CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

CNews продолжает изучать данные об имуществе руководителей, отвечающих за цифровизацию федеральных ведомств. ИТ-руководители Федеральной таможенной службы и ФНС по-прежнему в лидерах по количеству квартир, самый большой дом — у представителя Министроя, самые крупные землевладельцы — представители Минцифры. В декларациях федеральных ИТ-чиновников нашлась надвижимость в США, Италии, Венгрии, Болгарии и на Украине.

Самые большие земельные участки

CNews Analytics проанализировал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах госведомств в соответствии с указом Президента России от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». На основании этих данных CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.

По итогам 2021 г. самые крупные землевладельцы — чиновники из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На первом месте — Александр Понькин, занимавший до августа 2022 г. пост директора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры и лидер рейтинга владельцев самых дорогих автомобилей.

Чиновник заметно выделяется своими активами еще с 2017 г. Тогда, занимая должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи, он задекларировал три земельных участка общей площадью 4,63 га, из которых два участка (4,52 га) — земли сельскохозяйственного назначения, которыми владеет и поныне. В 2021 г. Понькин приобрел дом площадью 288 кв. м.

На втором месте Дмитрий Угнивенко, директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры. До назначения на должность в августе 2021 г. он занимал в «Ростелекоме» посты заместителя директора макрорегионального филиала и директора по работе с корпоративным и государственным сегментами. У чиновника участок площадью 2,72 га под индивидуальное жилищное строительство, а также в собственности супруги дом площадью 131,6 кв. м.

Несмотря на увеличение земельных активов, Петр Иванов, замруководителя Федеральной антимонопольной службы, оказался на третьем месте. Год назад он занимал первую строчку. Петру Иванову принадлежат 13 участков общей площадью 1,55 га (в 2021 г. приобретен участок размером 6,3 сотки), дом площадью 416 кв. м и дача 75,3 кв. м. Чиновник по-прежнему владеет двумя квартирами площадью 107 кв. м и 101,8 кв. м, гаражом площадью 173,7 кв. м и двумя машиноместами: 17,7 кв. м и 13,4 кв. м.

Владислав Дроздов, директор ФГКУ «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства, на четвертом месте. В его собственности четыре участка общей площадью 64,98 соток, а также 1/20 доля участка размером 79,35 соток. Помимо домов, о которых сказано ниже, ему принадлежат: квартира площадью 145,5 кв. м, 1/18 гаража в 28,8 кв. м и 1/12 от 47,3 кв. м нежилого помещения. Супруга владеет участком 49 соток, а также квартирой площадью 110 кв. м, расположенными в США.

На пятом месте рейтинга владельцев самых больших земельных участков — Константин Цыганов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии. Ранее (с сентября 2019 г. по январь 2021 г.) он занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Задекларированные активы в 2019 г. не изменились: 12 участков общей площадью 89,7 соток, одиннадцать (86,18 соток) из которых принадлежат его супруге. Также во владении семьи чиновника несколько домов, так что он входит и в топ-5 по владению загородной недвижимостью.

Самые большие загородные дома

Самая большая загородная недвижимость среди федеральных ИТ-чиновников принадлежит Константину Михайлику, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (до сентября 2021 г. занимал пост замгендиректора «Россетей» по цифровой трансформации). Его дом площадью 2 527 кв. м и нежилое помещение в 72 кв. м находятся в Венгрии. В России у чиновника есть квартира площадью 71,7 кв. м, 3/4 квартиры площадью 121,8 кв. м и гараж 14,4 кв. м.

На втором месте — уже упоминавшийся Владислав Дроздов, директор ФГКУ «Служба технического заказчика» ФМБА . Он владеет двумя домами площадью 826,3 кв. м и 276,2 кв. м. В собственности супруги два дома в США (688 кв. м и 400 кв. м).

В 2021 г. активы семьи Ольги Гатаговой, замминистра сельского хозяйства, пополнились домом, принадлежащим супругу, площадью 379,9 кв. м. С 2019 г. чиновнице принадлежат три дома: 574,2 кв. м, 297,1 кв. м, 195,8 кв. м; ее семья также имеет восемь участков площадью 65,54 сотки, один из которых находится в собственности супруга (6,73 сотки). Эти активы принесли чиновнице третье место в рейтинге.

Четвертую строчку занял Константин Цыганов, первый замминистра природных ресурсов и экологии. В его собственности дом площадью 22,8 кв. м, а супруге принадлежат три дома (499,3 кв. м, 552 кв. м, 80,7 кв. м). Также в активе чиновника нежилое помещение площадью 143,6 кв. м, а у супруги — квартира 150,9 кв. м. В 2021 г. список ее недвижимости пополнился гаражом размером 119,1 кв. м и хозблоком 23,6 кв. м.

Владимир Фургальский, возглавляющий департамент сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерства энергетики, на пятом месте по итогам 2021 г. (вместо третьего годом ранее). У него по-прежнему дом площадью 499,1 кв. м, участок площадью 11,84 соток, квартира в 68,6 кв. м и парковочное место 12 кв. м. Супруге принадлежит треть в квартире площадью 37,5 кв. м.

Самые большие квартиры

Рейтинг по площади квартир возглавляет Андрей Петрушин, замруководителя ФНС, вернувший себе лидирующую позицию, которую он занимал по итогам 2019 г. Структура недвижимости немного изменилась: ему принадлежат две квартиры, площадью 87,8 кв. м и 136,8 кв. м. У его супруги квартира в 64,2 кв. м, квартира площадью 108,9 кв. м находится в совместной собственности. Также семья владеет двумя земельными участками (15 и 12,39 соток), домом площадью 158 кв. м. Три гаража (70,5, 18 и 18,2 кв. м) и строение (баня) площадью 56,7 кв. м принадлежат Андрею Петрушину, еще четыре машиноместа — супруге (24,1, 18,4, 13,8 и 13,8 кв. м), им также принадлежат по 1/59 доли ЛЭП в дачном товариществе.

На втором месте — Владимир Скиба, начальник главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (в 2020 г. он занимал третью строчку рейтинга). В его собственности половина квартиры площадью 40,3 кв. м (вторая половина — у его супруги). Самой супруге принадлежат три квартиры: 121,4 кв. м, 67,6 кв. м, 55,8 кв. м (общая площадь квартир сократилась на 32,2 кв. м по сравнению с 2020 г.). Чиновник имеет участок в 6,12 соток. Также супруги совместно владеют квартирой 81 кв. м и гаражом 17 кв. м в Италии.

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Евгений Грабчак, замминистра энергетики, — на третьем месте. Ему принадлежат две квартиры: 101,7 кв. м (приобретенная в 2021 г.) и 127,1 кв. м, в собственности несовершеннолетнего ребенка — жилье площадью 67,5 кв. м. Супруга владеет земельным участком размером 22,88 соток, домом площадью 335,6 кв. м (в собственности с 2021 г.). Также у чиновника два гаража: 14,8 кв. м, 19,1 кв. м (в собственности с 2021 г.).

У замруководителя Росгидромета, Наталии Радьковой, как и год назад, три квартиры площадью 51,7 кв. м, 27,6 кв. м, 202,4 кв. м, а также земельный участок размером 10,99 соток. Она занимает четвертую строчку рейтинга федеральных ИТ-чиновников по размеру квартир в собственности семьи.

Замыкает пятерку федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами Василий Заплаткин, замдиректора ФСО России (руководитель Службы специальной связи и информации). Ему принадлежат: квартира 241,9 кв. м, половина квартиры метражом 55,3 кв. м, а также машиноместо площадью 32,8 кв. м.

Зарубежная недвижимость федеральных ИТ-руководителей

Согласно народным поверьям, у всех российских чиновников есть недвижимость за рубежом. Однако, по данным деклараций за 2021 г. таковая нашлась лишь у четырех семей федеральных ИТ-чиновников. Разумеется, надо учитывать, что в декларации включается информация лишь о самом чиновнике, его жене и несовершеннолетних детях.

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Наиболее «интегрированной» в мировой рынок недвижимости из участников рейтинга стала, безусловно, семья Владислава Дроздова, директора ФГКУ «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства. Его супруге в США принадлежат квартира (110 кв. м), два дома общей площадью 1088 кв. м и участок площадью 49 соток. Справедливости ради надо отметить, что во всех трех категориях недвижимости на иноземную приходится меньше половины квадратных метров.

У Константина Михайлика, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, дом лишь один, зато большой и в Венгрии. Есть у него в этой стране и нежилое помещение в 72 кв. м. Остальная недвижимость Константина Михайлика (две квартиры, из которых одна лишь на 3/4 его, и гараж) находится в России.

Семья Владимира Скибы, начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы, владеет квартирой 81 кв. м и гаражом 17 кв. м в Италии. В России семье принадлежат квартиры существенно большего метража (285 кв. м), а вот гаража нет совсем. Зато есть участок в 6 соток.

Четвертый обладатель иностранный недвижимости — Михаил Федоров, начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга в Федеральной службе по финансовому мониторингу. У него имеется квартира 54,4 кв. м в Болгарии. В России его семье принадлежит 74,1 кв. м в двух квартирах (одна принадлежит семье чиновника наполовину), а также два участка по 10 соток каждый и дом 104,6 кв. м.

Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2021 г. № 2021 № 2020 ФИО Должность ФОИВ Квартиры в собственности, кв.м Квартира в собственности супруга или детей, кв.м Квартира в пользовании Земельные участки, кв. м Дом, кв. м Иная недвижимость, кв. м 1 — Константин Михайлик (1) замминистра Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 71,7; 121,8 (долевая 3/4) 2527,0 (Венгрия) 72,0 (нежилое помещение в Венгрии); 14,4 (гараж) 2 — Владислав Дроздов директор ФГКУ Служба технического заказчика Федеральное медико-биологическое агентство 145,5 110,0 (США) 63,8 2289,0; 1000,0; 1000,0; 7935,0 (1/20 доли); 2208,8; 4900,0 (у супруги в США) 826,3; 276,2; 688,0 (у супруги в США); 400,0 (у супруги в США) 28,8 гараж (1/18); 47,3 (1/12 нежилое помещение) 3 — Ольга Гатагова замминистра Министерство сельского хозяйства 128,3 600,0; 1500,0; 1500,0; 643,0; 667,0; 670,0; 301,0 (все — у супруги); 673,0 (у супруга) 574,2; 195,8; 297,1; 379,9 (у супруга) 4 — Константин Цыганов первый замминистра Министерство природных ресурсов и экологии 150,9 350,0 (у супруга); 700,0; 60,0; 50,0; 1500,0; 1500,0; 1430,0; 1500,0; 796,0; 222,0; 767,0; 93,0 (все — у супруги) 22,8 (у супруга); 499,3; 552,0; 80,7 (у супруги) 143,6 нежилое помещение; у супруги: 119,1 (гараж); 23,6 (хозблок) 5 57 Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 76,4 (1/3); 46,0 4994,0; 1590,0; 1032,0; 10,0 88,3; 200,0; 256,9 (391/1000) гараж 77,0, баня 17,0, хозблок 25,0; 17,7 6 11 Петр Иванов замруководителя Федеральная антимонопольная служба 107,0; 101,8 124,1 1368,0; 1400,0; 1408,0; 1313,0; 1344,0; 1200,0; 1500,0; 1398,0; 1497,0; 1300,0; 600,0; 500,0; 630,0 416,0; 75,3 173,7 (гараж); 17,7; 13,4 (машиноместо); объекты незавершенного строительства: 650,0; 400,0; 80,0 7 — Евгений Грабчак замминистра, руководитель цифровой трансформации Министерство энергетики 101,7; 127,1 67,5 (у ребенка) 2280,0 (у супруги) 335,6 (у супруги) 14,8; 19,1 (гаражи) 8 — Антон Привезенцев директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 104,3 (долевая 1/2) 104,3 (долевая 1/2); 38,3 1051,0; 598,0; 410,0 202,3; 224,1; 23,8 кладовая 4,8 (по 1/2 у супругов); 37,4 (нежилое помещение) 9 19 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 58,8 109,8 109,8 800,0; 800,0 423,6 (у супруги) 10 51 Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерство энергетики 68,6 37,5 (1/3) 130,0; 45,10 (у супруги) 1184,0 499,1 парковочное место 12,0 11 — Анатолий Дюбанов директор департамента развития цифровой экономики Министерство экономического развития 249,3 103,9 3593,0 (долевая 2/3); 342; 1433,0 (у супруги) 470,8 (2/3) 12 — Светлана Алексеева замруководителя Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 58,1; 100,9 35,0 (долевая 1/2) 1007,0 316,7 13 2 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 87,8; 136,8; 108,9 (совместная) 64,2 1500,0; 1239,0 158,0 Машиноместо 18,0; 18,2; гараж 70,5; баня 56,7; ЛЭП в дачном товариществе —1/59; у супруги: машиноместа 24,1; 18,4; 13,8; 13,8; ЛЭП в дачном товариществе — 1/59 14 — Вячеслав Спиренков замруководителя Федеральное агентство лесного хозяйства 47,5 53,7 1522,0 (у супруги) 374,6 (у супруги) 15 — Иван Власов (2) замначальника управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами Федеральное агентство по делам национальностей 43,2 (долевая 1/3) 1951,0 460,7 76,8 (баня) 16 — Анастасия Зырянова замминистра Министерство просвещения 143,9 1200,0; 1200,0 (у супруга) 88,0; 223,1 (у супруга) 12,5 (машиноместо) 17 — Владимир Зеленский первый замминистра Министерство здравоохранения 38,9; 79,7 52,4 1545,0; 1200,0 (у супруги) 316,9 18 16 Алексей Скляр (3) замминистра Министерство труда и социальной защиты 51,0 120,5 1370,0 (у супруги) 263,3 (у супруги) 13,5; 13,7 (у супруги, машиноместа) 19 39 Максим Бесхмельницын замминистра Министерство юстиции 116,3 (совместная); 134,4 86,2; 57,1 708,0 (у супруги) 162,0 (у супруги) гараж 24,3; 71,0 (у супруги) 20 — Олег Качанов замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 55,2 51,6 (долевая 1/3) 46,5 938,0; 1500,0 (все — совместная) 339,0 (совместная) 21 — Андрей Куропятников директор ФГУП «Морсвязьспутник» Федеральное агентство морского и речного транспорта 93,7 1200,0 (долевая 1/4); 2000,0 (все у супруги) 89,4 (у супруги 1/16); 303,0 (у супруги) 12,0 (у супруги, нежилое помещение) 22 — Александр Иванов замруководителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта 34,1 110,0 1459,0 254,0 11,45 (у супруги, машиноместо) 23 — Сергей Ломака начальник управления национальной системы управления данными государственной статистики Федеральная служба государственной статистики 93,3 54,2 600,0; 1426,0 (у супруги) 75,0; 167,7 (у супруги) 24 21 Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины Федеральное медико-биологическое агентство 151,5 104,3 (1/2) 151,5 (1/2) 1300,0 (у супруга) 237,6 (у супруга) 25 — Александр Павлов (4) советник руководителя Федеральная служба государственной статистики 43,0 (долевая 1/3) 43,0 785,0 366,8 26 — Дмитрий Ким замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 101,6 113,5 (долевая 3/4) 719,0 под ИЖС 191,6 у супруги: машиноместа 14,5; 14,0; 34,0; нежилые помещения 111,9; 3,9 27 3 Владимир Скиба начальник главного управления информационных технологий Федеральная таможенная служба 40,3 (1/2); 81 (совместная, Италия) 40,3 (1/2); 121,4; 67,6; 55,8 612,0 гараж 17,0 (совместная, Италия) 28 — Сергей Павлов (5) начальник управления Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 195,4 46,8 1500,0; 512,0 (у супруги) 79,9 61,3 (у супруги, гараж) 29 — Александр Шойтов замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 82,7 (долевая 1/2); 44,3 600,0; 600,0 228,1 гараж 16,6; баня 78,8 30 — Алексей Куликов начальник центра организации и обеспечения связи и информационно-телекоммуникационных систем ФКУ ГЦИТОиС Федеральная служба исполнения наказаний 74,4; 62,1 37,8; 65,0 600,0 65,0 секция 201,0; нежилое помещение 55,4 (у супруги) 31 — Александр Иванов замдиректора Государственная фельдъегерская служба 61,5 35,0 852,0 у супруги 198,4 (у супруги) гараж 37,5 32 — Александр Понькин (6) директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 123,0 28869,0; 16332,0; 1050,0 288,9 33 — Наталия Радькова замруководителя Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 51,7; 27,6; 202,4 1099,0 34 — Юрий Даценко директор ФБУ НЦПИ Министерство юстиции 42,1 (долевая 1/2) 2400,0 (у супруги) 250,0 35 — Василий Заплаткин замдиректора, руководитель службы специальной связи и информации Федеральная служба охраны 55,3 (долевая 1/2); 241,9 50,4 (у супруги и детей) машиноместо 32,8 36 — Иван Воронцов начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 226,3 38,2 37 — Роман Мирошниченко врио директора ФГБУ Аналитический центр Минсельхоза России Министерство сельского хозяйства 62,7; 43,5 102,2; 55,0 932,0 (совместная) 59,2 нежилое помещение (по 1/2 у супругов); 56,4 38 29 Владимир Логунов замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 56,6 (долевая 1/4); 74,7 (долевая 1/2) 41,4 58,0 2072,0; 1395,0; 619,0 (долевая 1/2) 149,2; 100,0 (1/2) нежилое строение 250,3; машиноместо 15,7 (долевая 1/2) 39 35 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 54,4 (Болгария); 34,3 (совместная) 79,6 (по 1/4 у супруги и ребенка) и 34,3 (совместная) 79,6 1000,0; 1000,0 104,6 40 — Роман Кузнецов директор правового департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 53,5 (долевая 2/3) 76,0 (Украина) 42,0 1917 127,9 41 12 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел 45,5 107,7 107,7; 87,8 1487,0; 999,0; 900,0; 800,0 80,0 42 — Андрей Липов руководитель Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 73,1 (долевая 1/2); 159,7 (долевая 1/2) 73,1 (долевая 1/2); 159,7 (долевая 1/2) 56,8 1900,0 (у супруги) 17,3 машиноместо 43 — Юрий Васильченко замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 62,3 63,0 1682,0 (у супруги) 170,0 (у супруги) 51,0 (у супруги, нежилое помещение) 44 — Ольга Помигалова первый замдиректора Федеральная служба судебных приставов 73,7; 53,7; 42,9 (3/4); 72,3 42,9 (1/4 у ребенка) 1816,0; 1144,0 (3/4); 1144,0 (1/4 у ребенка; 2800,0 (в пользовании) 45 — Денис Цверава замдиректора ФГКУ ГИВЦ Росрезерва Федеральное агентство по государственным резервам 86,0 29,6 (у супруги) 1511,0; 1505,0; 21,7 (у супруги) 144,3 38,4 гараж (у супруги) 46 — Максим Паршин замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 52,3 87,7 (1/2); 87,7 (1/2 у ребенка) 681 под ИЖС 89,9 (1/2) 47 6 Леонид Горнин первый замминистра Министерство финансов 78,8 (1/3); 175,8 (1/2) 78,8 (1/3; 175,8 (1/2) 277,7 (в пользовании) машиноместо 32,2 (1/72); машиноместа 18,0; 16,4; 16,4 (у супруги) 48 8 Евгений Иванов статс-секретарь, замминистра Министерство иностранных дел 202,2 49,7 (1/2) нежилое помещение 159,6 49 23 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 70,2 (1/2); 92,6 65,0 (1/3) 1900,0 (у супруга); 1500,0 72,4 (у супруга) 129,4 (служебное строение в пользовании) 50 9 Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 215,7 (совместная) 126,6; 21,2 (у супруги) 870,0 (долевая, по 1/2 у супругов) 197,1 (незавершенный объект, по 1/2 у супругов) гараж 34,2 и кухня 40,5 (незавершенные объекты); машиноместо 15,1; машиноместо 18,0 (в пользовании); нежилое помещение 12,6 (у супруги) 51 — Николай Яцеленко (7) замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 64,2 (долевая 1/2) 75,5 (у детей) 600,0 177,1 52 — Ярослав Омелай заместитель председателя правления Пенсионный фонд 72,2 51,1 (долевая 1/5) 1090,0 125,8 машиноместо 19,4 53 — Павел Чащин Директор ФГБУ Рослесинфорг Федеральное агентство лесного хозяйства 68,2 (долевая 1/4); 70,4 (долевая 1/8) 1200,0 (у супруги) 180,0 (у супруги) бокс 23,1 (у супруги, 1/8) 54 — Дмитрий Огуряев замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 37,9; 76,1; 59,6; 49,3 104,3 (1/2) 30,1 (1/50 у детей) 55 — Павел Шевцов замруководителя Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 32,4 60,0; 90,1 56 — Азат Кадыров первый замминистра Министерство спорта 115,0 (долевая 1/4) 63,9; 115,0 (долевая 1/4) 1331,0 (по 1/2 у супругов); 917 (долевая (1/3) 43,2 (долевая по 1/2); 48,4 (долевая 1/3) 57 — Дмитрий Угнивенко директор департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 58,7 (долевая 1/2) 50,5 (долевая 1/4) 27178,0 Жилой блок 131,6 (у супруги) 58 — Анна Санникова замначальника управления цифровой трансформации системы ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 35,7; 60,2; 104,3 (1/2) 59,2 (долевая 1/4) 757,0 (долевая 1/468); 300,0; 637,0; 600,0 (у супруга) 24,1 (1/2); 78,3 (у супруга) гараж 19,0 (у супруга); машиноместо 19,9 (у супруга) 59 17 Денис Васильев замруководителя Федеральная служба по труду и занятости 107,6 (совместная); 63,2 2061,0 13,8 (машиноместо) 60 — Василий Слышкин директор ФКУ «Государственные технологии» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 129,0 (долевая 1/2) 40,8; 129,0 (долевая 1/2) 1293,0 (у супруги) 212,6 (у супруги) 61 — Василий Соколов замруководителя Федеральное агентство по рыболовству 71,3 59,4 36,0 62 26 Александр Червяков начальник управления развития информационных систем Федеральное казначейство 65,8; 63,1 45,3 (1/3); 44,3 (1/2) 63 43 Олег Наумов статс-секретарь, замруководителя Федеральное архивное агентство 51,0 1508,0 115,0 64 — Александр Михайлов врио начальника ФГБУ ЦСМС Федеральное агентство по рыболовству 157,5 (совместная) 550,0 65 — Дмитрий Павлюков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 55,0 (совместная) 99,4 (совместная) 60,0 3070,0; 1950,0 (у супруги) 156,0 (в пользовании, объект незавершенного строительства) в пользовании гараж (объект незавершенного строительства) 72,0 66 34 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 93,4 35,3 5000,0; 2500,0 22,2; 154,1 (в пользовании) машиноместо 12,7; 17,9 67 — Евгений Попов замначальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной работы Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 34,9; 56,9 600,0; 800,0 56,7 68 24 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 77,3 (совместная); 106,2 (долевая 1/3) 106,2 (долевая 1/3); 77,3 (совместная) гаражный бокс 19,4; машиноместо 18,0 (у супруги) 69 25 Александр Соловьев замруководителя Федеральная служба по аккредитации 95,2 (1/2) 52,4; 95,2 (1/2) 62,9; 96,0 (у супруги) 800,0 70 48 Юрий Короткий первый замдиректора Федеральная служба по финансовому мониторингу 135,3 (1/3); 35,3 135,3 (1/3) 757,0 (у супруги) 55,2 (у супруги) машиноместо 19,5 71 — Роман Шередин замруководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 76,9 (долевая 1/3); 93,6 (долевая 1/2) 76,9 (долевая 1/3); 93,6 (долевая 1/2) гаражный бокс 19,7 72 — Сергей Гриневич (8) замначальника управления информационных и коммуникационных технологий Управление делами Президента 59,3 84,7 73 27 Павел Пугачев замминистра Министерство здравоохранения 94,2; 46,9 машиноместо 10,70; 14,3 (у супруги) 74 28 Светлана Кочетова замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 49,7 (1/2); 76,1; комнаты в коммунальной квартире 18,4; 16,8 74,7 (1/2) 851,0 (у супруги); 1117,0; 616,0 (у супруга) 51,0 (жилое строение без права регистрации); 11,2 (хозблок), 73,1 (у супруга жилое строение без права регистрации) 75 — Виктория Чагина начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций административного департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 104,4 (совместная); 29,5 62,1; 93,3 (у ребенка) 76 — Анатолий Бобраков замминистра Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 76,2 75,2 (долевая 3/4) 400,0 (в пользовании супруги) 110,0 (у супруги) 77 — Елена Киселева начальник управления организации финансово-административной деятельности и цифровой трансформации Федеральная служба по интеллектуальной собственности 63,9; 31,7; 15,9 34,8 815,0; 480,0 Летняя кухня 9,6; навес 8,8 78 33 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и информационных технологий Министерство здравоохранения 66,6 (общая долевая) 66,6 (общая долевая), 62,4 (долевая) 1600,0 (долевая) 60,0 (дача, в пользовании) 79 17 Кирилл Поспелов заместитель начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 35,7 (совместная); 59,6; 33,0 42,5 95,0 (в пользовании) гараж 17,3 (у супруги) 80 — Андрей Заренин замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 38,7; 51,1; 38,3 29,4 81 — Вячеслав Смоленский замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 35,9 106,1(1/3); 52,1 90,5 82 37 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 59,0 62,3 1500,0 (у супруга) 95,5 (у супруга, баня) 83 38 Андрей Шолкин заместитель председателя Фонд социального страхования 119,0 (совместная) 56,0; 48,0 (у ребенка) 84 — Тимур Зарипов директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 100,7 (совместная); 65,9 (долевая 1/4) 65,0 23,6 гараж 20,2 85 31 Олег Дунаев начальник управления работы с реестрами и аналитики Федеральная служба по аккредитации 43,0 (1/2); 77,0; 35,7 (долевая 1/2) машиноместо 15,8 86 40 Василий Кулешов начальник управления информационных технологий Федеральная налоговая служба 75,5 (совместная) 37,6 34,5 87 — Андрей Черненко (9) замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 104,3 (долевая 1/2) 44,65 (долевая 1/3); 91,8 (долевая 1/2) 2264,0 земельный участок под гараж 18,0; гараж 18,0 (у супруги) 88 — Николай Ветров замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 53,7; 57,6 108,0; 75,4 89 42 Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры 72,0 (совместная) 37,9 машиномеcто 14,9 (у супруга) 90 — Михаил Никитин (10) начальник отдела развития информационных систем Федеральное агентство лесного хозяйства 57,1 (23/33); 52,8 (совместная) 57,1 (долевая 10/33) 43,9; 47,1 91 — Антон Лопатин член центральной избирательной комиссии Центризбирком 107,8 гараж 13,8 92 — Ольга Романова начальник отдела государственных услуг федеральных и региональных проектов в области медиа департамента государственной поддержки развития медиа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 74,3 63,6 (долевая 1/2) 93 — Михаил Цынский замначальника департамента информационных технологий Пенсионный фонд 85,1; комната 11,7; комната 9,1 94 45 Александр Сокольчук руководитель ФЦИ при ЦИК Центризбирком 1/2 в 102,1 102,1 (1/2) 23,4 (гараж, у супруги) 23,4 (гараж у супруги) 95 — Максут Шадаев министр Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 101,6 109,0 96 — Вячеслав Макухин замначальника управления спортивной медицины и цифровизации Федеральное медико-биологическое агентство 98,4 43,0 97 — Михаил Яковлев директор ФГКУ ГИВЦ Федеральное агентство по государственным резервам 73,8 (долевая 1/2) 76,8 (долевая 1/3) 1476,0 (у супруги) 35,4 (у супруги) 98 — Георгий Грицай начальник управления инновационных технологий Центризбирком 97,9 99 — Ирина Головина заместитель генерального директора ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 60,0; 37,7 машиноместо 15,7 100 — Андрей Горобец директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерство просвещения 74,4 73,2 (долевая 1/5) 101 47 Владимир Суханов начальник управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 60,7 (1/2); 66 (1/4) 44,6 650,0; 1370,0; 1400,0 140,0 (нежилой фонд) 102 — Андрей Тарчуков начальник управления информатизации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 87,0 (совместная) 87,0 (совместная) 103 — Сергей Цветков (11) замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 68,2 (совместная); 66 (долевая 1/4) 104 — Денис Невзоров директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 66,3 48,6 (долевая 1/3) 52,8 105 — Василий Шпак замминистра Министерство промышленности и торговли 42,6 (долевая 1/3) 67,5 (совместная) 142,1; 31,5 625,0 (долевая 1/4); 1044,0 (все — у супруги) нежилое помещение у супруги: 35,2 (долевая 1/5); 183,4; 1862,0 106 52 Александр Нарукавников замминистра Министерство науки и высшего образования 81,0 1000,0 107 — Владимир Русс директор ФБУ КВФ Интерстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 75,7 (долевая 1/2); 42,1 65,8 682,0 135,0 (нежилой фонд) Гараж 24,0 108 — Вадим Гайсин директор ФГУП Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управление делами Президента 78,4 (совместная) 78,4 (совместная) 61,9 машиноместо 15,3 (у супруги); кладовая 3,7 109 — Татьяна Трубникова директор департамента координации программ и проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 63,2 (долевая 1/3) 57,1 110 — Павел Бурлаков (12) замдиректора департамента развития облачных сервисов и управления данными Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 78,0 111 54 Денис Ушаков замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 59,1 34,5 (1/2) 112 55 Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 68; 48,8 (1/6) 63,5 113 — Дмитрий Дубынин директор департамента развития технологий цифровой идентификации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 73,5 500,0 (долевая по 1/2 с супругой) гараж 14,8 114 Николай Мартинец начальник управления Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 40,9 800,0 72,0 115 — Дмитрий Ядров замруководителя Федеральное агентство воздушного транспорта 71,8 116 — Евгения Чухнова замруководителя Федеральное агентство по туризму 71,3 117 — Андрей Гайдашов начальник отдела информационных технологий Министерство культуры 31,4 37,7 118 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1377,0; 600,0 (у супруги) 49,1; 16,4 (у супруги) 119 — Юрий Зубов (13) замруководителя Федеральная служба по интеллектуальной собственности 41,9 (долевая1/2); 43,8 120 — Наталия Сологуб замруководителя Федеральное агентство водных ресурсов 54,5 200,0 (в пользовании) 43,2 (долевая 43/200) 121 60 Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 50,8; 1/4 в 48,1 122 — Петр Гирич замначальника управления информационных технологий Федеральная служба судебных приставов 62,3 (долевая 1/10) 62,3 (долевая 9/10) 123 72 Андрей Лебедев директор департамента информационных технологий Министерство труда и социальной защиты 38,5 20,0 (участок под гаражом) 83,0 (у супруги 1/4) гараж 16,5; кладовое помещение 2,3; машиноместо 16,2 (в пользовании) 124 — Дмитрий Богодист замруководителя Федеральная пробирная палата 69,1 (долевая 1/3) 36,1 984,0 125 — Эдуард Шереметцев (14) директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Министерство энергетики 29,1; 59,8 (долевая 1/2 у ребенка) 59,8; 39,0 62,0 (долевая 35/100 у супруги) гараж 27,9 126 Денис Ельцов начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 58,1 1223,0 (у супруги) 56,0 (у супруги) 127 — Владимир Бенгин директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 55,5 128 63 Елена Громова директор департамента информационных технологий Министерство финансов 54,5 129 64 Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития 53,2 (совместная) 53,2 (совместная) 74,5 946,0 ( 1/2 у супруги) 130 65 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 51,5 46,0 900,0 131 — Алексей Стебихов начальник управления эксплуатации информационных систем Федеральная служба по финансовому мониторингу 50,6 132 66 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 50,2 89,7 гараж 18,5 133 — Михаил Сапунов директор департамента цифрового развития Министерство науки и высшего образования 49,1 44,6 134 — Владимир Дождев директор департамента цифровых технологий Министерство промышленности и торговли 57,0 (долевая 1/4); 69,0 (долевая 1/2) 40,4 машиноместо 14,3 135 — Алексей Дячук замдиректора департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 68,8 (долевая 1/2) 148,5 (долевая 10/108) 136 — Иван Круглый замначальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 29,9 68,9 (долевая 1/4) 73,6 137 — Ирина Раскина начальник управления цифрового развития технического регулирования Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 67,9 (долевая 2/3) 117,0 754,0; 790,0; 769,0 138 69 Виталий Лосев начальник управления цифрового развития Федеральная служба по труду и занятости 44,3 (1/2) 44,3 (9/20) 139 — Николай Парфентьев (15) замдиректора департамента цифрового развития Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 37,0; 2,5 800,0 (в пользовании ребенка) 211,4 (в пользовании ребенка) 140 — Сергей Гурулев замдиректора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 38,0 (долевая 4/5) 38,0 (долевая по 1/10 у двух детей) 141 — Ольга Явкина начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 37,8 75,0; 45,0 142 — Елена Мартынова (16) начальник отдела государственных заказов и информационных технологий Федеральное агентство по туризму 47,8 (3/4) 143 — Алексей Павлюченко директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерство сельского хозяйства 34,8 58,0; 74,0 (у ребенка) 144 — Владимир Алексеев директор департамента цифровой трансформации и стратегического развития Министерство спорта 34,4 128,7 758,0 145 — Ирина Червонова замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 63,0 (долевая 1/2) 146 — Григорий Прямов руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонд социального страхования 30,6 46,4; 55,4 147 — Андрей Фридштанд (17) замдиректора департамента информатизации и цифровой трансформации Министерство юстиции 44,2 (долевая2/3) 59,6; 43,0 148 71 Алексей Власов (18) замначальника управления информатизации Судебный департамент при Верховном Суде 49,0 (долевая 3/5) 21,0 (1/2) 53,0 (у супруги) 149 — Михаил Харламов замдиректора правового департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 52,3 (долевая 1/2) 39,0 150 — Ольга Носкова начальник управления молодежных программ Федеральное агентство по делам молодежи 78,4 (1/3) 151 — Иван Гулевич советник отдела цифровизации и развития информационных систем управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 102,6 (долевая 1/4) 152 77 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 50,2 (1/2) 74,0 153 — Григорий Гуров (19) замруководителя Федеральное агентство по делам молодежи 43,1 (долевая 1/2 у ребенка) 44,1; 52,5 154 — Павел Стариков директор ФГАНУ ЦИТиС Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 77,8 (долевая 1/5) 70,0 (у супруги) 3000,0 (у супруги) 670,0 (в пользовании) 155 49 Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 84,0 (совместная) 74,4; 76,0; 78,0 (у супруги) 600,0; 600,0 75,3 33,8 156 — Ольга Кобякова директор ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерство здравоохранения 87,7; 134,3 80,0 167 (у супруга) нежилое здание 314,6 157 — Олег Пак статс-секретарь, замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 95,0 66,0 машиноместо 22,0 (у супруги) 158 50 Елена Заева начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральная антимонопольная служба 81,8 73,0; 40,0 (у супруга) 159 74 Светлана Максимченко директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры 35,8 Источник: CNews Analytics, 2022 (1) — занимает должность с сентября 2021 г.

(2) — в настоящее время начальник управления

(3) — занимал должность до конца июля 2022 г.

(4) — в настоящее время начальник управления цифрового развития

(5) — занимал должность до июля 2022 г.

(6) — занимал должность с апреля 2021 г. до августа 2022 г.

(7) — занимал должность с июня 2021 г. до конца октября 2022 г.

(8) — в настоящее время начальник управления

(9) — занимал должность до конца октября 2022 г.

(10) — в настоящее время начальник управления

(11) — в настоящее время — директор департамента

(12) — в настоящее время — врио директора департамента

(13) — с середины февраля 2022 назначен руководителем

(14) — с мая 2022 г. — заместитель министра

(15) — назначен в октябре 2021 г, с февраля 2022 г. возглавляет департамент

(16) — в настоящее время — врио начальника управления

(17) — в настоящее время — директор департамента

(18) — занимал должность до середины мая 2022 г.

(19) — занимал должность до августа 2021 г.



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