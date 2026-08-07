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ББР банк Балтийский Банк Развития

ББР банк - Балтийский Банк Развития

ББР Банк —  универсальный коммерческий банк, основан в 1994 году. Банк предоставляет  спектр услуг как бизнесу, так и частным клиентам. ББР Банк присутствует в 16 регионах РФ: от Санкт-Петербурга до Камчатки. Кредитный рейтинг «BB» прогноз «Позитивный» (АКРА, 13.09.2024).

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 «ББР Банк» перешел на российские сертификаты безопасности 2
12.11.2025 «ББР Банк» сделал переводы проще: новые функции в мобильном приложении 3
01.10.2025 Двое на одного. Банкротства российского ИТ-холдинга Fplus потребовали сразу два банка 1
01.07.2025 «ББР Банк» запустил онлайн-чат для поддержки бизнес-клиентов 3
02.04.2025 «ББР Банк» упростил процесс заказа нетиповых справок в ДБО 2
19.02.2025 «ББР Банк» автоматизировал сервис заказа кредитных справок для бизнеса 2
28.01.2025 В России ограничат внесение денег на виртуальные карты 1
11.12.2024 Приложение «ББР Онлайн» теперь доступно в AppGallery 2
03.12.2024 Приложение «ББР Банк» — «ББР Бизнес 2.0» — появилось в RuStore 1
10.04.2024 «СмартФакт» вступила в АФК 1
11.08.2023 VK потратила 2,5 миллиарда на чудесное здание, богатое историей и судебными исками 2
28.06.2023 VK получил права на полвека аренды легендарного исторического здания в центре Санкт-Петербурга 2
05.07.2022 «ББР банк» подключился к «светофору» Банка России 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 1
31.07.2019 «Ростелеком» подключил «ББР банк» к Единой биометрической системе 1
06.03.2018 «Банк ББР» защитил сетевую инфраструктуру с помощью Comparex 3
24.01.2017 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
09.11.2016 «ББР Банк» сократил бюджет на печать с помощью решения PretonSaver 1
17.10.2016 Клиенты «ББР Банк» получили доступ к сервисам «1С» для ведения учета 2
02.06.2016 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии 1
21.12.2015 Альфа-банк впервые в России массово внедрил банкоматы, в которые не нужно вставлять карту 1
15.09.2014 «Альфа-Банк» и «Балтийский Банк» объединили сети банкоматов 2
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
01.02.2013 Конференция CNews: Что ждет финансовый сектор от ИТ? 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
30.03.2012 Совокупная выручка ЦФТ в 2011 г. увеличилась на 65% 1
19.01.2011 В «Балтийском Банке» внедрен модуль Egar Credit Administration для мониторинга и контроля платежей клиентов 4
31.01.2008 Telecom Design построил операторский центр Балтийского банка 2
04.10.2007 Квартплата без очередей: идет обкатка SMS-расчетов 1
11.01.2007 СЗТ будет принимать платежи через банкоматы Балтийского банка 1
27.09.2006 Организаторы 4-й Russian CIO Summit объявили о завершении формирования программы 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1
02.06.2006 "Техносила-Инвест" полностью разместило дебютный выпуск облигаций в 2 млрд руб. 1
05.03.2005 "Диасофт" подвел итоги деятельности в 2004 г. 1

Публикаций - 43, упоминаний - 64

ББР банк и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Ростелеком 10948 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
9594 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 2
Стартелеком 13 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Naumen - Наумен 752 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
SoftwareONE Group 108 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Telecom Design 24 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 27 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
Binatone 20 1
Luxsoft - ЛюксСофт 9 1
Интегра-С Консорциум 18 1
Новиком - Novicom 8 1
СмартФакт - SmartFact 2 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
Альфа-Банк 1979 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 6
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 5
Фора Банк 86 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 4
Стройкредит АКБ 35 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
Росэнергобанк 34 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Visa International 1993 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 3
Веста 52 2
Becar Asset Management 12 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 6 2
Агропромкредит 20 2
Разгуляй 40 2
Аконит НПО 18 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Совкомбанк ПАО 316 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Android 15244 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Apple iPhone 6 4861 2
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Visa Electron 63 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
MasterCard MoneySend 44 1
Diasoft Master Insurance 7 1
BSC GEMINI 13 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
1С:Предприниматель 13 1
EGAR Technology - EGAR Credit Administration 1 1
ББР банк - ББР Онлайн 1 1
ББР банк - ББР Бизнес 1 1
Альфа-Банк - Альфа-Cash 5 1
Интегра-С Консорциум - Интегра-Планета-4D 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Apple Pay 519 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Huawei AppGallery 353 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
1С:БухОбслуживание 16 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Серова Елена 320 5
Стятюгин Роман 44 4
Михайлов Алексей 115 3
Шеин Валерий 18 3
Белышков Леонид 18 3
Сотин Денис 216 3
Федечкин Эдуард 58 3
Казарцев Алексей 27 3
Фомичев Андрей 74 3
Исаев Андрей 24 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Кибалко Кирилл 46 2
Татару Виталий 14 2
Хургес Михаил 13 2
Коваленко Галина 3 2
Козлова Екатерина 7 2
Шигаев Олег 2 2
Сюзор Павел 2 2
Дуров Павел 329 2
Агаев Сергей 25 2
Сенаторов Михаил 42 2
Сидоров Александр 22 2
Никитенков Сергей 3 2
Мартиросов Давид 123 1
Аншина Марина 79 1
Патрин Максим 32 1
Литвинов Павел 22 1
Гатин Артур 2 1
Марков Антон 13 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 118 1
Стуров Дмитрий 33 1
Сапельников Сергей 109 1
Савин Сергей 97 1
Федорец Андрей 19 1
Гусев Павел 7 1
Лазарева Евгения 14 1
Шрамко Кирилл 25 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Лядов Кирилл 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Адмиралтейский район 16 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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