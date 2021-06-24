На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов

Миллиарды на поддержку отрасли

В течение 2021-2024 г. расходы государства на поддержку радиоэлектронной отрасли составят примерно 800 млрд руб. Об этом в рамках прошедшего 10 июня 2021 г. в Москве «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» рассказал директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры Александр Понькин.

Как он пояснил в разговоре с CNews, данная сумма представляет собой оценку госрасходов на поддержку отрасли в указанный период — с учетом средств курируемой Минпромторгом госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 гг.», прямые расходы ведомств на закупки электроники и услуг, оказываемых с ее использованием, а также средства нацпроектов».

Кто именно и в каких пропорциях станет отвечать за распределение этих денег, по словам Понькина, сейчас говорить преждевременно. «Только идет выработка подходов и формирование мероприятий», — говорит он.

Александр Понькин: В российскую электронику будет вложено сотни миллиардов бюджетных средств

Что касается средств по линии Минпромторга, то, как заявлял в конце сентября 2020 г. глава департамента радиоэлектронной промышленности министерства (на тот момент; с тех пор его повысили до замминистра) Василий Шпак, в период 2021-2023 г. объем госфинансирования отрасли должен составить 350 млрд руб. В Минпромторге подтвердили CNews, что на данный момент эта сумма в рамках вышеупомянутой госпрограммы не изменилась.

Отметим, в начале сентября 2020 г. стало известно, что «Ростех» направил в адрес Правительства дорожную карту мероприятий по формированию высокотехнологичной области «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы». Согласно документу на развитие российской микроэлектроники требуется 798 млрд руб. до 2024 г. — то есть столько же, сколько указал Понькин.

Была ли эта дорожная карта принята в Правительстве на вооружение, что и стало причиной выделения отрасли 800 млрд руб., Понькин на момент публикации данного материала пояснить CNews не смог.

Напомним, стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию — это совершенно новое для Мнцифры направление деятельности. Ранее все, что связано с электроникой, было прерогативой Минпромторга. Исключением стало, разве что, формирование в 2016 г. плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектроники; его осуществило Минкомсвязи (ныне Минцифры). Поэтому и свое назначение Понькин получил совсем недавно — 8 апреля 2021 г., хотя планы на это стали известны месяцем ранее.

В деле поддержки разработчиков и производителей российской электроники Минцифры будет исходить из реальных потребностей заказчиков решений

Поясняя, какие задачи теперь стоят перед Минцифры, Понькин отметил, что в отличие от импортозамещения ПО, которым ранее занималось министерство, и в чем были достигнуты значительные результаты, по линии аппаратных решений все выглядит существенно сложнее.

«Тяжело действовать на сложившемся мировом рынке, когда есть такие гранды как Intel, HP, Huawei и др., — отмечает чиновник. — Это направление очень трудоемкое. Создание микроэлектронной фабрики — десятки миллиардов долларов. Но надо сказать, что в России сложилась уникальная ситуация; у нас действительно большой технологический задел, очень высокое качество кадров сложилось еще в советское время, и это позволило нам сохранить возможности по проектированию процессорной техники, по проектированию изделий. Мы одна из немногих стран в мире, которая имеет возможность проектировать и создавать собственные процессоры». Многие могут сказать, что мы не соответствуем технологическому заделу современных процессоров. Но, тем не менее, я думаю, что с поддержкой государства мы сможем представить достаточно конкурентные решения, которые будут удовлетворять потребностям заказчика».

Для решения обозначенных проблеем в начале марта 2021 г. президиум комиссии Правительства по цифровому развитию утвердил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронику. За исполнением положений дорожной карты станет следить специальный Совет, участники которого будут работать на общественных началах.

Новые задачи Минцифры, и как должны расходоваться деньги

«Основное отличие от предыдущих мероприятий является изменение концепции, — поясняет Понькин. — Основное, что изменилось — изменился взгляд. Мы теперь смотрим со стороны заказчика. Заказчик теперь у нас во главе угла, и все мероприятия, все потребности, все фактически бюджеты закладывались на то, чтобы поддержать спрос, который формируется у заказчика — поддержать его запрос на то оборудование, те виды продукции, которые ему действительно нужны».

С точки зрения Понькина, это требует достаточно сложной работы, в том числе, по налаживанию отношений между заказчиками и производителями. Их надо научить общаться, слушать и доверять друг другу, потому что долгие годы использования зарубежного оборудования уже наложили на отрасль свой отпечаток.

Понькин отмечает, что в регулируемом секторе (госорганы и отчасти госкомпании) будет действовать метод запретов — ограничения на закупки иностранного оборудования усилятся, и всевозможные лазейки для отказа от отечественных решений станут закрываться.

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«Но главное, что нам нужно построить собственный стек решений, технологий, которые действительно удовлетворят заказчика, — уверен чиновник. — Сколько бы мы ни пытались заставить покупать российскую продукцию, но если она не соответствует желаниям заказчика, не помогает ему выполнять бизнес-задачи, то мы не сможем добиться успеха».

Для продвижения в этом направлении в России уже создан специализированный общественный экспертный совет, в который вошли крупнейшие потребители российских ИТ и электроники — все крупные операторы, банки, производственные компании. «Для чего нужен совет? Он фактически помогает государству сформулировать и валидировать те требования, которые предъявляет бизнес в области оборудования, — говорит Понькин. — Для чего это нужно? Может быть, для того, чтобы правильно финансировать те приоритетные направления, которые государство берется поддержать».

Меры поддержки

По заверению Александра Понькина, в России в 2021 г. будет запущен ряд мер поддержки для заказчиков, которые будут приобретать российскую электронику. «Это, в том числе, долгосрочная мера поддержки в виде субсидий на приобретение российских аппаратных и программных решений в размере до 50% от стоимости внедрения, — говорит он. — У нас уже порядка 17 готовых проектов и еще около 20 мы готовы будем рассмотреть и профинансировать в ближайшее время. Чтобы было понятно, проект — это, например, перевод инфраструктуры крупного банка на импортонезависимые аппаратные решения или перевод информинфраструктуры крупного оператора на доверенное оборудование».

«CNews FORUM кейсы» стал первым масштабным мероприятием CNews, проведенным после снятия карантинных ограничений

Как отмечает чиновник, за каждым из этих проектов стоит глубокая цепочка кооперации. Всегда есть якорный заказчик, за ним стоит поставщик, который организовывает производственную цепочку, и дальше за ними «под зонтиком» располагаются производители компонентной бызы, производители ПО и других составляющих оборудования. На получение дополнительных мер поддержки может рассчитывать каждый из участников проекта.

«То есть, мы сквозным образом на всех этапах создания продукта поддерживаем как заказчика, так и производителя, проектировщика, дизайн-центры, производителей компонентной базы и всех, кто участвует в создании продукции, — поясняет Понькин. — Это позволяет нам надеяться, что мы, отталкиваясь от конкретных потребностей заказчика, сможем создавать интересные продукты и софт».

Также Минцифры прорабатывает вопрос предоставления мер финансовой поддержки для потребителей российской электроники в виде низкопроцентного кредита и лизинга, что уже было в 2020 г. опробовано в «Почте России» при приобретении ею серверного оборудования.

«Целевая ставка у нас по таким кредитам составляет 1-2%, — указывает чиновник. — Будем надеяться, что такие финансовые условия мы сможем согласовать с Минфином и представить на рынок. В целом мы также планируем дополнительные меры поддержки налогового характера для дизайн-центров и разработчиков. Думаю, что движение от заказчика к продукту, а не от продукта к заказчику позволит нам в 2022-2023 гг. увидеть достаточно интересные продукты — вполне конкурентные и со своей продуктовой системой».

Как прошел CNews FORUM кейсы

Прошедший в 10 июня 2021 г. «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» стал первым масштабным мероприятием CNews, проведенным после снятия карантинных ограничений в обычном режиме — преимущественно «вживую», а не в оналайне.

Независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 500 участников, которые заслушали более 60 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули порядка 20 ИТ-компаний. После проведения пленарной части мероприятия работа форума продолжилась в специализированных секциях: «ИТ в госсекторе», «Цифровая трансформация», «ИТ в финсекторе» и «ИТ в торговле».

На форуме кроме Александра Понькина выступили заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, член правления, замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Владимир Савкин и многие другие.