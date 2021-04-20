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«Контур» помог «Мечел-сервису» автоматизировать документооборот

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Мечел-сервис» перешел на электронный документооборот (ЭДО) через систему «Контур.Диадок». Благодаря технологии ЭДО удалось снизить нагрузку на персонал, сократить ручные операции по обработке документов и ускорить обмен ими с месяца до 1–2 дней.

При переходе на ЭДО в «Мечел-сервисе» планировали повысить производительность сотрудников, сделать проще и быстрее обмен документами, настроить электронный архив и сэкономить на ведении бумажного документооборота. Чтобы перенести все этапы работы с документами в электронный вид, учетную систему компании связали с системой ЭДО «Контур.Диадок».

В результате получилась следующая схема. Сотрудники создают документы в корпоративной системе «Спутник». Для передачи контрагентам документы автоматически перемещаются из нее в «1С», где формируются электронные документы в утвержденном ФНС формате. В «Спутник» возвращаются визуальные образы подписанных документов. Решение разработала ИТ-команда «Мечел-сервиса» с помощью методов API «Контур.Диадока».

Ольга Кулагина, менеджер по развитию федеральных клиентов «Контур.Диадока», сказала: «При запуске проекта стояла задача интегрировать сервис ЭДО с учетной системой компании. В таком случае удобнее всего применить методы API. Разработчики клиента получают доступ к обширной библиотеке методов и настраивают те опции, которые помогают организовать документооборот с контрагентами и оптимизировать процессы. В итоге сотрудники работают в привычной учетной системе, им не нужно переходить в другой сервис для отправки или получения документов».

Электронный документооборот настроен во всех подразделениях компании, через ЭДО «Мечел-сервис» работает с 66 % контрагентов. Электронные документы сопровождают 60% отгрузок и 80% поставок металлопродукции. Срок доставки подписанных документов сократился с месяца до 1–2 дней — платежи от покупателей теперь поступают быстрее. Вести документооборот стало проще, сотрудники тратят меньше времени на рутинные операции.

Лариса Анастасов, директор департамента операционной эффективности компании «Мечел-сервис», сказала: «Внедрение ЭДО в организации с разветвленной структурой, как у нас, имеет свои особенности. Переводить документы с бумаги в электронный формат не имело смысла без автоматизации бизнес-процессов. Поэтому при выборе оператора мы изучали, какие возможности он предлагает для интеграции с информационными системами предприятия. Подключение электронного документооборота, безусловно, упростило и ускорило обмен подписанными оригиналами. Не менее важный эффект для нас — это высвобождение времени сотрудников на выполнение основных задач. Автоматизация документооборота полностью исключает операции по сканированию, сбору собственноручных подписей и пересылке документов. Мы продолжаем наращивать функциональность проекта ЭДО и стремимся к полному переходу на электронный обмен с контрагентами».

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