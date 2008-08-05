Рустар Холдинг

Infon обеспечит SMS-рассылку для «Ленты» Контент-провайдер Infon и торговая сеть «Лента» запустили в эксплуатацию SMS-сервис, по которому подписчики услуги смогут получать SMS-сообщения с информацией о специальных предложениях, акциях и распродажах в г

Абоненты «Билайна» лидируют в рейтинге Infon Контент-провайдер Infon представил рейтинг операторов по посещаемости своего WAP-портала. Рейтинг был составлен исходя из количества посетителей сайта по каждому оператору, включая страны СНГ. Отчетный период –

Infon запустил новый сервис для клиентов ИД «Шанс» Издательский дом «Шанс» совместно с контент-провайдером Infon запустил сервис оплаты публикации объявлений при помощи SMS. Схема работы сервиса такова: необходимо дозвониться на короткий номер, продиктовать оператору объявление и после окончания раз

Infon открыл сервис-сайт Контент-провайдер Infon запустил четвертый веб-сайт компании www.infoniya.ru. Основная задача ресурса – помощь абонентам в использовании и настройке мобильных сервисов. На сайте опубликована информация об услуга

Infon разработал wap-портал для «Билайна» Контент-провайдер Infon разработал wap-портал в рамках проекта «Мобильная мама» для ОАО «ВымпелКом» («Билайн»). На нем будет размещаться специализированная информация, предназначенная молодым родителям. В проект

Infon начал распространять «АкваСим 2» Контент-провайдер Infon начинает распространять новые версии игры «АкваСим 2». Версии игры «Акулье логово» и «Таинственная бездна» контент-провайдер будет продвигать среди абонентов сотовых операторов на террито

Infon составил рейтинг посещаемости WAP-портала Контент провайдер Infon обнародовал данные по посещаемости своего WAP-портала абонентами сотовых операторов за первый квартал 2008 г. Рейтинг возглавил «Билайн» - 28,63%, затем расположились МТС - 23,22%, «МегаФ

Infon обеспечит SMS-оповещение абонентов «Вэб Плас» Контент-провайдер Infon и интернет-провайдер «Вэб Плас» представили новую услугу SMS-информирования для клиентов интернет-провайдера об операциях, совершаемых с их счетом по договору предоставления интернет-услу

Infon запустил «Потоковое видео» Контент-провайдер Infon запустил услугу на базе потокового видео (Video Streaming). В настоящий момент услуга функционирует в режиме тестовой эксплуатации. Потоковое видео, или иначе Video Streaming, - это транс

Infon запустил Video Streaming Контент-провайдер Infon запустил услуги на базе потокового видео (Video Streaming). В настоящий момент услуга функционирует в режиме тестовой эксплуатации. Потоковое видео Video Streaming представляет собой тран

Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и «Киевстар». Согласно бизнес-модели дел

Infon реализовал SMS-сервисы для Voicecards ышей. Пользователи интернета теперь имеют возможность купить голосовую открытку и отправить ее на стационарный и мобильный телефоны при помощи SMS, выбрав время доставки до адресата. В рамках проекта Infon реализовал SMS-услуги, связанные с процедурами оплаты голосовых открыток – обработкой SMS-сообщений, отправленных абонентами сотовых операторов на короткий сервисный номер INFON, о

Infon стал партнером «Почты России» Контент-провайдер Infon стал техническим партнером компании «Почта связи» в рамках реализации сервиса по доставке печатных открыток и писем «КиберОткрытка». Сервис реализован на базе проекта «Электронная Россия»

Infon и «BrandMobile» заключили договор Компания Infon и агентство мобильного маркетинга и рекламы «BrandMobile» заключили долгосрочный договор о сотрудничестве в рамках агрегаторских услуг, предоставляемых контент-провайдером Infon. В

Infon внедрил в Москве услугу «Пробки» В декабре 2007 года в рамках совместного проекта компании Infon и префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы «Мобильный округ» стартовала услуга «Пробки», с помощью которой жители Москвы и Московской области смогут узнать о доро

Infon начал работу в Грузии стали доступны абонентам сотового оператора Грузии – MagtiCom. В настоящее время MagtiCom является крупнейшим оператором сотовой связи на территории Грузии. Директор по развитию на зарубежных рынках Infon Александр Иванин выразил свое мнение: «Факт сотрудничества с MagtiCom - важный шаг для Infon, и мы рассчитываем на успешность нашей деятельности в Грузии. Надеемся, что она будет т

Сервисы Infon стали доступны для абонентов Грузии Компания Infon продолжает активную экспансию на рынки СНГ. Теперь услуги российского контент-провайдера стали доступны абонентам сотового оператора Грузии – MagtiCom. В Грузии, как и в других странах СН

Infon выходит на израильский рынок мобильного контента С октября 2007 года услугами Infon могут воспользоваться абоненты всех крупнейших операторов мобильной связи Израиля. Услуги Infon теперь доступны крупнейшим операторам сотовой связи на территории Израиля: Orange, C

Infon объявляет о начале работы сервиса Partyfon Компания Infon объявляет о запуске community-сервиса Partyfon. Его разработчиком выступила компания ВКС (TM Qplaze), специализирующаяся на разработке Java и Brew игровых программ и развлекательного конт

Infon начинает сотрудничество с Правительством Москвы C 1 августа 2007 года по 1 января 2008 года контент-провайдер Infon будет осуществлять техническую реализацию комплекса мобильных услуг для населения города Зеленограда. Это первый долгосрочный проект, инициатором которого выступила государственная структ

Infon стал партнером Пятого канала по интерактивным сервисам Контент-провайдер Infon начал сотрудничество с телерадиокомпанией «Петербург-Пятый канал», обеспечив техническую реализацию SMS-сервисов в ежедневной программе «Сейчас о главном». Стоимость отправки SMS-сообщени

Infon внедрил DRM-систему Провайдер мобильного контента ЗАО «Мобикон» (торговая марка Infon) завершил реализацию технической системы по защите объектов авторского права. Система была разработана собственными техническими специалистами компании на базе технологий ОМА DRM 1.0. На

Контент-провайдеры воюют вирусами з сайтов для пользователей смартфонов под видом полезной утилиты. После установки он отсылал SMS на номер 1055. Стоимость отправленного сообщения составляла 177 руб. Данный номер принадлежит компании Infon и сдается в аренду другим компаниям. В зависимости от кода в начале сообщения часть денег за SMS перечисляется тому или иному субарендатору номера. Однако, как отмечают в компании Info

Infon: компания невиновна в рассылке вируса ртфонов. Вредоносные функции вируса заключались в том, что, будучи установленным на телефон, вирус начинал автоматически рассылать SMS повышенной стоимости на номер 1055, который принадлежит компании Infon, одному из крупнейших российских контент- и сервис-провайдеров. По данному факту в компании Infon было инициировано внутреннее расследование. Стало известно, что в инциденте действ

Infon и «ПетерСтар» организуют оплату Wi-Fi через SMS Компания Infon в рамках проекта «Wi-Fi ПетерСтар», который компания-провайдер развивает с начала 2004 г., начинает предоставлять оплату услуг Wi-Fi доступа через SMS. Технология получения SMS-доступа в

Infon занялся Flash-контентом Контент-провайдер Infon начал распространение на территории России и стран СНГ нового вида контента для мобильных телефонов, созданного с помощью технологии Flash Lite. В настоящий момент в портфолио INFON

Infon подвёл итоги за февраль Контнет-провайдер «Инфон» подвёл итоги посещаемости своего wap-сайта wap.infon.ru. Распределение посетителей по операторам и странам выглядит следующим образом: «Билайн» - 28%, «Теле2» - 23%, МТС – 23%, Мегафон – 13%, Казахстан – 2%, Украина – 2%, другие операторы –

Infon и «Веб Плас» заключили соглашение Контент-провайдер Infon и интернет-провайдер «Вэб Плас» заключили соглашение о предоставлении пользователям доступа в интернет посредством SMS. Отправив SMS-сообщение, содержащее кодовое слово, абонент в ответ п

Infon продан британцам? и, что такими показателями, которые заявлены для "Мобикона", может обладать только один провайдер – INFON – первый российский контент-провайдер, начавший работать еще в 2000 году. Именно INF

Начинающие контент-провайдеры не теряют оптимизма уже около года. Однако с юридической точки зрения компания появилась в мае 2005 года. В отличие от Infon, первопроходца рынка, появившегося на базе бизнес-концепции, «ИнКор» родился из интерес

Infon: время SMS-тотализаторов еще не пришло Широкому развитию в России азартных SMS-игр пряпятствуют законодательство и политика сотовых операторов, считает директор контент-провайдера Infon Константин Лиходедов. «Мы изучали возможность предоставления подобных услуг. Однако наши юристы нашли в действующем законодательстве целый ряд препятствий для этого. Конечно, есть способы

Infon проведет SMS-праймериз президента Украины Провайдер услуг для пользователей мобильной связи Infon при техническом содействии фирмы «Агрегатор» проведет пробное голосование по выбору президента Украины. Акция называется «оSMыSли выборы в Украине». Цель акции — привлечение внимания

Российский рынок мобильного контента поделят посредники? & Partners причисляют следующие компании: Nikita Interactive, Shamrock Games, Solvo International, Infon, Jippii Russia, IMS Telecom (в мае этого года приобретена группой компаний LCS), Sibius

Сокровища Эрмитажа появятся в мобильниках Государственный Эрмитаж и российский контент-провайдер Infon совместно запустили новый сервис, позволяющий владельцам мобильников использовать изобр

Шедевры Эрмитажа стали контентом для мобильников Государственный Эрмитаж и российский контент-провайдер Infon совместно запустили новый сервис для владельцев мобильных телефонов: шедевры из коллекц

В каталоге INFON появились логотипы и мелодии для телефонов Siemens и Samsung Каталог логотипов, открыток и мелодий звонков, представленный на сайте www.infon.ru, теперь доступен не только владельцам телефонов Nokia. С 3 апреля специальный контент доступен и для телефонов других производителей. Обладатели Siemens C45, S45, ME45, SL45i и Samsung