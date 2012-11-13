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Рустар Холдинг
торговые марки Infon и Агрегатор
Рустар Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 2
|Петров Кирилл 29 9
|Панкратова Оксана 42 5
|Путин Владимир 2157 5
|Демидов Михаил 132 3
|Кусков Денис 185 3
|Бородин Владимир 18 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Ройтберг Павел 38 2
|Янукович Виктор 24 1
|Кудряшов Владимир 7 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Глазьев Сергей 13 1
|Филатов Леонид 7 1
|Крупнов Александр 24 1
|Каменнова Мария 42 1
|Бойко Алексей 13 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Савин Сергей 88 1
|Богатов Антон 76 1
|Овчинников Борис 116 1
|Кухаренко Михаил 3 1
|Степанов Александр 18 1
|Кузнецов Иван 11 1
|Харитонов Николай 6 1
|Пиотровский Михаил 6 1
|Горыня Кирилл 22 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Васильев Евгений 108 1
|Сергеев Дмитрий 57 1
|Миронов Сергей 57 1
|Яппаров Тагир 77 1
|Артамонова Анна 176 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 345 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 943 1
|Хасьянова Гульнара 115 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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