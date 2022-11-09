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VAS Value Added Services Услуги, приносящие дополнительный доход

СОБЫТИЯ

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09.11.2022 Выручка Tele2 от неоператорских услуг выросла на 38%

ele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал рост востребованности неоператорских услуг (VAS) у бизнес-клиентов. В III квартале 2022 г. выручка от VAS-услуг увеличилась на 38%
27.04.2022 Softline предоставила возможность региональным сервис-провайдерам подключиться к технической платформе для VAS-услуг Softline

стране телекоммуникационные услуги, операторы находятся в постоянном поиске новых решений, позволяющих повысить лояльность клиентов. Чтобы организовать реализацию дополнительных продуктов и сервисов (VAS) по модели подписки, компании могут использовать решение Softline. Ранее в России и странах СНГ решение по достоинству оценили крупнейшие игроки телеком-рынка. Теперь инструмент доступен и

26.03.2015 Рынок VAS: стагнация обозначила старт для новых направлений

т до таких недосягаемых вершин, что наступает время резонного вопроса: неужели теперь только вниз? Влияние кризиса Ровно два года назад, в марте 2013 г., в CNews вышла статья под знаковым заголовком «VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов». Всего год с небольшим спустя лидер рынка VAS-сервисов, компания i-Free, объявляет о переименовании своего отраслевого мероприятия Mob
06.08.2013 «Техносерв» построил для МТС единую систему мониторинга VAS-платформ

никационного оператора «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В рамках проекта «Техносерв» выполнил полный комплекс работ по проектированию, внедрению и запуску в эксплуатацию единой системы мониторинга всех VAS-платформ МТС. Реализация проекта заняла 6 месяцев, рассказали CNews в компании. Построенная для МТС единая «зонтичная» система мониторинга обеспечивает оперативный непрерывный контроль за р
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов

едоставляющих дополнительные телекоммуникационные сервисы. Директор департамента информационных технологий "Евросети" Александр Талалыкин сообщил, что компания использует услуги почти 300 провайдеров VAS, которые помогают в выполнении множества задач на территории России и в странах СНГ. Он отметил, что VAS-услуги компании оказывают 297 поставщиков. По словам эксперта "Финам Технолог
16.04.2012 Услуги с добавленной стоимостью принесут российским LTE-операторам около $300 млн в 2016 г.

стики передачи данных в мобильных сетях. Улучшенные параметры радиоканала и распространение смартфонов и планшетных ПК создают предпосылки для активного развития рынка услуг с добавленной стоимостью (VAS) нового поколения. Как показало исследование «Услуги с добавленной стоимостью на сетях LTE», проведенное J’son & Partners Consulting в марте-апреле 2012 г., развитие VAS в этом сегме
22.11.2011 «Вингс» выводит свои VAS-решения на рынок Ближнего Востока

о сотрудничестве и техническом партнерстве. В рамках договора 2Share берет на себя продвижение и продажи в странах Персидского залива и Египте продуктов компании «Вингс», включая платежные решения и VAS-решения для операторов сотовой связи; компания «Вингс» в свою очередь предоставляет информационную и техническую поддержку. Для специалистов 2Share был проведен тренинг по линейке продуктов
08.09.2010 Выручка от допуслуг сотовой связи в России во втором квартале упала на 3,9% до 35,5 млрд руб.

Общая выручка от дополнительных услуг сотовой связи (VAS-услуг) в России во втором квартале 2010 г. упала на 3,9% до 35,462 млрд руб. по сравнению
13.08.2009 Россия: операторы заработали на SMS 25 млрд руб.

Компания J’son & Partners Consulting подвела итоги российского рынка дополнительных телеком-услуг (VAS) за 2008 г. и первое полугодие 2009 г. По данным аналитиков, объем VAS-рынка в России в 2008 г. достиг 94 млрд руб. (или $3,8 млрд), в первом полугодии 2009 г. выручка от VAS

14.05.2009 SMS и MMS не порадовали сотовиков

Доходы от VAS - услуг в России в течение 4-го квартала 2008 г снизились на 3,3% до $973,1 млн, говорится в аналитической справке ACM-Consulting. Для сравнения, в 3-м квартале прошлого года объем этого ры
25.02.2009 «МФИ Софт» исследовал сегмент VoIP-услуг в России

вела итоги международного опроса операторов, развивающих сети связи нового поколения. В ходе исследования российского рынка был отмечен рост в таких сегментах VoIP-услуг, как предоставление голосовых VAS-сервисов и подключение корпоративных клиентов. В частности, в ходе аналогичного исследования в 2007 г. лишь 11% опрошенных операторов сообщили, что предоставляют голосовые VAS-сервис
15.09.2008 Россия: 50% микроплатежей — оплата порно

Из всего российского рынка дополнительных мобильных услуг (VAS) сегмент микроплатежей является одним из наиболее молодых и скромных. По оценкам эксперто
29.07.2008 Без 3G мобильный контент вымрет

Темпы роста VAS-рынка (рынка мобильных неголосовых сервисов) замедляются. Все опрошенные CNews эксперты о
23.07.2008 Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам

ыми контент- и сервис-провайдерами. Типичный пример – образование в конце 2007 года Solvo Media Group через слияние Solvo International, Jump и Nikita Mobile с целью создания крупного игрока на рынке VAS в России и СНГ, имеющего географическую и продуктовую диверсификацию. На сегодняшний день аналитики предсказывают, что операторы поделят рынок с такими компаниями-агрегаторами. В течение 20
25.06.2008 Объем VAS в сотовых сетях в РФ в 2008 г. увеличится на 40%

Объем дополнительных услуг (VAS) в российских сотовых сетях по итогам 2008 г. по сравнению с 2007 г., по прогнозу, увеличится на 40% - до $3,8 млрд., сообщается в исследовании аналитической компании Comnews Research. При

27.11.2007 «Евросеть» выбрала стратегических партнеров в области VAS

«Евросеть» объявила о подведении итогов конкурсов по выбору стратегических партнеров в области дополнительных услуг связи (VAS). Победителями конкурсов стали компании «Инфон», «Мобильные Ответы» и «Пластик Медиа». В период до 19 ноября 2007 года компания «Евросеть» проводила два открытых конкурса по выбору агрегато
15.10.2007 Первое поглощение на белорусском VAS-рынке

Белорусский контент-провайдер «Стримлайн» приобрел компанию «Джипруф Энтертейнмент», которая с 2003 г. специализируется на продаже игр через СМС. Стоит отметить, что это первое поглощение на VAS-рынке Белоруссии, где «Стримлайн» является безусловным лидером. Руководство контент-провайдера информацию о сумме сделки не разглашает. «В скором времени слияния и поглощения станут тенденц
10.07.2007 Абонентов «Киевстара» приобщат к VAS-услугам

У оператора «Киевстар» появилось новое VAS-направление - Interactive CellBroadcast. Эксклюзивным партнером выступил киевский офис международной компании «Информ-мобил / ИММО». Поставщиком архитектуры стала компания Celltick Technolo
30.05.2007 Большинство провайдеров VAS представлено в сетях "Мегафона"

В мае 2007 г. агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка услуг с добавленной стоимостью (VAS) в сетях крупнейших операторов беспроводной связи в России. На сегодняшний день в России известно около 170 провайдеров, предоставляющих более 1000 наименований услуг, работающих в сетях оп
14.11.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference

16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн
09.11.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference

16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн
31.10.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference

16-17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 3-я Mobile VAS Conference. Программа докладов: Российский VAS-рынок: Рынок дополнительных мобильн
18.11.2005 VAS пока в России не хватает

оизошедший в 2005 году, продемонстрировал уязвимость существующих стратегий как операторов сотовой связи, так и контент-провайдеров, тем самым обозначив начало нового этапа развития российского рынка VAS. А по мнению старшего менеджера по развитию бизнеса компании Ericsson Вячеслава Ерохина, спад произошел, в том числе, потому, что на рынке доминирует банальный контент — картинки и мел
17.10.2005 ARPU контента меньше, чем контент

л $602,3 млн. Доля дополнительных услуг в общих доходах выросла только до 12,9%. Показатель ARPU от VAS снизился с $1,5 (2004 год) до $1,1. Наибольшее снижение доли дополнительных услуг в струк
28.09.2005 ZTE в России ставит на VAS

. номеров), ОАО «Теле-Норд» (20 тыс. номеров) и ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон» (9 тыс. номеров). VAS спасет вас Как известно, сотовые операторы всего мира активно борются за повышение средне
08.02.2005 Сотовики перекрывают кислород контент-провайдерам?

ает, что главная тенденция современного рынка — интенсивный рост выручки от неголосовых услуг (VAS): передачи данных, SMS, MMS, IVR-based игр и развлечений, информационных услуг. При этом

02.12.2004 Контент-провайдеры укрупнились

мпании объединяют свои ресурсы и возможности для создания новой бизнес-структуры — интегратора VAS-услуг (Value Added Services, услуг с добавленной стоимостью). Сроки создания такого опера
17.12.2003 SPACE от "Беркута": новые возможности для операторов CDMA-800

Компания «Беркут» предложила российским операторам сетей связи CDMA-800 новейшие продукты для предоставления VAS (услуг с добавленной стоимостью) на базе транспортов Messaging. Речь идет об обеспечении взаимодействия операторов с контент-провайдерами и использовании для этого единственного на сегодняш

Публикаций - 279, упоминаний - 322

VAS и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
МегаФон 10742 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Ростелеком 10948 25
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 20
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
ИММО - Информ-Мобил 54 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Apple Inc 13154 13
Next Media Group - Некст Медиа 39 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 9
Samsung Electronics 11064 9
Cisco Systems 5372 9
Крок - Croc 1964 9
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 9
Huawei 4676 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Lenovo Motorola 3566 8
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Google LLC 12688 7
Playfon - Плэйфон 40 7
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 7
Softline - Софтлайн 3743 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
Microsoft Corporation 25775 6
Intel Corporation 12811 6
9594 6
Oracle Corporation 7074 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Евросеть 1421 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Связной ГК 1401 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
101Hotels.com 456 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Яндекс - Бери Заряд! 33 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Альфа-Банк 1979 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Mars Incorporated 16 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
Агроэко ГК 45 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Uber 357 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Cobblestone Capital Partners 7 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 107
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 47
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 46
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 37
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 33
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 32
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 23
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 21
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 21
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 21
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 20
ITG - VAS Experts - СКАТ (SKAT) - платформа анализа трафика - СКАТ DPI - СКАТ BRAS - СКАТ CG-NAT - СКАТ QoE 24 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
ITG - ITPOD Storage 28 5
Google Android 15243 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Windows Mobile 6 250 4
ITG - ITPOD Server 15 4
Apple iOS 8583 4
Nokia Symbian OS 1411 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Google AdMob Сертификация 44 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
CBOSS rtb 9 3
CBOSS bcc 8 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apple iPhone 4 800 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SMS-Таргет 5 2
МТС Автосекретарь 69 2
МТС 3G-сеть 121 2
МТС Коммуникатор 31 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 2
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 2
Терещенко Артем 48 43
Петров Кирилл 36 8
Кусков Денис 221 7
Белобородов Станислав 7 7
Демидов Михаил 134 6
Панкратова Оксана 42 6
Тимощенко Дмитрий 16 6
Зобнина Маргарита 54 5
Романенко Роман 21 5
Рожковский Кирилл 14 5
Бурин Андрей 17 4
Бородин Владимир 20 4
Акулич Марина 4 4
Борняков Илья 52 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Меламед Леонид 150 4
Лейпи Игорь 14 3
Житинский Сергей 15 3
Прозоров Дмитрий 59 3
Григорьева Евгения 60 3
Солонин Виталий 90 3
Масленников Игорь 36 3
Жуков Михаил 39 3
Борисов Станислав 9 3
Шрайбман Игорь 5 3
Анциферова Надежда 5 3
Волчегорская Татьяна 5 3
Логачёв Сергей 4 3
Прокопич Павел 3 3
Потапова Наталья 4 3
Борнстайн Филипп 3 3
Ершова Елена 3 3
Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
Щепова Татьяна 3 3
Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
Kent Mike - Кент Майк 3 3
Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 3
Winterbottom Daniel - Винтерботтом Даниел 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 40
Европа 24964 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 19
Индия - Bharat 5870 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Украина 7928 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Европа Западная 1496 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Европа Восточная 3138 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Япония 13807 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Канада 5082 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Узбекистан - Республика 2005 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 54
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 21
ComNews - Медиа-бизнес 142 7
WapStart 45 5
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 12 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
MacRumors 148 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Известия ИД 770 1
AppleInsider 400 1
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CNews TV 747 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Комсомольская правда ИД 83 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 12
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Synergy Research Group 48 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
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Mobile Research Group 87 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
МТС - Телеком Идея 51 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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