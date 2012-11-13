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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Рустар Холдинг
торговые марки Infon и Агрегатор



13.11.2012 Объем российского рынка мобильной рекламы в 2012 г. составит $60,8 млн 2
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
01.11.2011 Артем Литвинов назначен гендиректором «Аудиотеле» 2
24.09.2010 Ведущие игроки украинского рынка мобильных допуслуг объединяются в отраслевую ассоциацию 1
21.04.2010 Артем Литвинов назначен коммерческим директором «Скай Линк – Северо-Запад» 2
21.01.2009 Мобильный интернет: когда исчезнет WAP? 1
13.11.2008 Платежам с мобильников хотят устроить прорыв 1
15.08.2008 Есть ли шанс у мобильной видеорекламы в России? 1
05.08.2008 Infon обеспечит SMS-рассылку для «Ленты» 1
29.07.2008 Без 3G мобильный контент вымрет 1
23.07.2008 Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам 1
10.07.2008 Абоненты «Билайна» лидируют в рейтинге Infon 1
09.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» 1
05.06.2008 Infon запустил новый сервис для клиентов ИД «Шанс» 1
04.06.2008 Infon открыл сервис-сайт 1
02.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» 1
29.05.2008 Infon разработал wap-портал для «Билайна» 1
21.05.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» 1
20.05.2008 Infon начал распространять «АкваСим 2» 1
16.05.2008 Infon составил рейтинг посещаемости WAP-портала 1
12.05.2008 Infon обеспечит SMS-оповещение абонентов «Вэб Плас» 1
30.04.2008 Infon запустил «Потоковое видео» 1
30.04.2008 Infon запустил Video Streaming 1
11.04.2008 Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами 2
28.03.2008 Infon реализовал SMS-сервисы для Voicecards 4
28.02.2008 Infon стал партнером «Почты России» 2
15.01.2008 Infon и «BrandMobile» заключили договор 6
20.12.2007 Infon внедрил в Москве услугу «Пробки» 3
22.11.2007 Порносегмент Рунета вырос в разы 1
19.11.2007 Контент: «Евросеть» готова к захвату рынка 1
11.10.2007 Infon начал работу в Грузии 1
11.10.2007 Сервисы Infon стали доступны для абонентов Грузии 1
09.10.2007 «Билайн» устал играть в Java-игры 1
04.10.2007 Квартплата без очередей: идет обкатка SMS-расчетов 2
04.10.2007 Infon выходит на израильский рынок мобильного контента 1
25.09.2007 Счет за электричество оплатит SMS 1
11.09.2007 i-Free вышел в Китай 3
23.07.2007 Infon объявляет о начале работы сервиса Partyfon 1
18.07.2007 Infon начинает сотрудничество с Правительством Москвы 1
27.06.2007 Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров 1

Публикаций - 80, упоминаний - 143

Рустар Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 19
I-Free 105 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 11
Nokia Corporation 5012 10
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 346 5
СМАРТС Компания 490 4
Orange S.A. 856 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 3
МТС Северо-Запад 52 3
SK Telecom 184 3
Lenovo Motorola 3211 3
Siemens AG - Сименс Россия 2116 3
Ericsson 2235 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 3
Samsung Electronics 8405 2
Рустелеком ТК 255 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 2
МегаФон ПетерСтар 285 2
SafeNet 114 2
Синтерра - Synterra 732 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Eidos Interactive 207 1
Логика Бизнеса 160 1
ИММО - Информ-Мобил 8 1
Google LLC 8947 1
Masterhost - Мастерхост 47 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 1
Ubisoft 702 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
Sonera 305 1
Software AG & IDS Scheer 165 1
Comptek - Комптек 165 1
Неолант - Neolant 36 1
Eastwind - Восточный Ветер 63 1
Евросеть 1310 4
Central Partnership - Централ Партнершип 28 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 1
Телефорум 91 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Sumitomo Group 33 1
Сбербанк Северо-Западный банк 77 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 60 1
Sony Music Entertainment 136 1
Петрокоммерц 42 1
FGI Wireless 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
Лента - Сеть розничной торговли 198 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Marshall Capital Partners 65 1
Почта России ПАО 1741 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Президент Российской Федерации 1595 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 122 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 141 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 23
3G - Стандарт мобильной связи 4903 13
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 11
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 605 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 2
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 273 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 123 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 36 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 764 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 570 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 751 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
FB2 - FictionBook 89 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 665 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 728 1
Java - Язык программирования 2333 5
Symbian OS 1216 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 2
Apple - App Store 2222 1
Apple iPhone 4 700 1
Dialog - Мессенджер 31 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Google Maps - Карты Google 490 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
Opera Mini 203 1
EA The Sims - компьютерная игра 111 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Apple iPhone 3 383 1
HTC Touch Diamond 29 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 76 1
Петров Кирилл 29 9
Панкратова Оксана 42 5
Путин Владимир 2157 5
Демидов Михаил 132 3
Кусков Денис 185 3
Бородин Владимир 18 2
Брюквин Юрий 253 2
Ройтберг Павел 38 2
Янукович Виктор 24 1
Кудряшов Владимир 7 1
Беневоленский Евгений 3 1
Глазьев Сергей 13 1
Филатов Леонид 7 1
Крупнов Александр 24 1
Каменнова Мария 42 1
Бойко Алексей 13 1
Александров Дмитрий 14 1
Савин Сергей 88 1
Богатов Антон 76 1
Овчинников Борис 116 1
Кухаренко Михаил 3 1
Степанов Александр 18 1
Кузнецов Иван 11 1
Харитонов Николай 6 1
Пиотровский Михаил 6 1
Горыня Кирилл 22 1
Подбуцкий Георгий 26 1
Васильев Евгений 108 1
Сергеев Дмитрий 57 1
Миронов Сергей 57 1
Яппаров Тагир 77 1
Артамонова Анна 176 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 345 1
Steve Jobs - Стив Джобс 943 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 50
Украина 5153 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 8
Казахстан - Республика 3735 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
Европа 6447 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 3
СССР - Ленинград 99 3
Латвия - Латвийская Республика 607 3
Беларусь - Белоруссия 2933 3
Эстония - Эстонская Республика 622 3
Финляндия - Финляндская Республика 1396 3
Израиль 1288 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Россия - СФО - Новосибирск 2783 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Бразилия - Федеративная Республика 1714 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 2
Северная Америка 2350 2
Грузия 978 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 891 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 2
Южная Корея - Республика 2839 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Америка 906 2
Япония 6703 2
Индия - Республика 3429 2
Люксембург Великое Герцогство 323 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 413 1
Таджикистан - Республика 686 1
Кипр - Республика 318 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 76 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 19 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
РИА Новости 703 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Комсомольская Правда - Газета 32 1
Радио Свобода - радиостанция 34 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Муз-ТВ - телеканал 34 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
IDC - International Data Corporation 4388 1
Juniper Research 405 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 86 1
ABI Research 224 1
Harris Interactive 75 1
AC&M Consulting 181 1
IHS iSuppli 385 1
eMarketer 195 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 32 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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