Понькин Александр


СОБЫТИЯ


27.11.2025 Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования 1
28.12.2023 Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro 2
16.12.2022 CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
02.08.2022 Российскую электронику спасут банки. Производителям дадут кредиты на супервыгодных условиях 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 2
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1
28.06.2021 Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 2
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
11.06.2021 Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза 1
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
02.06.2021 Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
03.03.2021 Власти России пресекут «порочную практику» выпуска невостребованной отечественной электроники 1
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1
20.09.2016 Глава Роскомнадзора заработал 50 миллионов на продаже квартир жены 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 1
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

Понькин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10289 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 6
Veeam Software 327 4
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 3
SAP SE 5422 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 241 3
Diasoft - Диасофт 1021 3
Программный продукт ГК 70 3
Rimini Street 77 3
Startobaza - Стартобаза 38 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 2
Huawei 4214 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 2
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 67 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5260 1
Восход ФГБУ НИИ 681 1
Intel Corporation 12526 1
HP Inc. 5757 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9184 1
Telegram Group 2537 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 644 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1372 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 629 1
ИКС 390 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 79 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 151 1
Почта России ПАО 2238 7
РЖД - Российские железные дороги 1996 6
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 4
МКБ - Московский кредитный банк 615 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1787 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 551 4
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 44 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 326 3
Азия Цемент 13 3
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 3
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 3
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 959 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 3
Лента - Утконос 178 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 258 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 3
Фаберлик - Faberlic 97 3
Деловые Линии ГК 77 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 109 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 45 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 314 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 3
X5 Group - Перекрёсток 604 3
НСПК - Национальная система платежных карт 896 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8140 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12801 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6254 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3403 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2914 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 5
Федеральное казначейство России 1877 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4778 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 265 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5222 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3238 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2075 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3109 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 165 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 482 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 730 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 705 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
OWASP - Open Web Application Security Project 117 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72823 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57036 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22994 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4493 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2427 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1821 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21941 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2450 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5847 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3260 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4675 5
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21786 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31545 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33869 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 662 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1042 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7381 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31868 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 687 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13020 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2637 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11941 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6136 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17885 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22958 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13302 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3651 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1203 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6626 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3989 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 612 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 50 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4336 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2226 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4011 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 102 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3557 1
WORM-технологии - Write Once, Read Manу - Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 15 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17802 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2030 9
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 8
Porsche Carrera 18 6
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 5
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 4
Toyota Land Cruiser 27 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1522 4
Porsche Cayenne - Кроссовер 14 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 3
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 3
Nissan Murano 7 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
BMW X - серия кроссоверов 26 2
Porsche Coupe 2 2
Mitsubishi ASX - Mitsubishi Active Sports Crossover 3 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 298 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3433 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 291 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
KIA Rio Hatchback 21 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
Volkswagen Touareg 12 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Ford Focus - Компакт-кар 28 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 139 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 258 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 17 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Nissan Almera - автомобиль 2 1
Linux Secure Repository 2 1
Hyundai Palisade 2 1
BMW Z Series 10 1
Заренин Андрей 47 9
Казарин Станислав 175 6
Никифоров Николай 1136 6
Волин Алексей 122 6
Калугин Сергей 168 6
Чаркин Евгений 314 6
Паршин Максим 321 6
Пак Олег 112 5
Черненко Андрей 73 5
Козырев Алексей 326 5
Савкин Владимир 39 5
Катамадзе Анна 118 5
Шпак Василий 261 5
Валчев Стоян 48 4
Карпунин Алексей 50 4
Сологуб Денис 75 4
Соколов Алексей 135 4
Жаров Александр 178 4
Иванов Олег 146 4
Качанов Олег 120 4
Чурсин Игорь 21 4
Хазов Михаил 8 4
Яцеленко Николай 25 4
Мишустин Михаил 729 4
Шадаев Максут 1136 4
Чернышенко Дмитрий 575 4
Борисов Юрий 121 4
Клявин Владимир 51 4
Медведев Дмитрий 1662 4
Веремьянина Валентина 19 3
Аганбегян Рубен 18 3
Семенов Вадим 65 3
Кузин Вадим 36 3
Харитонов Денис 22 3
Милюков Анатолий 18 3
Козлов Игорь 47 3
Мадани Фарид 11 3
Калиновский Александр 14 3
Черкесова Бэлла 21 3
Мотренко Андрей 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 156300 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14474 4
Украина 7783 4
Грузия 1280 4
Монголия 365 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3043 2
Земля - планета Солнечной системы 10646 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53401 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2934 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 756 1
Европа 24615 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Россия - ПФО - Самарская область 1446 1
Германия - Федеративная Республика 12927 1
Беларусь - Белоруссия 6014 1
Япония 13532 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 1
Россия - ПФО - Саратовская область 783 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 658 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 719 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1236 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 428 1
Россия - ДФО - Магаданская область 475 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Венгрия 849 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 817 1
Болгария - Республика 785 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54856 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51140 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4235 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6219 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5297 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15043 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7255 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20307 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6337 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 468 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5604 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8339 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31757 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6238 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10216 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1692 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6316 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1945 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1171 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 665 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 2
Энергетика - Energy - Energetically 5510 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1459 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 442 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6652 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1208 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3366 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 928 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10508 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2142 4
Ведомости 1219 3
Госрасходы - портал 70 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3736 4
CNews Инновация года - награда 131 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 319 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
CNews FORUM Кейсы 279 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1210 5
CNews Баттл 69 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 610 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
