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ББР банк Балтийский Банк Развития
ББР Банк — универсальный коммерческий банк, основан в 1994 году. Банк предоставляет спектр услуг как бизнесу, так и частным клиентам. ББР Банк присутствует в 16 регионах РФ: от Санкт-Петербурга до Камчатки. Кредитный рейтинг «BB» прогноз «Позитивный» (АКРА, 13.09.2024).
СОБЫТИЯ
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ББР банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Серова Елена 320 5
|Стятюгин Роман 44 4
|Михайлов Алексей 115 3
|Шеин Валерий 18 3
|Белышков Леонид 18 3
|Сотин Денис 216 3
|Федечкин Эдуард 58 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Исаев Андрей 24 3
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Кибалко Кирилл 46 2
|Татару Виталий 14 2
|Хургес Михаил 13 2
|Коваленко Галина 3 2
|Козлова Екатерина 7 2
|Шигаев Олег 2 2
|Сюзор Павел 2 2
|Дуров Павел 329 2
|Агаев Сергей 25 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Сидоров Александр 22 2
|Никитенков Сергей 3 2
|Мартиросов Давид 123 1
|Аншина Марина 79 1
|Патрин Максим 32 1
|Литвинов Павел 22 1
|Гатин Артур 2 1
|Марков Антон 13 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 118 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Савин Сергей 97 1
|Федорец Андрей 19 1
|Гусев Павел 7 1
|Лазарева Евгения 14 1
|Шрамко Кирилл 25 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Лядов Кирилл 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|Forrester Research 834 1
|Рустелеком ТК 305 1
|ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
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