принесут российским LTE-операторам около $300 млн в 2016 г. стики передачи данных в мобильных сетях. Улучшенные параметры радиоканала и распространение смартфонов и планшетных ПК создают предпосылки для активного развития рынка услуг с добавленной стоимостью (VAS) нового поколения. Как показало исследование «Услуги с добавленной стоимостью на сетях LTE», проведенное J’son & Partners Consulting в марте-апреле 2012 г., развитие VAS в этом сегме

«Вингс» выводит свои VAS-решения на рынок Ближнего Востока о сотрудничестве и техническом партнерстве. В рамках договора 2Share берет на себя продвижение и продажи в странах Персидского залива и Египте продуктов компании «Вингс», включая платежные решения и VAS-решения для операторов сотовой связи; компания «Вингс» в свою очередь предоставляет информационную и техническую поддержку. Для специалистов 2Share был проведен тренинг по линейке продуктов

Выручка от допуслуг сотовой связи в России во втором квартале упала на 3,9% до 35,5 млрд руб. Общая выручка от дополнительных услуг сотовой связи (VAS-услуг) в России во втором квартале 2010 г. упала на 3,9% до 35,462 млрд руб. по сравнению

Россия: операторы заработали на SMS 25 млрд руб. Компания J’son & Partners Consulting подвела итоги российского рынка дополнительных телеком-услуг (VAS) за 2008 г. и первое полугодие 2009 г. По данным аналитиков, объем VAS-рынка в России в 2008 г. достиг 94 млрд руб. (или $3,8 млрд), в первом полугодии 2009 г. выручка от VAS

SMS и MMS не порадовали сотовиков Доходы от VAS - услуг в России в течение 4-го квартала 2008 г снизились на 3,3% до $973,1 млн, говорится в аналитической справке ACM-Consulting. Для сравнения, в 3-м квартале прошлого года объем этого ры

«МФИ Софт» исследовал сегмент VoIP-услуг в России вела итоги международного опроса операторов, развивающих сети связи нового поколения. В ходе исследования российского рынка был отмечен рост в таких сегментах VoIP-услуг, как предоставление голосовых VAS-сервисов и подключение корпоративных клиентов. В частности, в ходе аналогичного исследования в 2007 г. лишь 11% опрошенных операторов сообщили, что предоставляют голосовые VAS-сервис

Россия: 50% микроплатежей — оплата порно Из всего российского рынка дополнительных мобильных услуг (VAS) сегмент микроплатежей является одним из наиболее молодых и скромных. По оценкам эксперто

Без 3G мобильный контент вымрет Темпы роста VAS-рынка (рынка мобильных неголосовых сервисов) замедляются. Все опрошенные CNews эксперты о

Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам ыми контент- и сервис-провайдерами. Типичный пример – образование в конце 2007 года Solvo Media Group через слияние Solvo International, Jump и Nikita Mobile с целью создания крупного игрока на рынке VAS в России и СНГ, имеющего географическую и продуктовую диверсификацию. На сегодняшний день аналитики предсказывают, что операторы поделят рынок с такими компаниями-агрегаторами. В течение 20

Объем VAS в сотовых сетях в РФ в 2008 г. увеличится на 40% Объем дополнительных услуг (VAS) в российских сотовых сетях по итогам 2008 г. по сравнению с 2007 г., по прогнозу, увеличится на 40% - до $3,8 млрд., сообщается в исследовании аналитической компании Comnews Research. При

«Евросеть» выбрала стратегических партнеров в области VAS «Евросеть» объявила о подведении итогов конкурсов по выбору стратегических партнеров в области дополнительных услуг связи (VAS). Победителями конкурсов стали компании «Инфон», «Мобильные Ответы» и «Пластик Медиа». В период до 19 ноября 2007 года компания «Евросеть» проводила два открытых конкурса по выбору агрегато

Первое поглощение на белорусском VAS-рынке Белорусский контент-провайдер «Стримлайн» приобрел компанию «Джипруф Энтертейнмент», которая с 2003 г. специализируется на продаже игр через СМС. Стоит отметить, что это первое поглощение на VAS-рынке Белоруссии, где «Стримлайн» является безусловным лидером. Руководство контент-провайдера информацию о сумме сделки не разглашает. «В скором времени слияния и поглощения станут тенденц

Абонентов «Киевстара» приобщат к VAS-услугам У оператора «Киевстар» появилось новое VAS-направление - Interactive CellBroadcast. Эксклюзивным партнером выступил киевский офис международной компании «Информ-мобил / ИММО». Поставщиком архитектуры стала компания Celltick Technolo

Большинство провайдеров VAS представлено в сетях "Мегафона" В мае 2007 г. агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка услуг с добавленной стоимостью (VAS) в сетях крупнейших операторов беспроводной связи в России. На сегодняшний день в России известно около 170 провайдеров, предоставляющих более 1000 наименований услуг, работающих в сетях оп

16 ноября откроется Mobile VAS Conference 16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн

16 ноября откроется Mobile VAS Conference 16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн

16 ноября откроется Mobile VAS Conference 16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн

VAS пока в России не хватает оизошедший в 2005 году, продемонстрировал уязвимость существующих стратегий как операторов сотовой связи, так и контент-провайдеров, тем самым обозначив начало нового этапа развития российского рынка VAS. А по мнению старшего менеджера по развитию бизнеса компании Ericsson Вячеслава Ерохина, спад произошел, в том числе, потому, что на рынке доминирует банальный контент — картинки и мел

ARPU контента меньше, чем контент л $602,3 млн. Доля дополнительных услуг в общих доходах выросла только до 12,9%. Показатель ARPU от VAS снизился с $1,5 (2004 год) до $1,1. Наибольшее снижение доли дополнительных услуг в струк

ZTE в России ставит на VAS . номеров), ОАО «Теле-Норд» (20 тыс. номеров) и ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон» (9 тыс. номеров). VAS спасет вас Как известно, сотовые операторы всего мира активно борются за повышение средне

Сотовики перекрывают кислород контент-провайдерам? ает, что главная тенденция современного рынка — интенсивный рост выручки от неголосовых услуг (VAS): передачи данных, SMS, MMS, IVR-based игр и развлечений, информационных услуг. При этом

Контент-провайдеры укрупнились мпании объединяют свои ресурсы и возможности для создания новой бизнес-структуры — интегратора VAS-услуг (Value Added Services, услуг с добавленной стоимостью). Сроки создания такого опера