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CNews Баттл


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.12.2019 CNews Баттл: Что движет изменениями? Видео 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 3
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
11.07.2019 CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

CNews Баттл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 21
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Schneider Electric Secure Power 44 14
Rimini Street 38 14
Schneider Electric 409 14
Ситилабс 25 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Такском - Taxcom 119 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
SAP SE 3230 6
Veeam Software 250 4
Naumen - Наумен 346 3
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 359 2
Citrix Systems 574 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Oracle Corporation 3389 2
3806 2
Microsoft Corporation 11253 2
Oracle Sun Microsystems 404 1
WorkDay 16 1
Программный продукт ГК 92 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Рексофт - Reksoft 203 1
Google LLC 7210 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Denodo Technologies 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Renga Software 13 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Biocad - Биокад 38 1
Аскон - Ascon 178 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 28
Газпромбанк - ГПБ 693 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
X5 Group 601 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 101 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Уралсиб Банк 390 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 14
Аэрофлот 493 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Интер РАО ПАО 160 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 72 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
PepsiCo - Пепсико 97 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
МТС банк 254 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
X5 Group - Пятерочка 561 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Открытие ФК 539 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Альфа-Банк 1128 6
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Азия Цемент 10 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Правительство Москвы 654 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 2
Правительство РФ 2210 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Big Data - Большие данные 1136 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 226 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 393 1
OpenStack 347 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 136 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
МТС Снежинка 5 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Google Android 10752 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Alfresco 114 1
Google Analytics 70 1
Linux OS 4296 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 1
Java - Язык программирования 1186 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Apple macOS 936 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Генкина Екатерина 24 15
Клепиков Алексей 77 15
Нестеров Алексей 79 15
Соловьев Алексей 60 15
Урьяс Вадим 76 15
Слышкин Василий 54 14
Васильев Владислав 39 14
Ямщиков Владимир 32 14
Халматов Максим 45 14
Дьяченко Валерий 66 14
Сотин Денис 103 14
Чаркин Евгений 182 14
Мискевич Евгений 29 14
Прохорова Алла 45 14
Каюмов Шамиль 34 14
Трофимова Людмила 31 14
Рубин Адар 28 14
Егоров Владимир 52 14
Карпов Иван 41 13
Портной Михаил 23 13
Степченков Максим 36 13
Семенихин Игорь 37 13
Шадура Максим 17 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Антонов Александр 73 13
Бурилов Андрей 25 13
Путятинский Сергей 53 13
Емелин Александр 25 13
Смык Виталий 27 13
Лебедев Антон 28 13
Федечкин Сергей 19 13
Шевченко Владимир 135 13
Абакумов Евгений 103 13
Платонов Михаил 38 13
Богданов Кирилл 91 13
Рыстенко Михаил 57 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Вахнин Павел 51 13
Хасин Михаил 26 13
Россия - Российская федерация - РФ 57914 28
Восточная Европа 1701 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 9
Украина 3431 8
Казахстан - Республика 2665 4
Грузия 694 4
Беларусь - Белоруссия 2107 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Калужская область 575 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Русский язык 1006 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
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CNews Analytics 1996 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 30
CNews AWARDS 292 14
CNews FORUM Кейсы 44 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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