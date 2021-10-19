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Савкин Владимир


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 1
12.08.2021 «Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
07.08.2020 Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России» 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 9
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
18.01.2019 Генеральным директором «Сибур ИТ» назначен Владимир Савкин 6
15.09.2017 «Мегафон» запустил систему контроля оборудования и качества связи на СУБД Tarantool 1
01.08.2016 «Билайн» пробует переехать на российскую СУБД Tarantool 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
05.08.2015 «Билайн» улучшит обслуживание клиентов благодаря новой CRM-системе 1
27.05.2015 «Билайн» внедрил мобильное приложение для сотрудников технической поддержки 1
04.08.2014 AT Consulting автоматизировал документооборот в ОЦО «ВымпелКома» 1
23.05.2014 В «ВымпелКоме» — новый директор по ИТ 2
12.05.2014 «Билайн» подтвердил соответствие своих ИС требованиям PCI DSS 1
17.01.2014 В «Билайне» назначен вице-президент по развитию сетей и ИТ 1

Публикаций - 38, упоминаний - 57

Савкин Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 14
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
SAP SE 3228 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Atrinity - Атринити 21 1
Samsung Electronics 5749 1
Bentley Systems 43 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Астерос - Asteros 531 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
РТЛабс 145 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
SAS Institute 599 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
IBM 3575 1
LG Electronics 1886 1
Microsoft Corporation 11226 1
Марс ФГУП НПО 86 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 13
АльфаСтрахование СГ 208 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
ММК-Информсервис 20 8
Procter&Gamble - P&G 94 8
ТрансКонтейнер 25 8
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 8
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 8
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Совкомбанк ПАО 147 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 8
Фармстандарт АО 32 8
McDonald’s - Макдоналдс 90 8
Русагро Группа Компаний 139 8
Ингосстрах СПАО 210 8
Альфа-Банк 1128 8
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 8
Аэрофлот 493 8
Норникель - Норильский никель 178 8
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 8
Газпромбанк - ГПБ 693 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Уралкалий ПАО 62 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Почта России ПАО 1580 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Открытие ФК 538 2
Азия Цемент 10 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
Счётная палата РФ 462 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 142 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
DevOps - Development и Operations 297 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4288 1
Google Android 10752 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
SQL - Язык программирования 436 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
OpenText Documentum 193 1
Сбер Platform V 5 1
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Урьяс Вадим 76 8
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Халматов Максим 45 8
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Богданов Кирилл 91 8
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Щеглов Дмитрий 8 7
Абакумов Евгений 103 7
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Трояновский Владимир 40 5
Понькин Александр 26 5
Тимченко Алексей 9 5
Вахнин Павел 51 5
Петров Михаил 88 5
Феоктистов Вадим 13 5
Калинин Андрей 15 4
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Сологуб Денис 16 3
Казанцев Сергей 11 2
Мотренко Андрей 10 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
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Россия - Нижневартовск 112 1
Россия - Тобольск 72 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Нидерланды 984 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 10
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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