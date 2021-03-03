Власти России пресекут «порочную практику» выпуска невостребованной отечественной электроники

Президиум комиссии Правительства по цифровому развитию утвердил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронику. Проследит за этим специальный совет, состав которого пока не утвержден, но все его участники будут работать на общественных началах.

Строгий план развития

Власти России утвердили дорожную карту (план) формирования и развития спроса на российскую электронику и микроэлектронику. Ее одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, о чем CNews сообщили представители его аппарата.

Комментируя утверждение плана, Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках дорожной карты будут формироваться приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники. «В частности, определяться сквозные проекты и отбираться якорные заказчики – крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми Правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику», – добавил он.

Для чего нужна такая карта

Со слов Дмитрия Чернышенко, реализация утвержденного плана преследует одну основную цель. Она заключается в создании на территории России необходимых мер поддержки для развития спроса на отечественную микроэлектронную и электронную продукцию.

Государство берет российскую микроэлектронику под свой контроль

Достижение этой цели необходимо, уточнил вице-премьер, чтобы «получить в ближайшие годы востребованные рынком российские продукты, конкурентоспособные по цене и качеству». С электроникой и микроэлектроникой производства каких именно стран будет конкурировать отечественная продукция, он не уточнил.

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что формирование спроса на гражданскую радиоэлектронику в виде долгосрочного заказа является необходимым условием для ее развития. Добавим, что в ведении Юрия Борисова, помимо прочего, находятся вопросы развития радиоэлектронной промышленности.

Кто займется реализацией

Над выполнением всех условий дорожной карты будут работать многочисленные отечественные организации – потребители электроники и микропроцессоров, притом как частные, так и государственные. Посильную помощь им в этом окажут федеральные органы власти вместе с имеющимися в стране институтами развития.

В рамках выполнения поставленной задачи компании-заказчики могут создать центры компетенций для разработки функциональных требований к электронике и ПО.

Вместе с этим дорожная карта предусматривает предоставление субсидий разработчикам электроники и микропроцессоров наряду с возмещением затрат на разработку и внедрение своей продукции.

За развитием отечественной электроники присмотрит совет

Для контроля над продвижением отечественной электронной и микроэлектронной продукции в России может быть создан специализированный орган – Совет главных конструкторов по развитию отечественной электроники. Он может появиться с подачи Дмитрия Чернышенко – вице-премьер распорядился проработать этот вопрос и назначил ответственными Минцифры и Минпромторг.

Новый Совет будет создан при президиуме комиссии Правительства по цифровому развитию, и в его компетенции будет ряд вопросов, касающихся микроэлектроники и электроники России. Однако основной его задачей, как рассказали CNews в аппарате Чернышенко, будет «подготовка для президиума предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей».

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На момент публикации материала не была известна численность состава совета. На плечи его участников ляжет задача по оценке «отраслевых проектов, претендующих на меры господдержки», причем эта работа будет проводиться при участии федеральных и региональных органов власти. Что примечательно, все члены совета будут принимать участие в его деятельности сугубо на общественных началах.

«Ключевое в этой истории – состав совета, – отметил Дмитрий Чернышенко. – В него войдут представители крупных российских компаний, которые по сути являются будущими потребителями российской электроники, а также крупнейшие производители, разработчики электронной промышленности, представители производственных консорциумов и центров компетенций по сквозным проектам. Они заинтересованы в разработках профильной электроники и имеют технические возможности пилотного тестирования». «Мы обеспечим этапность и неразрывность всей цепочки – от запроса рынка до реализации готовой конкурентной продукции, и тем самым импортозамещение и продвижение отечественных решений. Таким образом, мы планируем прекратить порочную практику производства продукции, невостребованной в дальнейшем на российском рынке», – подытожил вице-премьер.

Другие меры поддержки российской электроники

Государство планирует помогать развитию отечественной электронной и микроэлектронной продукции не только дорожными картами. Финансовая помощь тоже будет – например, еще в сентябре 2020 г. CNews писал о планах властей по вложению в российскую электронику 350 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Примерно столько же Минпромторг рассчитывает привлечь в форме рыночных инвестиций.

Распространению отечественной электроники власти намерены поспособствовать и при помощи льготных кредитов для российских компаний на ее приобретение. По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, российский бизнес может рассчитывать на такие кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд руб., притом выдаваться они будут на внедрение не только отечественного «железа», но и программного обеспечения российской разработки.

В первых числах января 2021 г. Правительство России распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли. Это означает, что все участники данного реестра могут рассчитывать на налоговые преференции, предусмотренные ранее в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, К ним, помимо прочего, относится бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%.

В начале марта 2021 г. CNews писал, что Минцифры собирается открыть сформировать в своей структуре новый департамент микроэлектронной промышленности. В его ведении будет развитие «сквозных» индустриальных проектов и разработка комплексных решений проблем всей отрасли.

Возглавить новый департамент может Александр Понькин. У него есть опыт такой работы – в период с 2015 по 2016 гг. он руководил подразделением инфраструктурных проектов Минцифры, после чего с марта 2016 г. до августа 2018 г. занимал кресло главы департамента регулирования радиочастот и сетей связи Министерства.