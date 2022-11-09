Выручка Tele2 от неоператорских услуг выросла на 38%

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал рост востребованности неоператорских услуг (VAS) у бизнес-клиентов. В III квартале 2022 г. выручка от VAS-услуг увеличилась на 38% относительно аналогичного периода прошлого года. Корпоративная АТС показала самый активный рост – в III квартале выручка от этой услуги удвоилась год к году.

Необходимость расширять базу клиентов, искать и тестировать новые точки контактов с ними задает тренд на покупку неоператорских услуг для бизнеса. В 2022 г. преимущественно приобретают «SMS-таргет» и корпоративную АТС компании в сфере услуг (30%) и торговли (20%). Сегментированная SMS-рассылка популярна у гостиничного и ресторанного бизнеса, компаний ИТ и связи, а также предприятий культуры. Покупателями АТС становятся компании из сферы производства и строительства.

Tele2 регулярно изучает запросы потребителей и улучшает продукты для бизнес-клиентов. Компания усовершенствовала корпоративную АТС, добавив анализ речи и автоматическую синхронизацию с CRM-системой клиента. Актуальность этих обновлений для бизнеса подтверждает наибольший рост спроса на корпоративную АТС среди остальных VAS-услуг. В III квартале 2022 г. выручка от этой услуги выросла на 24% в сравнении с предыдущим кварталом и в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Другой драйвер роста выручки в корпоративном сегменте в 2022 г. – услуги на основе больших данных. Большую часть спроса на аналитику формируют компании из следующих сфер бизнеса: финансы – 32%, ИТ и связь – 18%, реклама – 12%. Так, выручка от услуг на основе больших данных увеличилась во II квартале 2022 г. на 52%, в III – на 36% в сравнении с прошлым годом. Сегодня Tele2 адаптирует разработку продуктов на основе больших данных, прогнозируя изменения в различных сферах бизнеса. Гибкий подход позволяет оперативно закрывать потребность клиента в решении самых необычных кейсов, увеличении эффективности бизнеса и создании конкурентоспособных продуктов.

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Кроме того, продолжает расти востребованность таргетированных SMS-рассылок, которые помогают компаниям находить новых клиентов, рассказывать про актуальные предложения и акции. Так, в III квартале этого года показатель выручки от «SMS-таргета» увеличился на 39% относительно аналогичного периода 2021 г.