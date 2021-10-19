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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Савкин Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 57
Савкин Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
|WhatsApp Messenger 654 1
|Apple iOS 5742 1
|Linux OS 4288 1
|Google Android 10752 1
|VK - Mail.Ru myTarget 99 1
|SQL - Язык программирования 436 1
|VK - Mail.ru Облако 77 1
|OpenText Documentum 193 1
|Сбер Platform V 5 1
|Кереже Дмитрий 9 8
|Муравьев Владимир 29 8
|Клепиков Алексей 77 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Ягнятинский Евгений 32 8
|Халматов Максим 45 8
|Панферов Алексей 22 8
|Дьяченко Валерий 66 8
|Холкин Дмитрий 15 8
|Дрейгер Павел 15 8
|Богданов Кирилл 91 8
|Зырянов Илья 17 8
|Поляков Сергей 60 8
|Мирошниченко Алексей 9 8
|Чаркин Евгений 182 8
|Сапунов Михаил 9 8
|Тихонравов Андрей 13 8
|Погосова Карина 9 8
|Богомазов Дмитрий 13 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Натрусов Артем 121 8
|Шеховцов Юрий 33 8
|Ямщиков Владимир 32 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Суровец Дмитрий 44 8
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Абакумов Евгений 103 7
|Михалев Евгений 40 5
|Трояновский Владимир 40 5
|Понькин Александр 26 5
|Тимченко Алексей 9 5
|Вахнин Павел 51 5
|Петров Михаил 88 5
|Феоктистов Вадим 13 5
|Калинин Андрей 15 4
|Емельченков Сергей 84 3
|Прохорова Алла 45 3
|Сологуб Денис 16 3
|Казанцев Сергей 11 2
|Мотренко Андрей 10 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771528, в очереди разбора - 675210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771528, в очереди разбора - 675210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru