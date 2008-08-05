Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Рустар Холдинг торговые марки Infon и Агрегатор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.08.2008 Infon обеспечит SMS-рассылку для «Ленты»

Контент-провайдер Infon и торговая сеть «Лента» запустили в эксплуатацию SMS-сервис, по которому подписчики услуги смогут получать SMS-сообщения с информацией о специальных предложениях, акциях и распродажах в г
10.07.2008 Абоненты «Билайна» лидируют в рейтинге Infon

Контент-провайдер Infon представил рейтинг операторов по посещаемости своего WAP-портала. Рейтинг был составлен исходя из количества посетителей сайта по каждому оператору, включая страны СНГ. Отчетный период –

05.06.2008 Infon запустил новый сервис для клиентов ИД «Шанс»

Издательский дом «Шанс» совместно с контент-провайдером Infon запустил сервис оплаты публикации объявлений при помощи SMS. Схема работы сервиса такова: необходимо дозвониться на короткий номер, продиктовать оператору объявление и после окончания раз
04.06.2008 Infon открыл сервис-сайт

Контент-провайдер Infon запустил четвертый веб-сайт компании www.infoniya.ru. Основная задача ресурса – помощь абонентам в использовании и настройке мобильных сервисов. На сайте опубликована информация об услуга
29.05.2008 Infon разработал wap-портал для «Билайна»

Контент-провайдер Infon разработал wap-портал в рамках проекта «Мобильная мама» для ОАО «ВымпелКом» («Билайн»). На нем будет размещаться специализированная информация, предназначенная молодым родителям. В проект
20.05.2008 Infon начал распространять «АкваСим 2»

Контент-провайдер Infon начинает распространять новые версии игры «АкваСим 2». Версии игры «Акулье логово» и «Таинственная бездна» контент-провайдер будет продвигать среди абонентов сотовых операторов на террито
16.05.2008 Infon составил рейтинг посещаемости WAP-портала

Контент провайдер Infon обнародовал данные по посещаемости своего WAP-портала абонентами сотовых операторов за первый квартал 2008 г. Рейтинг возглавил «Билайн» - 28,63%, затем расположились МТС - 23,22%, «МегаФ
12.05.2008 Infon обеспечит SMS-оповещение абонентов «Вэб Плас»

Контент-провайдер Infon и интернет-провайдер «Вэб Плас» представили новую услугу SMS-информирования для клиентов интернет-провайдера об операциях, совершаемых с их счетом по договору предоставления интернет-услу
30.04.2008 Infon запустил «Потоковое видео»

Контент-провайдер Infon запустил услугу на базе потокового видео (Video Streaming). В настоящий момент услуга функционирует в режиме тестовой эксплуатации. Потоковое видео, или иначе Video Streaming, - это транс
30.04.2008 Infon запустил Video Streaming

Контент-провайдер Infon запустил услуги на базе потокового видео (Video Streaming). В настоящий момент услуга функционирует в режиме тестовой эксплуатации. Потоковое видео Video Streaming представляет собой тран
11.04.2008 Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами

Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и «Киевстар». Согласно бизнес-модели дел
28.03.2008 Infon реализовал SMS-сервисы для Voicecards

ышей. Пользователи интернета теперь имеют возможность купить голосовую открытку и отправить ее на стационарный и мобильный телефоны при помощи SMS, выбрав время доставки до адресата. В рамках проекта Infon реализовал SMS-услуги, связанные с процедурами оплаты голосовых открыток – обработкой SMS-сообщений, отправленных абонентами сотовых операторов на короткий сервисный номер INFON, о
28.02.2008 Infon стал партнером «Почты России»

Контент-провайдер Infon стал техническим партнером компании «Почта связи» в рамках реализации сервиса по доставке печатных открыток и писем «КиберОткрытка». Сервис реализован на базе проекта «Электронная Россия»
15.01.2008 Infon и «BrandMobile» заключили договор

Компания Infon и агентство мобильного маркетинга и рекламы «BrandMobile» заключили долгосрочный договор о сотрудничестве в рамках агрегаторских услуг, предоставляемых контент-провайдером Infon. В
20.12.2007 Infon внедрил в Москве услугу «Пробки»

В декабре 2007 года в рамках совместного проекта компании Infon и префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы «Мобильный округ» стартовала услуга «Пробки», с помощью которой жители Москвы и Московской области смогут узнать о доро
11.10.2007 Infon начал работу в Грузии

стали доступны абонентам сотового оператора Грузии – MagtiCom. В настоящее время MagtiCom является крупнейшим оператором сотовой связи на территории Грузии. Директор по развитию на зарубежных рынках Infon Александр Иванин выразил свое мнение: «Факт сотрудничества с MagtiCom - важный шаг для Infon, и мы рассчитываем на успешность нашей деятельности в Грузии. Надеемся, что она будет т
11.10.2007 Сервисы Infon стали доступны для абонентов Грузии

Компания Infon продолжает активную экспансию на рынки СНГ. Теперь услуги российского контент-провайдера стали доступны абонентам сотового оператора Грузии – MagtiCom. В Грузии, как и в других странах СН
04.10.2007 Infon выходит на израильский рынок мобильного контента

С октября 2007 года услугами Infon могут воспользоваться абоненты всех крупнейших операторов мобильной связи Израиля. Услуги Infon теперь доступны крупнейшим операторам сотовой связи на территории Израиля: Orange, C
23.07.2007 Infon объявляет о начале работы сервиса Partyfon

Компания Infon объявляет о запуске community-сервиса Partyfon. Его разработчиком выступила компания ВКС (TM Qplaze), специализирующаяся на разработке Java и Brew игровых программ и развлекательного конт
18.07.2007 Infon начинает сотрудничество с Правительством Москвы

C 1 августа 2007 года по 1 января 2008 года контент-провайдер Infon будет осуществлять техническую реализацию комплекса мобильных услуг для населения города Зеленограда. Это первый долгосрочный проект, инициатором которого выступила государственная структ
05.06.2007 Infon стал партнером Пятого канала по интерактивным сервисам

Контент-провайдер Infon начал сотрудничество с телерадиокомпанией «Петербург-Пятый канал», обеспечив техническую реализацию SMS-сервисов в ежедневной программе «Сейчас о главном». Стоимость отправки SMS-сообщени
24.05.2007 Infon внедрил DRM-систему

Провайдер мобильного контента ЗАО «Мобикон» (торговая марка Infon) завершил реализацию технической системы по защите объектов авторского права. Система была разработана собственными техническими специалистами компании на базе технологий ОМА DRM 1.0. На 
22.05.2007 Контент-провайдеры воюют вирусами

з сайтов для пользователей смартфонов под видом полезной утилиты. После установки он отсылал SMS на номер 1055. Стоимость отправленного сообщения составляла 177 руб. Данный номер принадлежит компании Infon и сдается в аренду другим компаниям. В зависимости от кода в начале сообщения часть денег за SMS перечисляется тому или иному субарендатору номера. Однако, как отмечают в компании Info
21.05.2007 Infon: компания невиновна в рассылке вируса

ртфонов. Вредоносные функции вируса заключались в том, что, будучи установленным на телефон, вирус начинал автоматически рассылать SMS повышенной стоимости на номер 1055, который принадлежит компании Infon, одному из крупнейших российских контент- и сервис-провайдеров. По данному факту в компании Infon было инициировано внутреннее расследование. Стало известно, что в инциденте действ
17.05.2007 Infon и «ПетерСтар» организуют оплату Wi-Fi через SMS

Компания Infon в рамках проекта «Wi-Fi ПетерСтар», который компания-провайдер развивает с начала 2004 г., начинает предоставлять оплату услуг Wi-Fi доступа через SMS. Технология получения SMS-доступа в

28.04.2007 Infon занялся Flash-контентом

Контент-провайдер Infon начал распространение на территории России и стран СНГ нового вида контента для мобильных телефонов, созданного с помощью технологии Flash Lite. В настоящий момент в портфолио INFON

19.03.2007 Infon подвёл итоги за февраль

Контнет-провайдер «Инфон» подвёл итоги посещаемости своего wap-сайта wap.infon.ru. Распределение посетителей по операторам и странам выглядит следующим образом: «Билайн» - 28%, «Теле2» - 23%, МТС – 23%, Мегафон – 13%, Казахстан – 2%, Украина – 2%, другие операторы –
21.02.2007 Infon и «Веб Плас» заключили соглашение

Контент-провайдер Infon и интернет-провайдер «Вэб Плас» заключили соглашение о предоставлении пользователям доступа в интернет посредством SMS. Отправив SMS-сообщение, содержащее кодовое слово, абонент в ответ п
28.12.2005 Infon продан британцам?

и, что такими показателями, которые заявлены для "Мобикона", может обладать только один провайдер – INFON – первый российский контент-провайдер, начавший работать еще в 2000 году. Именно INF
25.10.2005 Начинающие контент-провайдеры не теряют оптимизма

уже около года. Однако с юридической точки зрения компания появилась в мае 2005 года. В отличие от Infon, первопроходца рынка, появившегося на базе бизнес-концепции, «ИнКор» родился из интерес
01.02.2005 Infon: время SMS-тотализаторов еще не пришло

Широкому развитию в России азартных SMS-игр пряпятствуют законодательство и политика сотовых операторов, считает директор контент-провайдера Infon Константин Лиходедов. «Мы изучали возможность предоставления подобных услуг. Однако наши юристы нашли в действующем законодательстве целый ряд препятствий для этого. Конечно, есть способы
20.09.2004 Infon проведет SMS-праймериз президента Украины

Провайдер услуг для пользователей мобильной связи Infon при техническом содействии фирмы «Агрегатор» проведет пробное голосование по выбору президента Украины. Акция называется «оSMыSли выборы в Украине». Цель акции — привлечение внимания
20.07.2004 Российский рынок мобильного контента поделят посредники?

& Partners причисляют следующие компании: Nikita Interactive, Shamrock Games, Solvo International, Infon, Jippii Russia, IMS Telecom (в мае этого года приобретена группой компаний LCS), Sibius
08.07.2004 Сокровища Эрмитажа появятся в мобильниках

Государственный Эрмитаж и российский контент-провайдер Infon совместно запустили новый сервис, позволяющий владельцам мобильников использовать изобр
08.07.2004 Шедевры Эрмитажа стали контентом для мобильников

Государственный Эрмитаж и российский контент-провайдер Infon совместно запустили новый сервис для владельцев мобильных телефонов: шедевры из коллекц
05.04.2002 В каталоге INFON появились логотипы и мелодии для телефонов Siemens и Samsung

Каталог логотипов, открыток и мелодий звонков, представленный на сайте www.infon.ru, теперь доступен не только владельцам телефонов Nokia. С 3 апреля специальный контент доступен и для телефонов других производителей. Обладатели Siemens C45, S45, ME45, SL45i и Samsung
25.12.2001 C помощью карты e-port теперь можно оплачивать сервисы для телефонов Nokia

Компания "Автокард-холдинг", поддерживающая знак обслуживания e-port, объявила о начале приёма единых карт на портале Infon.ru. Infon.ru специализируется на оказании платных услуг для владельцев мобильных телефонов Nokia. В том числе на сайте можно приобрести мелодии, логотипы, а также заказать получени

Публикаций - 87, упоминаний - 102

Рустар Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МегаФон 10742 21
Мобикон - Infon - Инфон 29 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 13
ИММО - Информ-Мобил 54 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 10
Next Media Group - Некст Медиа 39 8
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 8
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Next Media Group - Shamrock Games - Шемрок Геймс 14 4
Авант Мобайл 7 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Киевстар - Kyivstar 569 4
Playfon - Плэйфон 40 3
Северо-Западное ИнфоМедиа 7 3
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 3
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 3
Samsung Electronics 11065 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Lenovo Motorola 3566 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 3
МТС Северо-Запад макрорегион 67 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
ВЭБПлас 38 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
МТС Центр макрорегион 64 2
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
ZED+ Group 20 2
Евросеть 1421 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
AHConferences 53 2
Parks Associates 24 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 8 1
Некстер ИК 33 1
Автокард холдинг 21 1
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
National Gallery - Лондонская национальная галерея 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
FGI Wireless 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Sony Music Entertainment 161 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Президент Украины 128 3
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 39
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 27
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 6
Java игры 89 5
Web 2.0 - Веб 2.0 400 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 4
Мобильная связь - Короткий номер 399 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 3
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Nokia Symbian OS 1411 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Google AdMob Сертификация 44 3
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 1
МТС Инфо 7 1
МТС Сити 3 1
МТС WAP-портал 20 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 1
SAP Sybase - AvantGo 21 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple iPhone 4 800 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Opera Mini - браузер 213 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Amazon Kindle 195 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
HTC Touch Diamond 58 1
Шрамко Кирилл 25 17
Петров Кирилл 36 9
Путин Владимир 3454 6
Тимощенко Дмитрий 16 5
Панкратова Оксана 42 5
Литвинов Артем 14 3
Гореликова Татьяна 3 3
Соломатина Наталья 3 3
Кусков Денис 221 3
Демидов Михаил 134 3
Зобнина Маргарита 54 2
Бокарев Тимофей 36 2
Романенко Роман 21 2
Хакамада Ирина 15 2
Борисов Станислав 9 2
Смирнов Илья 9 2
Колесников Павел 5 2
Гуцуляк Юлия 2 2
Горбачева Маргарита 2 2
Лучкин Дмитрий 2 2
Павлюченков Дмитрий 3 2
Горелов Руслан 3 2
Богдашин Александр 2 2
Брюквин Юрий 300 2
Бородин Владимир 20 2
Ройтберг Павел 40 2
Гриб Андрей 17 1
Менькова Татьяна 62 1
Фадеев Михаил 57 1
Жуков Михаил 39 1
Ющенко Виктор 39 1
Вешняков Александр 30 1
Коробова Анна 25 1
Эгов Кирилл 20 1
Смит Вячеслав 18 1
Рожковский Кирилл 14 1
Федоров Валерий 13 1
Иванов Даниил 8 1
Алешко Евгения 9 1
Глобус Дарья 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Украина 7928 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Европа 24964 10
Казахстан - Республика 6048 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Латвия - Латвийская Республика 836 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5870 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Грузия 1332 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
СССР - Ленинград 112 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Южная Корея - Республика 7052 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Израиль 2856 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Югославия 74 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 32 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Адмиралтейский район 16 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 84 2
Эротика - эротические изображения 32 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
CNews Северо-Запад 24 1
WapStart 45 1
РМГ - Хит FM 4 1
Вебпланета 4 1
Рустави 2 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
РИА Новости 1033 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
AppleInsider 400 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Brand Mobile 5 2
Рустелеком ТК 305 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Harris Interactive 81 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Связь-Экспокомм 276 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще