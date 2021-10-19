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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савкин Владимир

СОБЫТИЯ


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 1
12.08.2021 «Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
07.08.2020 Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России» 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 3
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
18.01.2019 Генеральным директором «Сибур ИТ» назначен Владимир Савкин 2
11.10.2017 Владимир Савкин - Доступные решения и подрядчики не всегда соответствуют ожиданиям бизнеса 1
15.09.2017 «Мегафон» запустил систему контроля оборудования и качества связи на СУБД Tarantool 1
01.08.2016 «Билайн» пробует переехать на российскую СУБД Tarantool 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
05.08.2015 «Билайн» улучшит обслуживание клиентов благодаря новой CRM-системе 1
27.05.2015 «Билайн» внедрил мобильное приложение для сотрудников технической поддержки 1
04.08.2014 AT Consulting автоматизировал документооборот в ОЦО «ВымпелКома» 1
23.05.2014 В «ВымпелКоме» — новый директор по ИТ 2
12.05.2014 «Билайн» подтвердил соответствие своих ИС требованиям PCI DSS 1
17.01.2014 В «Билайне» назначен вице-президент по развитию сетей и ИТ 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Савкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
Rimini Street 77 10
МегаФон 10742 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 9
Центр2М - Center2М 67 8
Ситилабс 44 8
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
9594 8
Schneider Electric 614 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 8
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 8
Schneider Electric Secure Power 65 8
Такском - Taxcom 256 8
ММК Информсервис 69 8
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
SAP SE 5601 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
Ростелеком 10948 3
Veeam Software 345 3
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Huawei 4677 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Oracle Corporation 7074 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Программный Продукт ГК 104 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Amdocs 140 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
Почта России ПАО 2370 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Ингосстрах СПАО 478 16
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Альфа-Банк 1979 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
Казахмыс - Kazakhmys 52 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 9
Абсолют Банк 249 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 8
OKS Group 51 8
Сургутнефтегаз - СНГ 288 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 8
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Русагро Группа Компаний 379 8
McDonald’s - Макдоналдс 220 8
Фармстандарт АО 48 8
АльфаСтрахование СГ 394 8
Совкомбанк ПАО 316 8
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 8
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 8
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 8
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 8
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Badoo - Социальная сеть 46 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Мобильный обходчик 26 1
Amdocs CRM 12 1
Сбер - Sber Visper - виртуальная Елена Прекрасная 2 1
Linux Secure Repository 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
БИАТЕХ - LISAD 3 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Rakuten Viber 665 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
Чаркин Евгений 317 21
Натрусов Артем 313 18
Дьяченко Валерий 96 18
Ямщиков Владимир 51 16
Богданов Кирилл 112 16
Абакумов Евгений 227 16
Халматов Максим 64 16
Урьяс Вадим 98 16
Клепиков Алексей 121 16
Казарин Станислав 175 13
Петров Михаил 139 13
Вахнин Павел 53 12
Емельченков Сергей 141 11
Валчев Стоян 48 11
Прохорова Алла 66 11
Белоусов Максим 109 10
Гревцев Александр 31 9
Цыганов Вячеслав 79 9
Шадаев Максут 1210 9
Поляков Сергей 75 9
Холкин Дмитрий 21 9
Сотин Денис 216 9
Степченков Максим 65 8
Сыкулев Андрей 85 8
Дрейгер Павел 40 8
Онищенко Владислав 98 8
Кереже Дмитрий 9 8
Мирошниченко Алексей 9 8
Сапунов Михаил 9 8
Тихонравов Андрей 15 8
Погосова Карина 9 8
Богомазов Дмитрий 14 8
Соловьев Алексей 97 8
Васильев Владислав 59 8
Мискевич Евгений 50 8
Огурцов Юрий 13 8
Генкина Екатерина 43 8
Евраев Михаил 266 8
Лебедев Антон 53 8
Рубин Адар 47 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Европа Восточная 3138 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 4
Грузия 1332 3
Нидерланды 3746 3
Монголия 382 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Америка - Американский регион 2206 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 9
Экономический эффект 1342 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Госрасходы - портал 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Инновация года - награда 155 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 2
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
CNews Баттл 69 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
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CNews FORUM Кейсы 313 4
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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