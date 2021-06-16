Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VAS
Value Added Services
Услуги, приносящие дополнительный доход
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Публикаций - 80, упоминаний - 106
VAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Григорьева Евгения 57 2
|Бурин Андрей 12 2
|Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
|Куликов Дмитрий 9 2
|Романов Роман 10 2
|Сечкин Алексей 15 2
|Самойленко Максим 65 2
|Диденко Дмитрий 5 1
|Барташевич Станислав 6 1
|Largent Bill - Ларджент Билл 7 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Мошков Артем 9 1
|Казарин Станислав 100 1
|Нечай Елена 25 1
|Воспенникова Ирина 3 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Баранова Ольга 5 1
|Гаряев Александр 3 1
|Малин Дмитрий 3 1
|Витоженц Александр 5 1
|Здольников Владимир 5 1
|Прозоров Денис 5 1
|Лейпи Игорь 6 1
|Сварник Павел 8 1
|Филиппов Максим 36 1
|Никулин Игорь 21 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Мельников Александр 63 1
|Есекеев Куанышбек 33 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Кулин Филипп 39 1
|Попов Сергей 72 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765262, в очереди разбора - 668949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765262, в очереди разбора - 668949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru