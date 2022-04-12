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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трачук Алексей

СОБЫТИЯ


12.04.2022 В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Трачук Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 4
Ростелеком - РТЛабс 210 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 2
Bentley Systems 63 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК-Дневник 2 1
Ростелеком - РТЛабс - Ртрегионы 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК софт лабс 5 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Autodesk 639 1
SAS Institute 1082 1
Крок - Croc 1964 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
БАРС Груп 579 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Apple Pay 519 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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