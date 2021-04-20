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Мечел ПАО Промышленный холдинг
СОБЫТИЯ
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|20.04.2021
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«Контур» помог «Мечел-сервису» автоматизировать документооборот
«Мечел-сервис» перешел на электронный документооборот (ЭДО) через систему «Контур.Диадок». Благодаря технологии ЭДО удалось снизить нагрузку на персонал, сократить ручные операции по обработке д
|04.12.2019
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«Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела»
развитием систем контроля и диагностики оборудования, а также совершенствованием телекоммуникаций «Мечел-энерго», входящей в горнодобывающую и металлургическую группу «Мечел». Соответст
|05.09.2019
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Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019
зенбанка Никита Швецов; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечел» Валерий Дьяченко; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов;
|20.05.2019
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Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации
«Мы переходим к единым корпоративным системам» CNews: Валерий, первый логичный вопрос: какую роль играют ИТ в «Мечеле» и насколько для вас важна цифровая трансформация? Валерий Дьяченко: Роль ИТ – существенная. Потому что в XXI веке ни один бизнес, ни одно производство, ни одна холдинговая структура про
|01.06.2017
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«Мечел» и «1С» расширяют сотрудничество в области ИТ
«Мечел» и «1С» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашен
|01.08.2013
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3D технологии Autodesk ускоряют освоение Эльгинского угольного месторождения
Компания Autodesk сообщила о том, что компания «Мечел Инжиниринг» более чем вдвое сократила сроки подготовки проекта технологических дорог для Эльгинского каменноугольного месторождения благодаря решению для автоматизации проектирования объе
|11.09.2012
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«Астерос Консалтинг» автоматизировал документооборот «Мечела» на базе решений IBM
«Астерос Консалтинг» сообщила о внедрении системы электронного документооборота в группе компаний «Мечел». Решение на базе IBM Lotus Notes позволило оптимизировать управляемость, гибкость и бе
|31.05.2012
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Специалисты «Мечел» воспользовались услугой Open Videopresence от Orange Business Services для организации видеоконференции
Orange Business Services организовал видеоконференцию для специалистов компании «Мечел». В индустриальную группу «Мечел» входят производственные предприятия в 13-ти регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, Литве, Болгарии, Великобритании и Украине. Весной
|12.05.2011
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«Мечел» запустил электронную торгово-закупочную систему B2В-Mechel
Компания «Мечел», российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила о начале работы в эл
|08.04.2010
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Energy Consulting выбрана аудитором «Мечела» на 2010 г.
з выиграла тендер на проведение аудита (выражения мнения о достоверности финансовой отчетности предприятия и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ) по группе компаний «Мечел». Об этом говорится в с сообщении Energy Consulting. Как отмечается, аудит будет проведен на 38 предприятиях группы; в проекте участвуют более 60 сотрудников Energy Consulting. «Помимо то
|25.12.2009
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«Летограф» построил электронный архив для «Мечел-БизнесСервис»
Компания «Летограф» создала единый электронный архив финансово хозяйственных документов для компании «Мечел-БизнесСервис» (входит в группу «Мечел»). Архив используется сотрудниками общего центра обслуживания в Москве, а подготовка и ввод документов выполняется на предприятиях, расположен
|22.10.2008
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«Мечел» консолидирует отчетность с помощью SAP SEM-BCS
ия IBS приступила к созданию системы трансформации и консолидации финансовой отчетности в компании «Мечел». В результате проекта планируется автоматизировать сбор отчетности со всех предприятий
|03.03.2008
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«Армада» создает электронную торговую площадку для группы «Мечел»
й торговой системы для автоматизации процессов конкурентных закупок на предприятиях, входящих в ГК «Мечел» - одну из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Н
|29.10.2007
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«Армада» построит системы электронной торговли для «Мечела» и «Амурметалла»
нию электронных торговых площадок для крупных игроков российского металлургического рынка - группы «Мечел» и ОАО «Амурметалл». Это первые подобного рода проекты с момента покупки «Армадой» комп
|17.05.2007
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«Мечел» выбрала «АйТи»: лицензирование и сопровождение Oracle
Компания «АйТи» объявлена победителем закрытого конкурса компании «Мечел» на выбор партнера по лицензированию и сопровождению лицензий Oracle. Проект предусматр
|07.09.2005
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"Мечел" внедрит систему производственно-экономического планирования
ляет о начале проекта создания системы производственно-экономического планирования на предприятиях «Мечел», специализирующихся в горнодобывающей и металлургической отраслях. Внедрение системы б
Мечел ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Дьяченко Валерий 96 95
|Чаркин Евгений 318 70
|Абакумов Евгений 229 64
|Сотин Денис 216 59
|Натрусов Артем 316 59
|Прохорова Алла 66 59
|Урьяс Вадим 98 57
|Клепиков Алексей 121 55
|Белоусов Максим 109 52
|Халматов Максим 64 51
|Семенихин Игорь 56 50
|Нестеров Алексей 177 50
|Ямщиков Владимир 51 50
|Трофимова Людмила 50 48
|Слышкин Василий 129 47
|Соловьев Алексей 97 47
|Мискевич Евгений 50 47
|Рубин Адар 47 47
|Степченков Максим 65 42
|Васильев Владислав 59 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Лебедев Антон 53 42
|Бурилов Андрей 118 42
|Горчаков Денис 48 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Карпов Иван 79 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 43 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Путятинский Сергей 113 38
|Шадаев Максут 1220 37
|Богданов Кирилл 112 36
|Козак Николай 212 34
|Емельченков Сергей 141 34
|Валчев Стоян 48 33
|Казарин Станислав 175 28
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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