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VAS Value Added Services Услуги, приносящие дополнительный доход
СОБЫТИЯ
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|09.11.2022
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Выручка Tele2 от неоператорских услуг выросла на 38%
ele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал рост востребованности неоператорских услуг (VAS) у бизнес-клиентов. В III квартале 2022 г. выручка от VAS-услуг увеличилась на 38%
|27.04.2022
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Softline предоставила возможность региональным сервис-провайдерам подключиться к технической платформе для VAS-услуг Softline
стране телекоммуникационные услуги, операторы находятся в постоянном поиске новых решений, позволяющих повысить лояльность клиентов. Чтобы организовать реализацию дополнительных продуктов и сервисов (VAS) по модели подписки, компании могут использовать решение Softline. Ранее в России и странах СНГ решение по достоинству оценили крупнейшие игроки телеком-рынка. Теперь инструмент доступен и
|26.03.2015
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Рынок VAS: стагнация обозначила старт для новых направлений
т до таких недосягаемых вершин, что наступает время резонного вопроса: неужели теперь только вниз? Влияние кризиса Ровно два года назад, в марте 2013 г., в CNews вышла статья под знаковым заголовком «VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов». Всего год с небольшим спустя лидер рынка VAS-сервисов, компания i-Free, объявляет о переименовании своего отраслевого мероприятия Mob
|06.08.2013
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«Техносерв» построил для МТС единую систему мониторинга VAS-платформ
никационного оператора «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В рамках проекта «Техносерв» выполнил полный комплекс работ по проектированию, внедрению и запуску в эксплуатацию единой системы мониторинга всех VAS-платформ МТС. Реализация проекта заняла 6 месяцев, рассказали CNews в компании. Построенная для МТС единая «зонтичная» система мониторинга обеспечивает оперативный непрерывный контроль за р
|19.03.2013
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VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов
едоставляющих дополнительные телекоммуникационные сервисы. Директор департамента информационных технологий "Евросети" Александр Талалыкин сообщил, что компания использует услуги почти 300 провайдеров VAS, которые помогают в выполнении множества задач на территории России и в странах СНГ. Он отметил, что VAS-услуги компании оказывают 297 поставщиков. По словам эксперта "Финам Технолог
|16.04.2012
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Услуги с добавленной стоимостью принесут российским LTE-операторам около $300 млн в 2016 г.
стики передачи данных в мобильных сетях. Улучшенные параметры радиоканала и распространение смартфонов и планшетных ПК создают предпосылки для активного развития рынка услуг с добавленной стоимостью (VAS) нового поколения. Как показало исследование «Услуги с добавленной стоимостью на сетях LTE», проведенное J’son & Partners Consulting в марте-апреле 2012 г., развитие VAS в этом сегме
|22.11.2011
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«Вингс» выводит свои VAS-решения на рынок Ближнего Востока
о сотрудничестве и техническом партнерстве. В рамках договора 2Share берет на себя продвижение и продажи в странах Персидского залива и Египте продуктов компании «Вингс», включая платежные решения и VAS-решения для операторов сотовой связи; компания «Вингс» в свою очередь предоставляет информационную и техническую поддержку. Для специалистов 2Share был проведен тренинг по линейке продуктов
|08.09.2010
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Выручка от допуслуг сотовой связи в России во втором квартале упала на 3,9% до 35,5 млрд руб.
Общая выручка от дополнительных услуг сотовой связи (VAS-услуг) в России во втором квартале 2010 г. упала на 3,9% до 35,462 млрд руб. по сравнению
|13.08.2009
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Россия: операторы заработали на SMS 25 млрд руб.
Компания J’son & Partners Consulting подвела итоги российского рынка дополнительных телеком-услуг (VAS) за 2008 г. и первое полугодие 2009 г. По данным аналитиков, объем VAS-рынка в России в 2008 г. достиг 94 млрд руб. (или $3,8 млрд), в первом полугодии 2009 г. выручка от VAS
|14.05.2009
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SMS и MMS не порадовали сотовиков
Доходы от VAS - услуг в России в течение 4-го квартала 2008 г снизились на 3,3% до $973,1 млн, говорится в аналитической справке ACM-Consulting. Для сравнения, в 3-м квартале прошлого года объем этого ры
|25.02.2009
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«МФИ Софт» исследовал сегмент VoIP-услуг в России
вела итоги международного опроса операторов, развивающих сети связи нового поколения. В ходе исследования российского рынка был отмечен рост в таких сегментах VoIP-услуг, как предоставление голосовых VAS-сервисов и подключение корпоративных клиентов. В частности, в ходе аналогичного исследования в 2007 г. лишь 11% опрошенных операторов сообщили, что предоставляют голосовые VAS-сервис
|15.09.2008
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Россия: 50% микроплатежей — оплата порно
Из всего российского рынка дополнительных мобильных услуг (VAS) сегмент микроплатежей является одним из наиболее молодых и скромных. По оценкам эксперто
|29.07.2008
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Без 3G мобильный контент вымрет
Темпы роста VAS-рынка (рынка мобильных неголосовых сервисов) замедляются. Все опрошенные CNews эксперты о
|23.07.2008
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Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам
ыми контент- и сервис-провайдерами. Типичный пример – образование в конце 2007 года Solvo Media Group через слияние Solvo International, Jump и Nikita Mobile с целью создания крупного игрока на рынке VAS в России и СНГ, имеющего географическую и продуктовую диверсификацию. На сегодняшний день аналитики предсказывают, что операторы поделят рынок с такими компаниями-агрегаторами. В течение 20
|25.06.2008
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Объем VAS в сотовых сетях в РФ в 2008 г. увеличится на 40%
Объем дополнительных услуг (VAS) в российских сотовых сетях по итогам 2008 г. по сравнению с 2007 г., по прогнозу, увеличится на 40% - до $3,8 млрд., сообщается в исследовании аналитической компании Comnews Research. При
|27.11.2007
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«Евросеть» выбрала стратегических партнеров в области VAS
«Евросеть» объявила о подведении итогов конкурсов по выбору стратегических партнеров в области дополнительных услуг связи (VAS). Победителями конкурсов стали компании «Инфон», «Мобильные Ответы» и «Пластик Медиа». В период до 19 ноября 2007 года компания «Евросеть» проводила два открытых конкурса по выбору агрегато
|15.10.2007
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Первое поглощение на белорусском VAS-рынке
Белорусский контент-провайдер «Стримлайн» приобрел компанию «Джипруф Энтертейнмент», которая с 2003 г. специализируется на продаже игр через СМС. Стоит отметить, что это первое поглощение на VAS-рынке Белоруссии, где «Стримлайн» является безусловным лидером. Руководство контент-провайдера информацию о сумме сделки не разглашает. «В скором времени слияния и поглощения станут тенденц
|10.07.2007
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Абонентов «Киевстара» приобщат к VAS-услугам
У оператора «Киевстар» появилось новое VAS-направление - Interactive CellBroadcast. Эксклюзивным партнером выступил киевский офис международной компании «Информ-мобил / ИММО». Поставщиком архитектуры стала компания Celltick Technolo
|30.05.2007
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Большинство провайдеров VAS представлено в сетях "Мегафона"
В мае 2007 г. агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка услуг с добавленной стоимостью (VAS) в сетях крупнейших операторов беспроводной связи в России. На сегодняшний день в России известно около 170 провайдеров, предоставляющих более 1000 наименований услуг, работающих в сетях оп
|14.11.2006
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16 ноября откроется Mobile VAS Conference
16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн
|09.11.2006
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16 ноября откроется Mobile VAS Conference
16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн
|31.10.2006
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16 ноября откроется Mobile VAS Conference
16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн
|18.11.2005
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VAS пока в России не хватает
оизошедший в 2005 году, продемонстрировал уязвимость существующих стратегий как операторов сотовой связи, так и контент-провайдеров, тем самым обозначив начало нового этапа развития российского рынка VAS. А по мнению старшего менеджера по развитию бизнеса компании Ericsson Вячеслава Ерохина, спад произошел, в том числе, потому, что на рынке доминирует банальный контент — картинки и мел
|17.10.2005
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ARPU контента меньше, чем контент
л $602,3 млн. Доля дополнительных услуг в общих доходах выросла только до 12,9%. Показатель ARPU от VAS снизился с $1,5 (2004 год) до $1,1. Наибольшее снижение доли дополнительных услуг в струк
|28.09.2005
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ZTE в России ставит на VAS
. номеров), ОАО «Теле-Норд» (20 тыс. номеров) и ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон» (9 тыс. номеров). VAS спасет вас Как известно, сотовые операторы всего мира активно борются за повышение средне
|08.02.2005
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Сотовики перекрывают кислород контент-провайдерам?
ает, что главная тенденция современного рынка — интенсивный рост выручки от неголосовых услуг (VAS): передачи данных, SMS, MMS, IVR-based игр и развлечений, информационных услуг. При этом
|02.12.2004
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Контент-провайдеры укрупнились
мпании объединяют свои ресурсы и возможности для создания новой бизнес-структуры — интегратора VAS-услуг (Value Added Services, услуг с добавленной стоимостью). Сроки создания такого опера
|17.12.2003
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SPACE от "Беркута": новые возможности для операторов CDMA-800
Компания «Беркут» предложила российским операторам сетей связи CDMA-800 новейшие продукты для предоставления VAS (услуг с добавленной стоимостью) на базе транспортов Messaging. Речь идет об обеспечении взаимодействия операторов с контент-провайдерами и использовании для этого единственного на сегодняш
VAS и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Артем 48 43
|Петров Кирилл 36 8
|Кусков Денис 221 7
|Белобородов Станислав 7 7
|Демидов Михаил 134 6
|Панкратова Оксана 42 6
|Тимощенко Дмитрий 16 6
|Зобнина Маргарита 54 5
|Романенко Роман 21 5
|Рожковский Кирилл 14 5
|Бурин Андрей 17 4
|Бородин Владимир 20 4
|Акулич Марина 4 4
|Борняков Илья 52 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Меламед Леонид 150 4
|Лейпи Игорь 14 3
|Житинский Сергей 15 3
|Прозоров Дмитрий 59 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Солонин Виталий 90 3
|Масленников Игорь 36 3
|Жуков Михаил 39 3
|Борисов Станислав 9 3
|Шрайбман Игорь 5 3
|Анциферова Надежда 5 3
|Волчегорская Татьяна 5 3
|Логачёв Сергей 4 3
|Прокопич Павел 3 3
|Потапова Наталья 4 3
|Борнстайн Филипп 3 3
|Ершова Елена 3 3
|Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
|Щепова Татьяна 3 3
|Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
|Kent Mike - Кент Майк 3 3
|Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 3
|Winterbottom Daniel - Винтерботтом Даниел 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
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