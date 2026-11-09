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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т2 Т2 Мобайл Tele2 SMS-Таргет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.11.2026 Т2 поможет бизнесу прогнозировать количество потенциальных клиентов от SMS-рекламы 1
20.02.2023 Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2 1
09.11.2022 Выручка Tele2 от неоператорских услуг выросла на 38% 1
21.05.2020 Трафик столичных бизнес-абонентов Tele2 в апреле вырос на 28% 1
27.03.2020 Tele2 зафиксировала повышенный спрос на бизнес-тарифы в Москве 1
13.06.2019 Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью больших данных 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9468 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5395 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23358 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5477 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 299 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8029 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1068 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 253 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13933 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8481 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5932 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 551 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6770 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1887 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6947 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9818 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10838 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26746 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 197 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM - UDSF - Unstructured Data Storage Function - функция хранения неструктурированных данных в телекоммуникационных сетях 356 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37135 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" - сохранение номера 320 1
Тимощук Наталья 8 2
Чинкова Мария 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 169684 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8735 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55239 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 887 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3241 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5195 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6938 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы 306 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 693 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6770 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1659 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 171 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3854 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12507 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484588, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
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