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Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома»

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, Текст: Игорь Королев

В Минцифры произошли серьезные кадровые перемены. Ушел замминистра связи Олег Иванов, курировавший сферу телекоммуникаций. Вместо него отраслью займется бывший вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Ким. Другим новым замминистра стал Андрей Заренин.

Кадровые назначения в Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько распоряжений о заместителях министра цифрового развития. Документы опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Во-первых, отправлен в отставку замминистра Олег Иванов. В соответствующем распоряжении премьера указано, что это было сделано по его просьбе. Во-вторых, новыми заместителями министра стали Дмитрий Ким и Андрей Заренин.

Чем знаменит Олег Иванов

Олег Иванов пришел в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) в 2018 г. на должность замминистра, курирующего вопросы телекоммуникаций. До этого с 2011 г., он работал заместителем главы Роскомнадзора по вопросам отрасли связи, а еще раньше возглавлял Войска радиоэлектронной борьбы.

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Олег Иванов покидает Минцифры

Весной 2018 г., будучи замглавы Роскомнадзора, Иванов отвечал за техническую реализацию блокировки доступа к мессенджеру Telegram. Тогда Роскомнадзор стал массово блокировать интернет-адреса зарубежных хостинг-провайдеров, с которыми сотрудничал Telegram. На пике под блокировку попало до 19 млн IP-адресов, что привело к перебоям в работе большего числа сервисов, не связанных с Telegram.

В итоге Роскомнадзор был вынужден снизить активность в борьбе с Telegram, а в 2020 г. блокировка мессенджера вообще была отменена. Вскоре после борьбы с Telegram Иванов перешел в Минкомсвязи, где продолжил курировать отрасль связи.

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Дмитрий Ким, новый замглавы Минцифры по вопросам телекоммуникаций и бывший вице-президент «Ростелекома»

В 2020 г., после того как новым главой министерства стал Максут Шадаев, стали ходить слухи об отставке Иванова. На их фоне осенью 2020 г. Иванов наоборот усилил свои позиции и стал дополнительно курировать еще и сферу информационной безопасности.

В конце 2020 г. новым замминистра цифрового развития стал Владимир Белановский, до того возглавлявший Спецсвязь (подразделение Федеральной службы охраны). Ожидалось, что Белановский сменит Иванова, но в марте 2021 г. Белановский покинул министерство.

Какую организацию возглавит Олег Иванов

В апреле в Миницфры появился еще один новый заместитель, отвечающий за информационную безопасность – выходец из ФСБ Александр Шойтов. После его прихода в сфере полномочий Иванова остались лишь телекоммуникации. Теперь же он полностью покидает министерство.

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Впрочем, Олег Иванов с отраслью не прощается. Как сообщили CNews представители Минцифры, Иванов возглавит научно-исследовательский центр (НТЦ), который министерство создаст на базе подведомственного ему госпредприятия Научно-исследовательский институт связи (НИИР) и другие подведомственные предприятия, занимающие исследованиями и производством радиоэлектронного оборудования.

Новые заместители министра цифрового развития

Курировать отрасль телекоммуникаций будет новый заместитель министра - Дмитрий Ким. Как сообщили CNews представители Минцифры, он будет отвечать за выработку госполитики в сфере электросвязи, включая радиочастотный спектр. Ким с 2012 г. работал в «Ростелекоме», в том числе с 2019 г. был вице-президентом этой компании и директором макрорегиона «Центр». Отметим, что Максут Шадаев до своего назначения министром также был вице-президентом «Ростелекома».

Другой новый заместитель министра Андрей Заренин будет курировать государственную политику по формированию спроса на радиоэлектронную продукцию. До недавнего времени Заренин был заместителем главы ИТ-департамента Правительства. В 2015-2017 гг. он уже работал в Минкомсвязи и руководил отделом развития электронных государственных и муниципальных услуг.

Сфера микроэлектроники является новой для Минцифры. Решение о создании в министерстве соответствующего департамента было принято в начале 2020 г. Департамент возглавил Александр Понькин, которые, как и Заренин, также ранее работал в министерстве – в 2015-2018 гг.

Напомним, что CNews первым написал о назначениях Дмитрия Кима и Андрея Заренина на должности заместителей министра цифрового развития.

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