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VAS
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16.06.2021 ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet 3
28.12.2020 «Лантер» и Osmi Cards перевели карты лояльности в формат NFC 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 1
17.06.2020 Veeam поможет организациям вывести стратегии управления данными в облаке на новый уровень 2
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 2
30.10.2018 Резидент «Сколково» предоставил облачный сервис Cloudlike индонезийским телеком-операторам 2
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 1
25.09.2018 Агентство AC&M представило прогноз развития рынка мобильных финансовых услуг в России 2
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов 1
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений 1
21.12.2017 Акции Net Element взлетели на 300% на сообщении о новом блокчейн-подразделении компании 1
14.11.2017 Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет» 2
07.03.2017 Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль 1
24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 1
26.03.2015 Рынок VAS: стагнация обозначила старт для новых направлений 4
19.06.2014 Контент-провайдер Intech куплен компанией inMedia 1
30.05.2014 Олимпиада и Yota испортили рентабельность «Мегафона» 1
14.03.2014 В России используется 2,5 млн телематических sim-карт МТС 1
19.12.2013 Российские операторы заработали $1 млрд на мелодиях для звонков 2
09.10.2013 Рынок мобильных приложений к 2016 г. достигнет $65,8 млрд 3
08.10.2013 Как МТС превращает свою инфраструктуру в частное облако 1
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов 1
07.03.2013 Мобильный интернет в России: игра по правилам бизнеса 1
30.01.2013 Мобильный интернет для B2B: секреты популярности 1
27.11.2012 "Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор 1
11.10.2012 К концу 2018 г. абонентская база 4G в России может достичь 20 млн пользователей 1
29.05.2012 Alcatel-Lucent бросила вызов Cisco и Juniper 1
16.05.2012 "Казахтелеком": Телеком Казахстана ждет LTE 1
24.04.2012 Система управления контентом eDocLib. Из коробки – в "облака" 1
16.04.2012 Услуги с добавленной стоимостью принесут российским LTE-операторам около $300 млн в 2016 г. 3
05.04.2012 Олег Бутенко назначен генеральным директором компании MegaLabs 1
11.11.2011 «Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1
01.11.2011 Артем Литвинов назначен гендиректором «Аудиотеле» 1

Публикаций - 80, упоминаний - 106

VAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Ланит ГК 1159 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Microsoft Corporation 11127 4
ФОРС - Центр разработки 180 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 3
Крок 1221 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Сател 33 2
Аплана Группа компаний 102 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Инфосистемы Джет 675 2
Компьюлинк ГК - Compulink 211 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
I-Free 70 2
Veeam Software 250 2
Facebook 3767 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Астерос - Asteros 531 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ДиалогНаука 91 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
ФОРС ГК 22 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
АйТи 752 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Insight Partners 6 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Airbnb 62 1
Русский стандарт Банк 302 1
Net Element - NETE 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Uber 257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
NGEN-DC - NG-RAN E-UTRA new Radio Dual Connectivity 1 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 4 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
3D видео 49 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
NEF - Network Exposure Function - Функция сетевой экспозиции 1 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Veeam Availability Suite 46 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Cisco CRS-3 5 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
ASD Technologies Cloudike 5 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 5 1
МегаФон 5G-сеть 1 1
Apple iPhone 3 383 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Eastwind Billing System 7 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Eastwind Contact Center 4 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1946 1
Apple Mac 1460 1
Veeam Universal License VUL 11 1
Apple Pay 385 1
Microsoft Office 365 769 1
IBM Cloud 84 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Apple Face ID 118 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Apple Touch ID 207 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Григорьева Евгения 57 2
Бурин Андрей 12 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
Куликов Дмитрий 9 2
Романов Роман 10 2
Сечкин Алексей 15 2
Самойленко Максим 65 2
Диденко Дмитрий 5 1
Барташевич Станислав 6 1
Largent Bill - Ларджент Билл 7 1
Меджлумов Муслим 8 1
Мошков Артем 9 1
Казарин Станислав 100 1
Нечай Елена 25 1
Воспенникова Ирина 3 1
Агафонов Андрей 19 1
Баранова Ольга 5 1
Гаряев Александр 3 1
Малин Дмитрий 3 1
Витоженц Александр 5 1
Здольников Владимир 5 1
Прозоров Денис 5 1
Лейпи Игорь 6 1
Сварник Павел 8 1
Филиппов Максим 36 1
Никулин Игорь 21 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Мордашов Алексей 29 1
Осеевский Михаил 221 1
Мельников Александр 63 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Толстова Татьяна 35 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Кулин Филипп 39 1
Попов Сергей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Восточная Европа 1682 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Украина 3378 4
Индия - Республика 2175 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Европа Западная 616 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Казахстан - Республика 2641 2
Япония 2802 2
Россия - Брянск 216 1
Россия - Киров 248 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Россия - Тамбов 208 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Персидский залив 45 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - Липецк 259 1
Европа 3774 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
White list - Белый список 34 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews Analytics 1991 6
IDC - International Data Corporation 2724 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
Gartner 2194 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews Fast рейтинг 30 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
AC&M Consulting 55 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
VeeamON Forum 9 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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