«Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга

Альфа-банк может выселить «Вконтакте» из офиса в Петербурге. Банк подал иск о признании недействительными договоров субаренды с социальной сетью по причине того, что цены в документах были занижены. К тому же, сделки были совершены тогда, когда Домом Зингера распоряжался экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев, которого позже обвинили в хищении имущества компании. Судом было установлено, что доход, получаемый от аренды, не поступал на счет «Зингера».

«Вконтакте» выселяют из дома

Альфа-банк — владелец Дома Зингера в Санкт-Петербурге подал иск о признании недействительными договоры субаренды с обществом «Зингер» и «Вконтакте». Из материалов дела следует, что они были заключены на невыгодных условиях, а именно — гораздо ниже рыночной стоимости, пишет РБК.

По словам представителей Альфа-банка, договор с «Вконтакте» был заключен в период, когда «Зингер» контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев. И, согласно судебным документам, истец в лице акционера ООО «Петербургское агентство недвижимости» просит признать недействительными договоры субаренды с ООО «Казанский мост» (арендодатель «В контакте) от сентября, октября и ноября 2016 г., а также дополнительные соглашения к ним от июля 2020 г.

Согласно определению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, рассмотрение дела состоится 7 октября 2021 г. Учитывая, что в 2021 г. такие же договоры, заключенные с «Книжным магазином №1», который арендовал помещения Дома Зингера, были признаны недействительными, такая же судьба может постичь и «Вконтакте».

На момент публикации материала представители «Вконтакте» не смогли прокомментировать CNews судебное разбирательство. Также издание не получило ответа о том, собирается ли «Вконтакте» заключать договора с «Зингером» на новых условиях или переехать в новый офис. Представители Альфа-банка также не смогли ответить CNews, какую сумму банк потерял из-за невыгодных сделок, совершенных Исаевым и будут ли заключены новые договора с владельцами соцсети «Вконтакте».

Выселение арендатора

В марте 2021 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры субаренды и дополнительные соглашения к ним между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1» (собственник магазина «Санкт-Петербургский Дом книги», расположенного в Доме Зингера). Причина иска та же, что и к «Вконтакте» — договоры были заключены ниже рыночной стоимости.

«Вконтакте» может лишиться знаменитого дома

Из судебного решения следует, что суд признал позицию истца о наличии сговора сторон, которые заключили с книжным магазином сделки в ущерб интересам ЗАО «Зингер». Суд установил, что в результате оспариваемых сделок «Зингер» утратил контроль над имуществом, переданным ему в долгосрочную аренду городом. Также в решении суда говорится, что деньги, вырученные от дохода субаренды с ЗАО «Зингер», были перенаправлены на ООО «Книжный магазин № 1».

По данным суда, «Книжный магазин № 1» платил «Зингеру» по восьми договорам субаренды порядка 7 млн руб. в месяц, что существенно ниже арендных ставок. По оценкам экспертов, рыночная цена коммерческого помещения на Невском проспекте за 1 кв. м. в 2020 г. составляла порядка 3 тыс. руб. (т.е. стоимость аренды помещений площадью 4 тыс. м может составлять порядка 12 млн руб.), пишет РБК. Однако Исаев утверждает, что поводом для снижения арендных ставок послужила пандемия COVID-19, говорится в судебных документах.

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Суд потребовал освободить, занимаемые книжным магазином помещения. Альфа-банк намеревается сдать его АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», магазин которого размещался в Доме Зингера с первой половины XX века до 1999 г. Также банк не исключает возможности продать знаменитый дом, однако это из-за уникальности объекта может произойти не скоро.

Судьба «Зингера»

Как видно из материалов дела, ООО «ПАН» («Петербургское агентство недвижимости) принадлежит 100% акций «Зингера». Согласно ЕГРЮЛ, «Пан» на 92,5% долей принадлежит ООО «УК» «Альфа-капитал» и на 7,5% компании «Фортис». В июне 1999 г. на основании заключенного договора «Зингеру» было передано во временное пользование (на 49 лет) здание по адресу Невский пр., 28, лит. А (Дом Зингера). Помещения в нем сдавались в субаренду третьим лицам.

По причине корпоративного конфликта с 2013 г. собственник «ПАН» утратил контроль как над самой деятельностью общества, так и его дочернего общества ЗАО «Зингер». Лицом, под контролем которого находились ЗАО «Зингер» и ООО «ПАН» с 2013 г. по июль 2020 г. являлся Андрей Исаев, говорится в материалах дела. В указанный период «ПАН» был совершен ряд сделок по отчуждению имущества. Кроме того, в 2016 г. в отношении «ПАН» была инициирована процедура банкротства, что стало причиной возбуждения ряда уголовных дел.

По делу, в рамках которого расследуется хищение имущества «Пан», в декабре 2018 г. Исаеву было предъявлено обвинение, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В июле 2020 г. «ПАН» восстановила корпоративный контроль над «Зингером» и провела аудит деятельности компании. Вследствие чего было установлено, что в отношении помещений Дома Зингера зарегистрированы многочисленные обременения прав, в том числе, в пользу ООО «Книжный магазин №1»и ООО «Казанский Мост». При этом денежных поступлений в пользу истца от указанных организаций с августа 2020 г. не осуществлялось. Не смотря на то, что упомянутые компании арендовали помещения Дома Зингера.