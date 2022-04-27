Softline предоставила возможность региональным сервис-провайдерам подключиться к технической платформе для VAS-услуг Softline

Softline улучшила функционал собственной технической платформы для предоставления программного обеспечения по подписке. Теперь сервис поможет региональным телеком-компаниям решать вопрос дистрибуции софта и даст возможность операторам внедрить в свою работу новые форматы взаимодействия с целевой аудиторией и существенно расширить список сервисов, доступных для их клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Предоставляя миллионам абонентов по всей стране телекоммуникационные услуги, операторы находятся в постоянном поиске новых решений, позволяющих повысить лояльность клиентов. Чтобы организовать реализацию дополнительных продуктов и сервисов (VAS) по модели подписки, компании могут использовать решение Softline.

Ранее в России и странах СНГ решение по достоинству оценили крупнейшие игроки телеком-рынка. Теперь инструмент доступен и для региональных операторов, объем абонентской базы которых ранее не позволял создать для них сервис, аналогичный сервису федеральных телеком-операторов России.

Подписочная платформа Softline была запущена в 2011 г. и за годы, прошедшие с момента старта, успешно зарекомендовала себя в России. Изначально площадка помогала конечным пользователям – абонентам телеком-операторов, клиентам финансово-кредитных учреждений и страховых компаний – приобретать антивирусные решения таких поставщиков, как «Лаборатория Касперского», ESET и Dr.Web, а также книжные сервисы, инструменты родительского контроля, онлайн-кинотеатры и др. Но эксперты Softline постоянно совершенствуют функционал платформы. Теперь ее можно интегрировать с любым программным обеспечением или ИТ-решением, если оно предоставляется по модели подписки.

«Благодаря функциональным возможностям нашего сервиса крупнейшие отечественные компании существенно повысили эффективность бизнес-процессов. Теперь мы хотим, чтобы о платформе узнало как можно больше региональных партнеров и заказчиков Softline. Наша площадка – это зарекомендовавший себя на рынке инструмент, позволяющий использовать новые форматы взаимодействия с целевой аудиторией. Для этого Softline будет постоянно совершенствует платформу, подключая к ней все новых вендоров», – сказал руководитель направления «Софт по подписке» компании Softline Максим Тихонов.

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Компания Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.