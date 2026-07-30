Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198645
ИКТ 15327
Организации 11741
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3585
Системы 27055
Персоны 86658
География 3111
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 895

КУМЗ Каменск-Уральский металлургический завод

КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод
 

"Цифровая трансформация в металлургии. Процессы. Люди. Технологии. Опыт КУМЗ" Максим Агапов, Директор по ИТ, Каменск-Уральский металлургический завод, данные 2023 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2026 2400 единиц оборудования, 206 ИТ-услуг и полная история инцидентов: «1С:Itilium» обеспечил прозрачность ИТ-службы АО «КУМЗ» 1
22.09.2017 «МС-Технологии» модернизировала вычислительную инфраструктуру ЦОДа «КУЗОЦМ» 1
16.12.2008 «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» модернизировал КСПД 1
24.07.2008 Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim 2
27.09.2006 Организаторы 4-й Russian CIO Summit объявили о завершении формирования программы 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

КУМЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10935 2
9581 2
Naumen - Наумен 750 2
Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
Binatone 20 1
Luxsoft - ЛюксСофт 9 1
SAP SE 5597 1
Dell EMC 5179 1
Microsoft Corporation 25762 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
Sony 6736 1
KPMG 277 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 1
Adobe Systems 1595 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 970 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
АйТи 1519 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 277 1
ViewSonic 325 1
Аурига - Auriga 77 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Google UK 3 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Открытые технологии 732 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Агропромкредит 20 2
КУЗОЦМ - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 4 2
Разгуляй 40 2
Аконит НПО 18 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Альфа-Банк 1973 2
X5 Group - Перекрёсток 639 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
ПТК - Петербургская топливная компания 7 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 42 2
Becar Asset Management 12 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2940 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 542 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13102 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7812 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8239 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 220 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 384 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 232 1
Управляемость - Manageability 2261 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1871 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6659 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1602 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7187 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10177 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1247 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9245 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1128 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1213 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4625 1
Кибербезопасность - DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 93 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1613 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12825 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3182 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1726 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1069 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4840 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 87 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10732 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4033 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 192 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2550 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 16 1
Волчков Николай 1 1
Галаган Василий 1 1
Прошкина Инна 2 1
von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 1
Яппаров Тагир 110 1
Воловик Александр 16 1
Зверев Владимир 5 1
Данилов Евгений 22 1
Панкратов Александр 18 1
Долгов Антон 20 1
Баклыков Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 5
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 4
Европа 24954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
Америка - Американский регион 2205 2
Азия - Азиатский регион 5916 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8173 1
Бразилия - Федеративная Республика 2519 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 1
Турция - Турецкая республика 2618 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2824 1
Болгария - Республика 799 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5498 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11651 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4985 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6570 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Металлы - Медь - Copper 859 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2531 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1474 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5571 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2745 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1210 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 726 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще