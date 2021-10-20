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Мечел ПАО
Промышленный холдинг


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
24.01.2020 «1С-Рарус» завершила проектирование «1С:ERP» для «Южного Кузбасса» 3
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1

Публикаций - 99, упоминаний - 158

Мечел ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 37
Rimini Street 38 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
Schneider Electric Secure Power 44 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 17
Schneider Electric 408 16
3738 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Центр2М - Center2М 47 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
Такском - Taxcom 119 13
SAP SE 3212 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 6
Diasoft - Диасофт 354 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Veeam Software 250 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Программный продукт ГК 92 4
АФК Система ПАО 994 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Naumen - Наумен 341 3
Oracle Corporation 3344 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Dynatrace 46 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
IBM Европа 7 2
Астерос - Asteros 531 2
Smart Way 8 2
Oracle Siebel 130 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 39
X5 Group 599 34
X5 Group - Пятерочка 559 31
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 28
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Уралсиб Банк 389 26
Ингосстрах СПАО 210 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 25
Аэрофлот 493 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 24
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
Альфа-Банк 1123 18
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 16
Норникель - Норильский никель 177 16
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
OKS Group 31 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
МТС банк 254 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Совкомбанк ПАО 147 13
Интер РАО ПАО 158 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
АльфаСтрахование СГ 208 13
Траско - Trasko 27 13
McDonald’s - Макдоналдс 90 12
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 11
Procter&Gamble - P&G 94 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 11
Счётная палата РФ 460 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Правительство Москвы 653 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Правительство РФ 2203 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 34
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 25
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 18
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 15
Big Data - Большие данные 1136 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 15
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
1С:ERP Управление предприятием 203 18
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 4
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
1С:Управление Холдингом 15 2
1С:Документооборот 78 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
1С:Бухгалтерия 396 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle PeopleSoft 49 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
1С-Коннект 5 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
1С:Отчетность 5 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Цифровой электромонтер 3 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Контрагент 2 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Windows 10 6635 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple macOS 925 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Java - Язык программирования 1176 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Microsoft Teams 214 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Дьяченко Валерий 66 47
Абакумов Евгений 103 34
Чаркин Евгений 182 33
Прохорова Алла 45 31
Урьяс Вадим 76 30
Сотин Денис 102 28
Клепиков Алексей 77 26
Богданов Кирилл 91 25
Ямщиков Владимир 32 23
Нестеров Алексей 79 23
Халматов Максим 45 23
Семенихин Игорь 37 22
Егоров Владимир 52 21
Соловьев Алексей 60 20
Трофимова Людмила 31 20
Путятинский Сергей 53 19
Слышкин Василий 54 19
Рубин Адар 28 19
Вахнин Павел 51 19
Мискевич Евгений 29 19
Шевченко Владимир 135 17
Суровец Дмитрий 44 16
Гордиенко Ростислав 17 15
Белоусов Максим 59 15
Поляков Сергей 60 15
Лебедев Антон 28 14
Васильев Владислав 39 14
Елизаров Артем 16 14
Горчаков Денис 26 14
Федечкин Сергей 19 14
Хасин Михаил 26 14
Каюмов Шамиль 34 14
Генкина Екатерина 24 14
Натрусов Артем 121 14
Степченков Максим 36 14
Карпов Иван 41 13
Платонов Михаил 38 13
Лысенко Эдуард 209 13
Сыкулев Андрей 57 13
Сирота Юрий 38 13
Россия - Российская федерация - РФ 57350 68
Восточная Европа 1678 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 20
Украина 3365 11
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 11
Казахстан - Республика 2629 7
Россия - Республика Крым 626 6
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Грузия 691 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Япония 2780 1
Россия - Междуреченск 27 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Монголия 172 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Европа 3752 1
Россия - Сибирь 876 1
Израиль 721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Севастополь 420 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 54
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Русский язык 982 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Инновация года - награда 26 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 46
CNews AWARDS 291 26
CNews Баттл 34 15
CNews FORUM Кейсы 44 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761488, в очереди разбора - 665177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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