МТС Снежинка


СОБЫТИЯ

24.11.2025 100 Мбит/с на лыжне – «МегаФон» разогнал интернет для спортсменов Прикамья 1
07.10.2024 Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи 1
07.06.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске 1
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory 1
21.12.2022 «Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере» 1
03.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики Luxms BI v.8.9 1
12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM 1
23.12.2020 Мобильное приложении госуслуг Югры поможет узнать об актировках в школе 1
05.12.2019 МТС взял сотрудников под тотальный цифровой контроль 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
25.06.2012 Михаил Герштейн, ведущий архитектор комплексных решений Тройки Диалог 1
28.01.2010 Учетные системы: выбираем OLAP для "1С" 1
10.10.2007 Ионизация воздуха: взгляд доброжелательного скептика 1
17.01.2006 На что способны ИТ-решения для силовиков 1
21.08.2002 Компьютерное моделирование сдержит рост мегаполисов 1
21.08.2002 Разработана новая компьютерная модель городского развития 1
Публикаций - 20, упоминаний - 21

МТС Снежинка и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6859 4
Microsoft Corporation 25216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14107 3
SAP SE 5419 2
8925 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 50 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 1
Alfresco Software 148 1
Инталев - Intalev 275 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Абис-Софт 6 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 515 1
Citrix Systems 838 1
Red Hat 1344 1
Schneider Electric 589 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 383 1
Rimini Street 77 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 433 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 255 1
Центр2М - Center2М 67 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
Google LLC 12218 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Ростелеком 10281 1
Dell EMC 5089 1
IBM - International Business Machines Corp 9549 1
Samsung Electronics 10605 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1071 1
Luxms 98 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4496 1
Беларусбанк АСБ 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1996 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8123 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
Ингосстрах СПАО 450 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 65 1
Лента - Сеть розничной торговли 2254 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1630 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 14 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5758 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 343 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4849 1
Федеральное казначейство России 1876 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3393 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 732 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12314 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7369 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33813 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11271 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1182 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5970 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17785 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17069 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31491 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10085 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5541 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25988 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31826 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9325 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5228 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4002 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5784 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3741 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4488 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1867 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22927 2
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4871 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8130 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11923 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17049 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5658 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13298 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6836 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4011 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8083 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12202 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4620 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1823 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28893 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1445 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8729 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2414 2
Microsoft Office 3935 2
Loginom Company - Deductor 24 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Инталев Корпоративная аналитика 3 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
LG DoorCooling - холодильник 4 1
Liebherr CNP - холодильник 1 1
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
Атлант ХМ - холодильник 1 1
Mitsubishi Electric MR - серия холодильников 3 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
OpenAI - ChatGPT 504 1
Red Hat WildFly - Keycloak 50 1
SAP Sybase PowerDimensions ROLAP 3 1
Oracle Database OLAP Option 6 1
Люстра Чижевского 6 1
Лаборатория Наносемантика - DialogOS ИИ-платформа - Dialog Operating System 6 1
Oracle PIM Data Hub - Oracle Product Information Management Data Hub 9 1
Linux OS 10841 1
Apple macOS 2232 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Oracle Java - язык программирования 3325 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 566 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Oracle Java Development Kit - JDK 194 1
1С:ERP Управление предприятием 694 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 101 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 33 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Google Play - Google Store - Android Market 3420 1
JavaFX - OpenJFX 33 1
Simon Herbert - Саймон Герберт 5 4
Batty Michael - Бэтти Майкл 4 4
Chen Donald - Чен Дональд 2 2
Халматов Максим 64 2
Хуснояров Фарит 16 1
Артамонов Дмитрий 4 1
Чижевский Александр 6 1
Иванов Илья 9 1
Тютюнник Александр 42 1
Дубенский Андрей 1 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 314 1
Дьяченко Валерий 96 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 120 1
Сотин Денис 216 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 85 1
Нестеров Алексей 160 1
Соловьев Алексей 93 1
Васильев Владислав 58 1
Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 50 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 85 1
Сорокоумов Александр 19 1
Ципорин Павел 102 1
Майоров Андрей 13 1
Лукошков Дмитрий 53 1
Краснова Марина 42 1
Егошин Сергей 86 1
Ашманов Станислав 17 1
Жириновский Владимир 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53382 8
Земля - планета Солнечной системы 10642 4
США - Колумбия - Вашингтон 1447 4
Куба - Республика 395 3
США - Нью-Мексико 247 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 2
США - Аляска 243 2
США - Нью-Йорк 3148 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 813 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 385 1
Россия - Бархатово 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2089 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1298 1
Таиланд - Королевство 860 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3041 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 141 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1529 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1808 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8509 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20281 4
Физика - Physics - область естествознания 2823 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10692 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 3
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17352 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6895 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1923 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3202 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8220 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1814 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4744 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9616 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 252 1
Английский язык 6862 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 352 1
Ergonomics - Эргономика 1683 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8326 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6063 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2908 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6926 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6332 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1419 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 817 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 595 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4354 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1043 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 179 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1964 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 489 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Молекула - Molecula 1083 1
Nature 821 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1074 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1630 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 975 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 257 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
CNews Баттл 64 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 363 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
