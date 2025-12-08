Разделы

Техинвест Icon Group Айкон Групп

Техинвест - Icon Group - Айкон Групп

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 19 дел, на cумму 25 673 353 ₽*

Судебные дела (19) на сумму 25 673 353 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 20 030 030 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 5 643 323 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 1
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 2
29.10.2024 Российский топ-менеджер ZTE из-за санкций сменил китайскую ИТ-компанию на российскую 1
23.05.2016 Icon Group запустила новый стартап «Мегасервис» 1

