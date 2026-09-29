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Владельцы «Альфа-групп» заработают $100 млн на акциях Veon

Группа Veon выкупит собственные акции на сумму $200 млн. Половина этой суммы будет направлена на выкуп акций LetterOne — крупнейшего акционера Veon.

Veon выкупает свои акции

Телекоммуникационная группа Veon объявила о начале программы обратного выкупа акций (buy-back). Группа хочет выкупить 3,9% своих акций (72,5 млн акций). С учетом рыночной цены ADS (американская депозитарная акция) Veon на американской бирже Nasdaq по состоянию на 22 сентября 2026 г. — $69,37 — Veon потратит на выкуп акций $200 млн.

Одна ADS Veon — это 25 обыкновенных акций. Выкупленные акции будут погашены. В Veon предполагают, что, потратив на выкуп акций $200 млн, это составит 27,5% от двенадцатимесячного денежного потока после аренды и лицензий за период, закончившийся 30 июня 2026 г. Доходность для акционеров составит 5,5% на основе средней цены закрытия акций Veon за двенадцатимесячный период, начавшийся 22 сентября 2026 г.

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Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
Veon продаст свои акции на $200 млн

LetterOne продаст акции Veon

Акции будут выкупаться частично на открытом рынке, частично — у основного акционера Veon, инвестиционной компании LetterOne. Она продаст 32,9 млн акций, что составляет 1,7% от общего числа акций. Исходя из текущих рыночных котировок, за данный пакет LetterOne сможет выручить $91 млн.

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LetterOne владеет 45,5% акций Veon. Еще 8% акций Veon в интересах LetterOne владеет stichting (стихтинг — специальная форма собственности в нидерландском праве). Согласно сообщению LetterOne, компания будет продавать акции Veon после каждого транша с выкупом акций Veon с рынка пропорционально выкупленному числу акций.

LetterOne была создана владельцами «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. В 2022 г., после того как указанные лица оказались под санкциями, Хан и Кузьмичев продали свои доли одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, благодаря чему LetterOne не попала под санкции.

Как раньше Veon выкупал акции

Ранее, в ноябре 2025 г., Veon уже проводил buy-back на сумму $100 млн. Данный минимальный ценовой годовой показатель выкупа был объявлен в мае 2025 г. Теперь в Veon утверждают, что минимальный показатель был «модернизирован». Всего с августа 2024 г. Veon потратил на выкуп собственных акций $227 млн. По данной программе было выкуплено 4,46 млн ADS.

Финансовые показатели Veon

Группа Veon была образована в 2009 г. путем слияния российского «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и украинского «Киевстара». Первоначально группа называлась Vimpelcom. В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» его топ-менеджерам. Сейчас Veon владеет сотовыми операторами на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Пакистане и Бангладеш.

По итогам 2025 г. выручка Veon выросла на 9,9% и составила $4,4 млрд. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) вырос на 18,8% и составил $2 млрд, рентабельность по данному показателю выросла на 3,5 п.п. и составила 45,7%. Чистая прибыль выросла на 28% и составила $532 млн. Капитальные затраты составили $930 млн, соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 1,09.

Игорь Королев

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