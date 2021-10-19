Индексная книга (каталог) CNews*
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Савкин Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 44
Савкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 21
|Натрусов Артем 313 18
|Дьяченко Валерий 96 18
|Ямщиков Владимир 51 16
|Богданов Кирилл 112 16
|Абакумов Евгений 227 16
|Халматов Максим 64 16
|Урьяс Вадим 98 16
|Клепиков Алексей 121 16
|Казарин Станислав 175 13
|Петров Михаил 139 13
|Вахнин Павел 53 12
|Емельченков Сергей 141 11
|Валчев Стоян 48 11
|Прохорова Алла 66 11
|Белоусов Максим 109 10
|Гревцев Александр 31 9
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Поляков Сергей 75 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Сотин Денис 216 9
|Степченков Максим 65 8
|Сыкулев Андрей 85 8
|Дрейгер Павел 40 8
|Онищенко Владислав 98 8
|Кереже Дмитрий 9 8
|Мирошниченко Алексей 9 8
|Сапунов Михаил 9 8
|Тихонравов Андрей 15 8
|Погосова Карина 9 8
|Богомазов Дмитрий 14 8
|Соловьев Алексей 97 8
|Васильев Владислав 59 8
|Мискевич Евгений 50 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Генкина Екатерина 43 8
|Евраев Михаил 266 8
|Лебедев Антон 53 8
|Рубин Адар 47 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.