CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

|№ 2021
|№ 2020
|ФИО
|Должность
|ФОИВ
|Квартиры в собственности, кв.м
|Квартира в собственности супруга или детей, кв.м
|Квартира в пользовании
|Земельные участки, кв. м
|Дом, кв. м
|Иная недвижимость, кв. м
|1
|—
|Константин Михайлик (1)
|замминистра
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|71,7; 121,8 (долевая 3/4)
|
|
|
|2527,0 (Венгрия)
|72,0 (нежилое помещение в Венгрии); 14,4 (гараж)
|2
|—
|Владислав Дроздов
|директор ФГКУ Служба технического заказчика
|Федеральное медико-биологическое агентство
|145,5
|110,0 (США)
|63,8
|2289,0; 1000,0; 1000,0; 7935,0 (1/20 доли); 2208,8; 4900,0 (у супруги в США)
|826,3; 276,2; 688,0 (у супруги в США); 400,0 (у супруги в США)
|28,8 гараж (1/18); 47,3 (1/12 нежилое помещение)
|3
|—
|Ольга Гатагова
|замминистра
|Министерство сельского хозяйства
|
|
|128,3
|600,0; 1500,0; 1500,0; 643,0; 667,0; 670,0; 301,0 (все — у супруги); 673,0 (у супруга)
|574,2; 195,8; 297,1; 379,9 (у супруга)
|
|4
|—
|Константин Цыганов
|первый замминистра
|Министерство природных ресурсов и экологии
|
|150,9
|
|350,0 (у супруга); 700,0; 60,0; 50,0; 1500,0; 1500,0; 1430,0; 1500,0; 796,0; 222,0; 767,0; 93,0 (все — у супруги)
|22,8 (у супруга); 499,3; 552,0; 80,7 (у супруги)
|143,6 нежилое помещение; у супруги: 119,1 (гараж); 23,6 (хозблок)
|5
|57
|Денис Федотов
|начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|76,4 (1/3); 46,0
|
|
|4994,0; 1590,0; 1032,0; 10,0
|88,3; 200,0; 256,9 (391/1000)
|гараж 77,0, баня 17,0, хозблок 25,0; 17,7
|6
|11
|Петр Иванов
|замруководителя
|Федеральная антимонопольная служба
|107,0; 101,8
|
|124,1
|1368,0; 1400,0; 1408,0; 1313,0; 1344,0; 1200,0; 1500,0; 1398,0; 1497,0; 1300,0; 600,0; 500,0; 630,0
|416,0; 75,3
|173,7 (гараж); 17,7; 13,4 (машиноместо); объекты незавершенного строительства: 650,0; 400,0; 80,0
|7
|—
|Евгений Грабчак
|замминистра, руководитель цифровой трансформации
|Министерство энергетики
|101,7; 127,1
|67,5 (у ребенка)
|
|2280,0 (у супруги)
|335,6 (у супруги)
|14,8; 19,1 (гаражи)
|8
|—
|Антон Привезенцев
|директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|104,3 (долевая 1/2)
|104,3 (долевая 1/2); 38,3
|
|1051,0; 598,0; 410,0
|202,3; 224,1; 23,8
|кладовая 4,8 (по 1/2 у супругов); 37,4 (нежилое помещение)
|9
|19
|Михаил Петухов
|замдиректора
|Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
|58,8
|109,8
|109,8
|800,0; 800,0
|423,6 (у супруги)
|
|10
|51
|Владимир Фургальский
|директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации
|Министерство энергетики
|68,6
|37,5 (1/3)
|130,0; 45,10 (у супруги)
|1184,0
|499,1
|парковочное место 12,0
|11
|—
|Анатолий Дюбанов
|директор департамента развития цифровой экономики
|Министерство экономического развития
|249,3
|
|103,9
|3593,0 (долевая 2/3); 342; 1433,0 (у супруги)
|470,8 (2/3)
|
|12
|—
|Светлана Алексеева
|замруководителя
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|58,1; 100,9
|35,0 (долевая 1/2)
|
|1007,0
|316,7
|
|13
|2
|Андрей Петрушин
|замруководителя
|Федеральная налоговая служба
|87,8; 136,8; 108,9 (совместная)
|64,2
|
|1500,0; 1239,0
|158,0
|Машиноместо 18,0; 18,2; гараж 70,5; баня 56,7; ЛЭП в дачном товариществе —1/59; у супруги: машиноместа 24,1; 18,4; 13,8; 13,8; ЛЭП в дачном товариществе — 1/59
|14
|—
|Вячеслав Спиренков
|замруководителя
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|47,5
|53,7
|
|1522,0 (у супруги)
|374,6 (у супруги)
|
|15
|—
|Иван Власов (2)
|замначальника управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами
|Федеральное агентство по делам национальностей
|
|43,2 (долевая 1/3)
|
|1951,0
|460,7
|76,8 (баня)
|16
|—
|Анастасия Зырянова
|замминистра
|Министерство просвещения
|
|143,9
|
|1200,0; 1200,0 (у супруга)
|88,0; 223,1 (у супруга)
|12,5 (машиноместо)
|17
|—
|Владимир Зеленский
|первый замминистра
|Министерство здравоохранения
|38,9; 79,7
|52,4
|
|1545,0; 1200,0 (у супруги)
|316,9
|
|18
|16
|Алексей Скляр (3)
|замминистра
|Министерство труда и социальной защиты
|51,0
|120,5
|
|1370,0 (у супруги)
|263,3 (у супруги)
|13,5; 13,7 (у супруги, машиноместа)
|19
|39
|Максим Бесхмельницын
|замминистра
|Министерство юстиции
|116,3 (совместная); 134,4
|
|86,2; 57,1
|708,0 (у супруги)
|162,0 (у супруги)
|гараж 24,3; 71,0 (у супруги)
|20
|—
|Олег Качанов
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|55,2
|51,6 (долевая 1/3)
|46,5
|938,0; 1500,0 (все — совместная)
|339,0 (совместная)
|
|21
|—
|Андрей Куропятников
|директор ФГУП «Морсвязьспутник»
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|93,7
|
|
|1200,0 (долевая 1/4); 2000,0 (все у супруги)
|89,4 (у супруги 1/16); 303,0 (у супруги)
|12,0 (у супруги, нежилое помещение)
|22
|—
|Александр Иванов
|замруководителя
|Федеральное агентство железнодорожного транспорта
|34,1
|110,0
|
|1459,0
|254,0
|11,45 (у супруги, машиноместо)
|23
|—
|Сергей Ломака
|начальник управления национальной системы управления данными государственной статистики
|Федеральная служба государственной статистики
|93,3
|54,2
|
|600,0; 1426,0 (у супруги)
|75,0; 167,7 (у супруги)
|
|24
|21
|Татьяна Пушкина
|начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины
|Федеральное медико-биологическое агентство
|151,5 104,3 (1/2)
|151,5 (1/2)
|
|1300,0 (у супруга)
|237,6 (у супруга)
|
|25
|—
|Александр Павлов (4)
|советник руководителя
|Федеральная служба государственной статистики
|
|43,0 (долевая 1/3)
|43,0
|785,0
|366,8
|
|26
|—
|Дмитрий Ким
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|101,6
|113,5 (долевая 3/4)
|
|719,0 под ИЖС
|191,6
|у супруги: машиноместа 14,5; 14,0; 34,0; нежилые помещения 111,9; 3,9
|27
|3
|Владимир Скиба
|начальник главного управления информационных технологий
|Федеральная таможенная служба
|40,3 (1/2); 81 (совместная, Италия)
|40,3 (1/2); 121,4; 67,6; 55,8
|
|612,0
|
|гараж 17,0 (совместная, Италия)
|28
|—
|Сергей Павлов (5)
|начальник управления
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|195,4
|46,8
|
|1500,0; 512,0 (у супруги)
|79,9
|61,3 (у супруги, гараж)
|29
|—
|Александр Шойтов
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|82,7 (долевая 1/2); 44,3
|
|
|600,0; 600,0
|228,1
|гараж 16,6; баня 78,8
|30
|—
|Алексей Куликов
|начальник центра организации и обеспечения связи и информационно-телекоммуникационных систем ФКУ ГЦИТОиС
|Федеральная служба исполнения наказаний
|74,4; 62,1
|37,8; 65,0
|
|600,0
|65,0
|секция 201,0; нежилое помещение 55,4 (у супруги)
|31
|—
|Александр Иванов
|замдиректора
|Государственная фельдъегерская служба
|61,5
|35,0
|
|852,0 у супруги
|198,4 (у супруги)
|гараж 37,5
|32
|—
|Александр Понькин (6)
|директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|
|
|123,0
|28869,0; 16332,0; 1050,0
|288,9
|
|33
|—
|Наталия Радькова
|замруководителя
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|51,7; 27,6; 202,4
|
|
|1099,0
|
|
|34
|—
|Юрий Даценко
|директор ФБУ НЦПИ
|Министерство юстиции
|
|42,1 (долевая 1/2)
|
|2400,0 (у супруги)
|250,0
|
|35
|—
|Василий Заплаткин
|замдиректора, руководитель службы специальной связи и информации
|Федеральная служба охраны
|55,3 (долевая 1/2); 241,9
|
|50,4 (у супруги и детей)
|
|
|машиноместо 32,8
|36
|—
|Иван Воронцов
|начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
|226,3
|38,2
|
|
|
|
|37
|—
|Роман Мирошниченко
|врио директора ФГБУ Аналитический центр Минсельхоза России
|Министерство сельского хозяйства
|62,7; 43,5
|102,2; 55,0
|
|932,0 (совместная)
|
|59,2 нежилое помещение (по 1/2 у супругов); 56,4
|38
|29
|Владимир Логунов
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций
|56,6 (долевая 1/4); 74,7 (долевая 1/2)
|41,4
|58,0
|2072,0; 1395,0; 619,0 (долевая 1/2)
|149,2; 100,0 (1/2)
|нежилое строение 250,3; машиноместо 15,7 (долевая 1/2)
|39
|35
|Михаил Федоров
|начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|54,4 (Болгария); 34,3 (совместная)
|79,6 (по 1/4 у супруги и ребенка) и 34,3 (совместная)
|79,6
|1000,0; 1000,0
|104,6
|
|40
|—
|Роман Кузнецов
|директор правового департамента
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|53,5 (долевая 2/3)
|76,0 (Украина)
|42,0
|1917
|127,9
|
|41
|12
|Виталий Шулика
|замминистра
|Министерство внутренних дел
|45,5
|107,7
|107,7; 87,8
|1487,0; 999,0; 900,0; 800,0
|80,0
|
|42
|—
|Андрей Липов
|руководитель
|Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций
|73,1 (долевая 1/2); 159,7 (долевая 1/2)
|73,1 (долевая 1/2); 159,7 (долевая 1/2)
|56,8
|1900,0 (у супруги)
|
|17,3 машиноместо
|43
|—
|Юрий Васильченко
|замруководителя
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|
|62,3
|63,0
|1682,0 (у супруги)
|170,0 (у супруги)
|51,0 (у супруги, нежилое помещение)
|44
|—
|Ольга Помигалова
|первый замдиректора
|Федеральная служба судебных приставов
|73,7; 53,7; 42,9 (3/4); 72,3
|42,9 (1/4 у ребенка)
|
|1816,0; 1144,0 (3/4); 1144,0 (1/4 у ребенка; 2800,0 (в пользовании)
|
|
|45
|—
|Денис Цверава
|замдиректора ФГКУ ГИВЦ Росрезерва
|Федеральное агентство по государственным резервам
|86,0
|
|29,6 (у супруги)
|1511,0; 1505,0; 21,7 (у супруги)
|144,3
|38,4 гараж (у супруги)
|46
|—
|Максим Паршин
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|52,3
|87,7 (1/2); 87,7 (1/2 у ребенка)
|
|681 под ИЖС
|89,9 (1/2)
|
|47
|6
|Леонид Горнин
|первый замминистра
|Министерство финансов
|78,8 (1/3); 175,8 (1/2)
|78,8 (1/3; 175,8 (1/2)
|
|
|277,7 (в пользовании)
|машиноместо 32,2 (1/72); машиноместа 18,0; 16,4; 16,4 (у супруги)
|48
|8
|Евгений Иванов
|статс-секретарь, замминистра
|Министерство иностранных дел
|202,2
|49,7 (1/2)
|
|
|
|нежилое помещение 159,6
|49
|23
|Елена Абрамова
|замруководителя
|Федеральное агентство по государственным резервам
|70,2 (1/2); 92,6
|65,0 (1/3)
|
|1900,0 (у супруга); 1500,0
|72,4 (у супруга)
|129,4 (служебное строение в пользовании)
|50
|9
|Сергей Бессчасный
|начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий
|Генеральная прокуратура
|215,7 (совместная)
|
|126,6; 21,2 (у супруги)
|870,0 (долевая, по 1/2 у супругов)
|197,1 (незавершенный объект, по 1/2 у супругов)
|гараж 34,2 и кухня 40,5 (незавершенные объекты); машиноместо 15,1; машиноместо 18,0 (в пользовании); нежилое помещение 12,6 (у супруги)
|51
|—
|Николай Яцеленко (7)
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|64,2 (долевая 1/2)
|
|75,5 (у детей)
|600,0
|177,1
|
|52
|—
|Ярослав Омелай
|заместитель председателя правления
|Пенсионный фонд
|72,2
|51,1 (долевая 1/5)
|
|1090,0
|125,8
|машиноместо 19,4
|53
|—
|Павел Чащин
|Директор ФГБУ Рослесинфорг
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|
|68,2 (долевая 1/4); 70,4 (долевая 1/8)
|
|1200,0 (у супруги)
|180,0 (у супруги)
|бокс 23,1 (у супруги, 1/8)
|54
|—
|Дмитрий Огуряев
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|37,9; 76,1; 59,6; 49,3 104,3 (1/2)
|30,1 (1/50 у детей)
|
|
|
|
|55
|—
|Павел Шевцов
|замруководителя
|Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
|32,4
|60,0; 90,1
|
|
|
|
|56
|—
|Азат Кадыров
|первый замминистра
|Министерство спорта
|115,0 (долевая 1/4)
|63,9; 115,0 (долевая 1/4)
|
|1331,0 (по 1/2 у супругов); 917 (долевая (1/3)
|43,2 (долевая по 1/2); 48,4 (долевая 1/3)
|
|57
|—
|Дмитрий Угнивенко
|директор департамента реализации инфраструктурных проектов
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|58,7 (долевая 1/2)
|50,5 (долевая 1/4)
|
|27178,0
|Жилой блок 131,6 (у супруги)
|
|58
|—
|Анна Санникова
|замначальника управления цифровой трансформации системы ОМС
|Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
|35,7; 60,2; 104,3 (1/2)
|59,2 (долевая 1/4)
|
|757,0 (долевая 1/468); 300,0; 637,0; 600,0 (у супруга)
|24,1 (1/2); 78,3 (у супруга)
|гараж 19,0 (у супруга); машиноместо 19,9 (у супруга)
|59
|17
|Денис Васильев
|замруководителя
|Федеральная служба по труду и занятости
|107,6 (совместная); 63,2
|
|
|2061,0
|
|13,8 (машиноместо)
|60
|—
|Василий Слышкин
|директор ФКУ «Государственные технологии»
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|129,0 (долевая 1/2)
|40,8; 129,0 (долевая 1/2)
|
|1293,0 (у супруги)
|212,6 (у супруги)
|
|61
|—
|Василий Соколов
|замруководителя
|Федеральное агентство по рыболовству
|71,3
|59,4
|
|
|36,0
|
|62
|26
|Александр Червяков
|начальник управления развития информационных систем
|Федеральное казначейство
|65,8; 63,1
|45,3 (1/3); 44,3 (1/2)
|
|
|
|
|63
|43
|Олег Наумов
|статс-секретарь, замруководителя
|Федеральное архивное агентство
|51,0
|
|
|1508,0
|115,0
|
|64
|—
|Александр Михайлов
|врио начальника ФГБУ ЦСМС
|Федеральное агентство по рыболовству
|157,5 (совместная)
|
|
|550,0
|
|
|65
|—
|Дмитрий Павлюков
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|55,0 (совместная)
|99,4 (совместная)
|60,0
|3070,0; 1950,0 (у супруги)
|156,0 (в пользовании, объект незавершенного строительства)
|в пользовании гараж (объект незавершенного строительства) 72,0
|66
|34
|Александр Албычев
|замруководителя
|Федеральное казначейство
|93,4
|35,3
|
|5000,0; 2500,0
|22,2; 154,1 (в пользовании)
|машиноместо 12,7; 17,9
|67
|—
|Евгений Попов
|замначальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной работы
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|34,9; 56,9
|
|
|600,0; 800,0
|56,7
|
|68
|24
|Сергей Лубов
|директор ГВЦ Росгидромета
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|77,3 (совместная); 106,2 (долевая 1/3)
|106,2 (долевая 1/3); 77,3 (совместная)
|
|
|
|гаражный бокс 19,4; машиноместо 18,0 (у супруги)
|69
|25
|Александр Соловьев
|замруководителя
|Федеральная служба по аккредитации
|95,2 (1/2)
|52,4; 95,2 (1/2)
|62,9; 96,0 (у супруги)
|800,0
|
|
|70
|48
|Юрий Короткий
|первый замдиректора
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|135,3 (1/3); 35,3
|135,3 (1/3)
|
|757,0 (у супруги)
|55,2 (у супруги)
|машиноместо 19,5
|71
|—
|Роман Шередин
|замруководителя
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|76,9 (долевая 1/3); 93,6 (долевая 1/2)
|76,9 (долевая 1/3); 93,6 (долевая 1/2)
|
|
|
|гаражный бокс 19,7
|72
|—
|Сергей Гриневич (8)
|замначальника управления информационных и коммуникационных технологий
|Управление делами Президента
|59,3
|84,7
|
|
|
|
|73
|27
|Павел Пугачев
|замминистра
|Министерство здравоохранения
|94,2; 46,9
|
|
|
|
|машиноместо 10,70; 14,3 (у супруги)
|74
|28
|Светлана Кочетова
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|49,7 (1/2); 76,1; комнаты в коммунальной квартире 18,4; 16,8
|74,7 (1/2)
|
|851,0 (у супруги); 1117,0; 616,0 (у супруга)
|
|51,0 (жилое строение без права регистрации); 11,2 (хозблок), 73,1 (у супруга жилое строение без права регистрации)
|75
|—
|Виктория Чагина
|начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций административного департамента
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|104,4 (совместная); 29,5
|
|62,1; 93,3 (у ребенка)
|
|
|
|76
|—
|Анатолий Бобраков
|замминистра
|Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
|76,2
|75,2 (долевая 3/4)
|
|400,0 (в пользовании супруги)
|110,0 (у супруги)
|
|77
|—
|Елена Киселева
|начальник управления организации финансово-административной деятельности и цифровой трансформации
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|63,9; 31,7; 15,9
|34,8
|
|815,0; 480,0
|
|Летняя кухня 9,6; навес 8,8
|78
|33
|Вадим Ваньков
|директор департамента цифрового развития и информационных технологий
|Министерство здравоохранения
|66,6 (общая долевая)
|66,6 (общая долевая), 62,4 (долевая)
|
|1600,0 (долевая)
|
|60,0 (дача, в пользовании)
|79
|17
|Кирилл Поспелов
|заместитель начальника управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|35,7 (совместная); 59,6; 33,0
|42,5
|
|
|95,0 (в пользовании)
|гараж 17,3 (у супруги)
|80
|—
|Андрей Заренин
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|38,7; 51,1; 38,3
|
|29,4
|
|
|
|81
|—
|Вячеслав Смоленский
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|35,9
|106,1(1/3); 52,1
|90,5
|
|
|
|82
|37
|Наталья Звягина
|начальник управления ИТ
|Федеральная служба судебных приставов
|59,0
|62,3
|
|1500,0 (у супруга)
|
|95,5 (у супруга, баня)
|83
|38
|Андрей Шолкин
|заместитель председателя
|Фонд социального страхования
|119,0 (совместная)
|
|56,0; 48,0 (у ребенка)
|
|
|
|84
|—
|Тимур Зарипов
|директор департамента развития сервисов и клиентского опыта
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|100,7 (совместная); 65,9 (долевая 1/4)
|
|65,0
|23,6
|
|гараж 20,2
|85
|31
|Олег Дунаев
|начальник управления работы с реестрами и аналитики
|Федеральная служба по аккредитации
|43,0 (1/2); 77,0; 35,7 (долевая 1/2)
|
|
|
|
|машиноместо 15,8
|86
|40
|Василий Кулешов
|начальник управления информационных технологий
|Федеральная налоговая служба
|75,5 (совместная)
|37,6
|34,5
|
|
|
|87
|—
|Андрей Черненко (9)
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|104,3 (долевая 1/2)
|44,65 (долевая 1/3); 91,8 (долевая 1/2)
|
|2264,0
|
|земельный участок под гараж 18,0; гараж 18,0 (у супруги)
|88
|—
|Николай Ветров
|замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|
|53,7; 57,6
|108,0; 75,4
|
|
|
|89
|42
|Ольга Ярилова
|замминистра
|Министерство культуры
|72,0 (совместная)
|37,9
|
|
|
|машиномеcто 14,9 (у супруга)
|90
|—
|Михаил Никитин (10)
|начальник отдела развития информационных систем
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|57,1 (23/33); 52,8 (совместная)
|57,1 (долевая 10/33)
|43,9; 47,1
|
|
|
|91
|—
|Антон Лопатин
|член центральной избирательной комиссии
|Центризбирком
|107,8
|
|
|
|
|гараж 13,8
|92
|—
|Ольга Романова
|начальник отдела государственных услуг федеральных и региональных проектов в области медиа департамента государственной поддержки развития медиа
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|74,3
|63,6 (долевая 1/2)
|
|
|
|
|93
|—
|Михаил Цынский
|замначальника департамента информационных технологий
|Пенсионный фонд
|85,1; комната 11,7; комната 9,1
|
|
|
|
|
|94
|45
|Александр Сокольчук
|руководитель ФЦИ при ЦИК
|Центризбирком
|1/2 в 102,1
|102,1 (1/2)
|
|23,4 (гараж, у супруги)
|
|23,4 (гараж у супруги)
|95
|—
|Максут Шадаев
|министр
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|101,6
|
|109,0
|
|
|
|96
|—
|Вячеслав Макухин
|замначальника управления спортивной медицины и цифровизации
|Федеральное медико-биологическое агентство
|98,4
|
|43,0
|
|
|
|97
|—
|Михаил Яковлев
|директор ФГКУ ГИВЦ
|Федеральное агентство по государственным резервам
|73,8 (долевая 1/2)
|76,8 (долевая 1/3)
|
|1476,0 (у супруги)
|35,4 (у супруги)
|
|98
|—
|Георгий Грицай
|начальник управления инновационных технологий
|Центризбирком
|
|97,9
|
|
|
|
|99
|—
|Ирина Головина
|заместитель генерального директора ФГБУ ИМЦЭУАОСМП
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|60,0; 37,7
|
|
|
|
|машиноместо 15,7
|100
|—
|Андрей Горобец
|директор департамента цифровой трансформации и больших данных
|Министерство просвещения
|74,4
|73,2 (долевая 1/5)
|
|
|
|
|101
|47
|Владимир Суханов
|начальник управления цифровой трансформации и информатизации
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|60,7 (1/2); 66 (1/4)
|44,6
|
|650,0; 1370,0; 1400,0
|140,0 (нежилой фонд)
|
|102
|—
|Андрей Тарчуков
|начальник управления информатизации
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|87,0 (совместная)
|87,0 (совместная)
|
|
|
|
|103
|—
|Сергей Цветков (11)
|замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|68,2 (совместная); 66 (долевая 1/4)
|
|
|
|
|
|104
|—
|Денис Невзоров
|директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики
|Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
|66,3
|48,6 (долевая 1/3)
|52,8
|
|
|
|105
|—
|Василий Шпак
|замминистра
|Министерство промышленности и торговли
|42,6 (долевая 1/3)
|67,5 (совместная)
|142,1; 31,5
|625,0 (долевая 1/4); 1044,0 (все — у супруги)
|
|нежилое помещение у супруги: 35,2 (долевая 1/5); 183,4; 1862,0
|106
|52
|Александр Нарукавников
|замминистра
|Министерство науки и высшего образования
|81,0
|
|
|1000,0
|
|
|107
|—
|Владимир Русс
|директор ФБУ КВФ Интерстандарт
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|75,7 (долевая 1/2); 42,1
|
|65,8
|682,0
|135,0 (нежилой фонд)
|Гараж 24,0
|108
|—
|Вадим Гайсин
|директор ФГУП Главный научно-исследовательский вычислительный центр
|Управление делами Президента
|78,4 (совместная)
|78,4 (совместная)
|61,9
|
|
|машиноместо 15,3 (у супруги); кладовая 3,7
|109
|—
|Татьяна Трубникова
|директор департамента координации программ и проектов
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|63,2 (долевая 1/3)
|57,1
|
|
|
|
|110
|—
|Павел Бурлаков (12)
|замдиректора департамента развития облачных сервисов и управления данными
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|78,0
|
|
|
|
|
|111
|54
|Денис Ушаков
|замруководителя
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|59,1
|34,5 (1/2)
|
|
|
|
|112
|55
|Ирина Шаповал
|замруководителя
|Федеральная служба государственной статистики
|68; 48,8 (1/6)
|
|63,5
|
|
|
|113
|—
|Дмитрий Дубынин
|директор департамента развития технологий цифровой идентификации
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|73,5
|
|
|500,0 (долевая по 1/2 с супругой)
|
|гараж 14,8
|114
|
|Николай Мартинец
|начальник управления
|Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
|
|
|40,9
|800,0
|72,0
|
|115
|—
|Дмитрий Ядров
|замруководителя
|Федеральное агентство воздушного транспорта
|71,8
|
|
|
|
|
|116
|—
|Евгения Чухнова
|замруководителя
|Федеральное агентство по туризму
|71,3
|
|
|
|
|
|117
|—
|Андрей Гайдашов
|начальник отдела информационных технологий
|Министерство культуры
|31,4
|37,7
|
|
|
|
|118
|
|Константин Коронкевич
|начальник управления геологических основ, науки и информатики
|Федеральное агентство по недропользованию
|
|
|
|1377,0; 600,0 (у супруги)
|49,1; 16,4 (у супруги)
|
|119
|—
|Юрий Зубов (13)
|замруководителя
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|41,9 (долевая1/2); 43,8
|
|
|
|
|
|120
|—
|Наталия Сологуб
|замруководителя
|Федеральное агентство водных ресурсов
|54,5
|
|
|200,0 (в пользовании)
|43,2 (долевая 43/200)
|
|121
|60
|Анастасия Тюрина
|начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности
|Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
|50,8; 1/4 в 48,1
|
|
|
|
|
|122
|—
|Петр Гирич
|замначальника управления информационных технологий
|Федеральная служба судебных приставов
|62,3 (долевая 1/10)
|62,3 (долевая 9/10)
|
|
|
|
|123
|72
|Андрей Лебедев
|директор департамента информационных технологий
|Министерство труда и социальной защиты
|38,5
|
|
|20,0 (участок под гаражом)
|83,0 (у супруги 1/4)
|гараж 16,5; кладовое помещение 2,3; машиноместо 16,2 (в пользовании)
|124
|—
|Дмитрий Богодист
|замруководителя
|Федеральная пробирная палата
|69,1 (долевая 1/3)
|36,1
|
|984,0
|
|
|125
|—
|Эдуард Шереметцев (14)
|директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий
|Министерство энергетики
|
|29,1; 59,8 (долевая 1/2 у ребенка)
|59,8; 39,0
|62,0 (долевая 35/100 у супруги)
|
|гараж 27,9
|126
|
|Денис Ельцов
|начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|
|
|58,1
|1223,0 (у супруги)
|56,0 (у супруги)
|
|127
|—
|Владимир Бенгин
|директор департамента обеспечения кибербезопасности
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|55,5
|
|
|
|
|
|128
|63
|Елена Громова
|директор департамента информационных технологий
|Министерство финансов
|
|54,5
|
|
|
|
|129
|64
|Александр Маслов
|директор департамента цифровой трансформации
|Министерство экономического развития
|53,2 (совместная)
|53,2 (совместная)
|74,5
|946,0 ( 1/2 у супруги)
|
|
|130
|65
|Александр Грошев
|начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования
|Федеральное архивное агентство
|51,5
|
|46,0
|900,0
|
|
|131
|—
|Алексей Стебихов
|начальник управления эксплуатации информационных систем
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|50,6
|
|
|
|
|
|132
|66
|Анатолий Геллер
|замруководителя
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|50,2
|
|89,7
|
|
|гараж 18,5
|133
|—
|Михаил Сапунов
|директор департамента цифрового развития
|Министерство науки и высшего образования
|49,1
|
|44,6
|
|
|
|134
|—
|Владимир Дождев
|директор департамента цифровых технологий
|Министерство промышленности и торговли
|57,0 (долевая 1/4); 69,0 (долевая 1/2)
|
|40,4
|
|
|машиноместо 14,3
|135
|—
|Алексей Дячук
|замдиректора департамента цифровой трансформации
|Министерство транспорта
|68,8 (долевая 1/2)
|148,5 (долевая 10/108)
|
|
|
|
|136
|—
|Иван Круглый
|замначальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
|Федеральное дорожное агентство
|29,9
|68,9 (долевая 1/4)
|73,6
|
|
|
|137
|—
|Ирина Раскина
|начальник управления цифрового развития технического регулирования
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|67,9 (долевая 2/3)
|
|117,0
|754,0; 790,0; 769,0
|
|
|138
|69
|Виталий Лосев
|начальник управления цифрового развития
|Федеральная служба по труду и занятости
|44,3 (1/2)
|44,3 (9/20)
|
|
|
|
|139
|—
|Николай Парфентьев (15)
|замдиректора департамента цифрового развития
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|37,0; 2,5
|
|
|800,0 (в пользовании ребенка)
|211,4 (в пользовании ребенка)
|
|140
|—
|Сергей Гурулев
|замдиректора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|38,0 (долевая 4/5)
|38,0 (долевая по 1/10 у двух детей)
|
|
|
|
|141
|—
|Ольга Явкина
|начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|37,8
|
|75,0; 45,0
|
|
|
|142
|—
|Елена Мартынова (16)
|начальник отдела государственных заказов и информационных технологий
|Федеральное агентство по туризму
|47,8 (3/4)
|
|
|
|
|
|143
|—
|Алексей Павлюченко
|директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК
|Министерство сельского хозяйства
|34,8
|
|58,0; 74,0 (у ребенка)
|
|
|
|144
|—
|Владимир Алексеев
|директор департамента цифровой трансформации и стратегического развития
|Министерство спорта
|34,4
|
|128,7
|758,0
|
|
|145
|—
|Ирина Червонова
|замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|63,0 (долевая 1/2)
|
|
|
|
|
|146
|—
|Григорий Прямов
|руководитель департамента информационных технологий и защиты информации
|Фонд социального страхования
|
|30,6
|46,4; 55,4
|
|
|
|147
|—
|Андрей Фридштанд (17)
|замдиректора департамента информатизации и цифровой трансформации
|Министерство юстиции
|
|44,2 (долевая2/3)
|59,6; 43,0
|
|
|
|148
|71
|Алексей Власов (18)
|замначальника управления информатизации
|Судебный департамент при Верховном Суде
|49,0 (долевая 3/5)
|21,0 (1/2)
|53,0 (у супруги)
|
|
|
|149
|—
|Михаил Харламов
|замдиректора правового департамента
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|52,3 (долевая 1/2)
|
|39,0
|
|
|
|150
|—
|Ольга Носкова
|начальник управления молодежных программ
|Федеральное агентство по делам молодежи
|78,4 (1/3)
|
|
|
|
|
|151
|—
|Иван Гулевич
|советник отдела цифровизации и развития информационных систем управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
|102,6 (долевая 1/4)
|
|
|
|
|
|152
|77
|Денис Терещенко
|замруководителя
|Федеральная таможенная служба
|50,2 (1/2)
|
|74,0
|
|
|
|153
|—
|Григорий Гуров (19)
|замруководителя
|Федеральное агентство по делам молодежи
|
|43,1 (долевая 1/2 у ребенка)
|44,1; 52,5
|
|
|
|154
|—
|Павел Стариков
|директор ФГАНУ ЦИТиС
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|77,8 (долевая 1/5)
|
|70,0 (у супруги)
|3000,0 (у супруги)
|670,0 (в пользовании)
|
|155
|49
|Алексей Горобцов
|директор департамента передовых цифровых решений
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|84,0 (совместная)
|
|74,4; 76,0; 78,0 (у супруги)
|600,0; 600,0
|75,3
|33,8
|156
|—
|Ольга Кобякова
|директор ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения»
|Министерство здравоохранения
|
|87,7; 134,3
|80,0
|167 (у супруга)
|
|нежилое здание 314,6
|157
|—
|Олег Пак
|статс-секретарь, замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|
|95,0
|66,0
|
|
|машиноместо 22,0 (у супруги)
|158
|50
|Елена Заева
|начальник управления регулирования связи и информационных технологий
|Федеральная антимонопольная служба
|81,8
|
|73,0; 40,0 (у супруга)
|
|
|
|159
|74
|Светлана Максимченко
|директор департамента кинематографии и цифрового развития
|Министерство культуры
|35,8
|
|
|
|
|