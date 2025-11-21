Разделы

Хуснояров Фарит


СОБЫТИЯ


21.11.2025 Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора» 1
27.07.2023 Исследование «VK мессенджера»: три четверти россиян активно используют чат-боты 1
01.06.2023 Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения 1
13.04.2023 «Вконтакте» представила новое поколение чат-ботов 1
21.02.2023 «VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS 1
21.12.2022 «Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере» 1
14.12.2022 Сообщества «Вконтакте» в приложении «VK мессенджер»: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата 1
09.11.2022 «VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое 1
19.09.2022 VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» 1
15.04.2022 «Ростелеком» крупно оштрафован за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты 1
12.04.2022 В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года 1
12.04.2022 Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 1
09.11.2011 Abbyy мигрирует в Windows Azure 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Хуснояров Фарит и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4492 8
Ростелеком 10278 5
Ростелеком - РТЛабс 182 5
Microsoft Corporation 25215 2
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3238 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1699 1
Acumatica - Акуматика 23 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2980 1
LEGO 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4769 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 236 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 789 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3517 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 265 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8352 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72658 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5496 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56880 7
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2385 6
Оповещение и уведомление - Notification 5341 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8843 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9685 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12199 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1844 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2705 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 998 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3096 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 246 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17755 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3322 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25976 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5537 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6834 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12989 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12687 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25574 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11265 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2398 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 942 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 836 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17783 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25503 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1205 1
Часы - Watch 989 1
Онлайн-запись 48 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Application store - магазин приложений 1362 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17065 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22901 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11922 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1965 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 866 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27087 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5797 4
Apple iPad 3920 3
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 2
Apple iOS 8217 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 73 2
Microsoft Windows 16283 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 21 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
VK RuStore - Рустор 490 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 13 1
Microsoft Azure 1457 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Google Android 14630 1
Apple iPhone 6 4862 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1047 1
Apple iPadOS 120 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3430 1
МТС Снежинка 19 1
Linux OS 10841 1
Apple macOS 2231 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 531 1
VK Mini Apps 59 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 456 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1518 1
Краснова Марина 42 4
Алания Тенгиз 3 3
Шадаев Максут 1130 3
Путин Владимир 3335 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Шевелев Андрей 4 1
Караева Инна 2 1
Турчак Алексей 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Рейман Леонид 1058 1
Щеголев Игорь 698 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Собянин Сергей 463 1
Попов Сергей 149 1
Солодухин Константин 119 1
Карачинский Анатолий 95 1
Нарышкин Сергей 51 1
Попов Алексей 336 1
Фурсенко Андрей 128 1
Прянишников Николай 311 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Агамирзян Игорь 74 1
Сапельников Сергей 109 1
Пономарев Илья 72 1
Фарукшин Тимур 26 1
Хохлов Юрий 15 1
Дубинин Вадим 27 1
Пахчанян Арам 17 1
Яблонский Владимир 14 1
Бескровный Владимир 8 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Трачук Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156042 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45554 3
Казахстан - Тенгиз - нефтегазовое месторождение 7 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 541 2
Азия - Азиатский регион 5733 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8070 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 1
Канада 4982 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 714 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2925 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3162 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1446 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2654 1
Европа 24611 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31691 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54787 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10490 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5823 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25857 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6225 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 740 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51075 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2906 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6893 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1755 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1500 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1650 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5494 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6210 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3758 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6308 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1813 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5370 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2756 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
НМГ - Медиалогия 31 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
