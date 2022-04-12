Индексная книга (каталог) CNews*
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Трачук Алексей
СОБЫТИЯ
|12.04.2022
|В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года 1
|21.12.2020
|Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
|30.01.2020
|На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 2
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Трачук Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 4
|Трачук Аркадий 18 2
|Хуснояров Фарит 22 2
|Земков Сергей 159 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Тихонов Александр 69 1
|Крупнов Александр 30 1
|Носков Николай 4 1
|Углов Александр 4 1
|Изосимов Александр 192 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Алания Тенгиз 4 1
|Турчак Алексей 1 1
|Акимов Максим 192 1
|Кочаров Григорий 20 1
|Торбахов Александр 111 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Савкин Владимир 40 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Соколовский Александр 40 1
|Баланова Светлана 37 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.