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Мечел ПАО Промышленный холдинг

Мечел ПАО - Промышленный холдинг

СОБЫТИЯ

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20.04.2021 «Контур» помог «Мечел-сервису» автоматизировать документооборот

«Мечел-сервис» перешел на электронный документооборот (ЭДО) через систему «Контур.Диадок». Благодаря технологии ЭДО удалось снизить нагрузку на персонал, сократить ручные операции по обработке д
04.12.2019 «Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела»

развитием систем контроля и диагностики оборудования, а также совершенствованием телекоммуникаций «Мечел-энерго», входящей в горнодобывающую и металлургическую группу «Мечел». Соответст
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019

зенбанка Никита Швецов; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечел» Валерий Дьяченко; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов;

20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

«Мы переходим к единым корпоративным системам» CNews: Валерий, первый логичный вопрос: какую роль играют ИТ в «Мечеле» и насколько для вас важна цифровая трансформация? Валерий Дьяченко: Роль ИТ – существенная. Потому что в XXI веке ни один бизнес, ни одно производство, ни одна холдинговая структура про
01.06.2017 «Мечел» и «1С» расширяют сотрудничество в области ИТ

«Мечел» и «1С» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашен
01.08.2013 3D технологии Autodesk ускоряют освоение Эльгинского угольного месторождения

Компания Autodesk сообщила о том, что компания «Мечел Инжиниринг» более чем вдвое сократила сроки подготовки проекта технологических дорог для Эльгинского каменноугольного месторождения благодаря решению для автоматизации проектирования объе
11.09.2012 «Астерос Консалтинг» автоматизировал документооборот «Мечела» на базе решений IBM

«Астерос Консалтинг» сообщила о внедрении системы электронного документооборота в группе компаний «Мечел». Решение на базе IBM Lotus Notes позволило оптимизировать управляемость, гибкость и бе
31.05.2012 Специалисты «Мечел» воспользовались услугой Open Videopresence от Orange Business Services для организации видеоконференции

Orange Business Services организовал видеоконференцию для специалистов компании «Мечел». В индустриальную группу «Мечел» входят производственные предприятия в 13-ти регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, Литве, Болгарии, Великобритании и Украине. Весной
12.05.2011 «Мечел» запустил электронную торгово-закупочную систему B2В-Mechel

Компания «Мечел», российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила о начале работы в эл
08.04.2010 Energy Consulting выбрана аудитором «Мечела» на 2010 г.

з выиграла тендер на проведение аудита (выражения мнения о достоверности финансовой отчетности предприятия и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ) по группе компаний «Мечел». Об этом говорится в с сообщении Energy Consulting. Как отмечается, аудит будет проведен на 38 предприятиях группы; в проекте участвуют более 60 сотрудников Energy Consulting. «Помимо то
25.12.2009 «Летограф» построил электронный архив для «Мечел-БизнесСервис»

Компания «Летограф» создала единый электронный архив финансово хозяйственных документов для компании «Мечел-БизнесСервис» (входит в группу «Мечел»). Архив используется сотрудниками общего центра обслуживания в Москве, а подготовка и ввод документов выполняется на предприятиях, расположен
22.10.2008 «Мечел» консолидирует отчетность с помощью SAP SEM-BCS

ия IBS приступила к созданию системы трансформации и консолидации финансовой отчетности в компании «Мечел». В результате проекта планируется автоматизировать сбор отчетности со всех предприятий
03.03.2008 «Армада» создает электронную торговую площадку для группы «Мечел»

й торговой системы для автоматизации процессов конкурентных закупок на предприятиях, входящих в ГК «Мечел» - одну из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Н
29.10.2007 «Армада» построит системы электронной торговли для «Мечела» и «Амурметалла»

нию электронных торговых площадок для крупных игроков российского металлургического рынка - группы «Мечел» и ОАО «Амурметалл». Это первые подобного рода проекты с момента покупки «Армадой» комп
17.05.2007 «Мечел» выбрала «АйТи»: лицензирование и сопровождение Oracle

Компания «АйТи» объявлена победителем закрытого конкурса компании «Мечел» на выбор партнера по лицензированию и сопровождению лицензий Oracle. Проект предусматр
07.09.2005 "Мечел" внедрит систему производственно-экономического планирования

ляет о начале проекта создания системы производственно-экономического планирования на предприятиях «Мечел», специализирующихся в горнодобывающей и металлургической отраслях. Внедрение системы б

Публикаций - 159, упоминаний - 208

Мечел ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 72
Rimini Street 77 70
9666 62
Schneider Electric 615 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 48
Schneider Electric - Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 454 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 233 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 517 41
Такском - Taxcom 256 41
Ситилабс 44 41
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 30
Diasoft - Диасофт 1169 24
Программный Продукт ГК 106 23
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 18
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 18
SAP SE 5624 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 804 13
Ланит Интеграция 221 13
АйТи Бастион - IT Bastion 157 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 12
Oracle Corporation 7099 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 11
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 11
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 11
МегаФон 10894 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 427 10
Luxms 124 10
ММК Информсервис 69 9
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 281 8
Veeam Software 345 8
IBM - International Business Machines Corp 9717 8
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 7
Hoff Tech - Хофф Тех 47 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 80
РЖД - Российские железные дороги 2105 75
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 72
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 69
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 67
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 67
ОМК - Объединенная металлургическая компания 237 61
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 60
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 58
Ингосстрах СПАО 482 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 52
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 50
ГПБ - Газпромбанк 1283 48
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 48
МКБ - Московский кредитный банк 659 47
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 47
OKS Group 51 42
Почта России ПАО 2386 36
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 629 35
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 610 34
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 32
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 32
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 29
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 364 28
Сургутнефтегаз - СНГ 288 28
НСПК - Национальная система платежных карт 955 28
36,6 - аптечная сеть 96 27
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 26
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 637 23
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 23
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 23
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 23
X5 Group - Перекрёсток 643 22
Альфа-Банк 1986 21
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 20
Русагро Группа Компаний 386 20
Фаберлик - Faberlic 116 19
Абсолют Банк 250 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 64
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 49
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 38
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 23
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 18
Федеральное казначейство России 1953 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 16
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 99
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6299 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 67
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7933 64
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 60
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 51
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1545 13
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 10
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 83 10
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 561 9
1С:ERP Управление предприятием 857 47
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 100 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1042 42
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 11
Luxms BI 123 10
Московская Биржа - Финуслуги 65 10
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 321 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 231 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 406 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1017 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
1С:Корпорация 57 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 2
Oracle Utilities 38 2
Мечел Закупки 2 2
Linux OS 11618 2
Oracle Java - язык программирования 3487 2
Oracle Java Development Kit - JDK 210 1
Mozilla Firefox - браузер 1958 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 134 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 218 1
Apple iPhone 6 4860 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
Autodesk AutoCAD 377 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 40 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 307 1
Дьяченко Валерий 96 95
Чаркин Евгений 318 70
Абакумов Евгений 229 64
Сотин Денис 216 59
Натрусов Артем 316 59
Прохорова Алла 66 59
Урьяс Вадим 98 57
Клепиков Алексей 121 55
Белоусов Максим 109 52
Халматов Максим 64 51
Семенихин Игорь 56 50
Нестеров Алексей 177 50
Ямщиков Владимир 51 50
Трофимова Людмила 50 48
Слышкин Василий 129 47
Соловьев Алексей 97 47
Мискевич Евгений 50 47
Рубин Адар 47 47
Степченков Максим 65 42
Васильев Владислав 59 42
Генкина Екатерина 43 42
Лебедев Антон 53 42
Бурилов Андрей 118 42
Горчаков Денис 48 42
Каюмов Шамиль 53 42
Карпов Иван 79 41
Сыкулев Андрей 85 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Юсупов Шамиль 41 41
Путятинский Сергей 113 38
Шадаев Максут 1220 37
Богданов Кирилл 112 36
Козак Николай 212 34
Емельченков Сергей 141 34
Валчев Стоян 48 33
Казарин Станислав 175 28
Россия - РФ - Российская федерация 167662 139
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 76
Европа Восточная 3140 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 29
Украина 7945 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 17
Европа 25012 16
Казахстан - Республика 6087 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2900 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 934 11
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Грузия 1336 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1792 7
Монголия 385 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1091 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 5
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1706 3
Румыния 753 3
Литва - Литовская Республика 675 3
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Израиль 2868 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 109
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 67
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2151 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4455 48
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6217 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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