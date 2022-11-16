Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями

CNews продолжает традиционный цикл материалов о доходах и имуществе ИТ-чиновников. Автопарки федеральных ИТ-чиновников становятся всё богаче. Многие руководители цифровизации госведомств скрывают информацию о марках своих автомобилей вопреки указу президента.

Четыре Porsche и другие «железные лошадки» слуг народа

Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». В частности, в нем сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.

CNews изучил, какие автомобили выбирают руководители, отвечающие за цифровизацию федеральных ведомств, и представители Минцифры, курирующие вопросы информатизации в целом. В рейтинг включены 138 федеральных ИТ-чиновника, сообщивших данные об автомобилях, своих или второй половины. Неожиданностей никаких, самые популярные машины: Mercedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser. Поклонников Porsche меньше, зато они — настоящие фанаты марки.

Стоит отметить, что некоторые чиновники (хотя и немногие) указывают даже год выпуска автомобиля, зато другие, нарушая требования, который год отделываются указанием имени производителя и назначения (легковая или грузовая) своей машины. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если модель уже не выпускается, при составлении рейтинга учитывалась ее максимальная стоимость на вторичном рынке. Если про машину ничего, кроме марки, неизвестно, то графу «Оценочная стоимость» мы оставляли пустой.

Первое место занимает ярый поклонник автомобилей Porsche — Александр Понькин, директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры. В его семейном автопарке: два Porsche 911, один Porsche Carrera, один Porsche Coupe; в собственности супруги Porsche Cayenne Turbo C, Audi A6 и Jaguar XJ. На момент составления рейтинга он уже покинул Минцифры, проработав в этот раз в министерстве менее полутора лет, с апреля 2021 г. до августа текущего года. В первое пришествие в министерство, еще в Минкомсвязи, Александр Понькин проработал более пяти лет, с мая 2013 г. до августа 2018 г. Но и автопарк у него тогда был поменьше.

На втором месте Константин Михайлик, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (до сентября 2021 г. замгендиректора «Россетей» по цифровой трансформации). У чиновника в гараже четыре автомобиля: Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911, Porsche Cayenne, Lexus LS 600.

Третье место у автопарка Владимира Зеленского, первого замминистра Минздрава (до декабря 2021 г. возглавлял Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования). Он выделяется наличием редкого мощного американского автомобиля Pontiac Firebird Trans Am. Но в целом семья чиновника предпочитает немецкий автопром, владеет BMW X5, Volkswagen Beetle, Mini Clubman Leyland и BMW 630D Xdrive (у супруги).

В гараже у Михаила Петухова, заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, по-прежнему Mercedes Benz 280, Mercedes Benz GLS350d, Porsche Panamera 4. Но вследствие роста благосостояние граждан чиновник потерял две позиции в рейтинге и со второго места по результатам 2020 г. опустился на на четвертое.

Замыкает пятерку Евгений Иванов, статс-секретарь, замминистра иностранных дел, спустившись с третьего места в 2020 году. В семье чиновника, по-прежнему, только супруга владеет двумя автомобилями, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz GLS 400D.

На шестом месте Антон Привезенцев, директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры (до сентября 2021 г. — директор ФГБУ «Связист»), с представительским минивэном Mercedes-Benz V-Класс 250 d 4Matic, приобретенным в 2020 г. (согласно декларации), также в собственности супруги с 2019 г. Jeep Wrangler и Hyundai ix55.

Седьмое место у семьи Вячеслава Макухина, заместителя начальника управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА, ценителей немецких внедорожников. В их автопарке Volkswagen Touareg и Audi Q7.

В разнообразном автопарке Анатолия Бобракова, замминистра по развитию Дальнего Востока, три автомобиля: Mitsubishi Outlander; Mini Cooper; Audi Q8. Чиновник занял восьмую строчку рейтинга.

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Андрей Петрушин, заместитель руководителя ФНС в 2021 г. наконец обзавелся собственным автомобилем Volkswagen Touareg. В 2020 г. машинами в семье владела лишь супруга, которой принадлежали автоприцеп и Mercedes Benz GLS в собственности супруги. Несмотря на это чиновник опустился в рейтинге с восьмого на девятое место.

Замыкает первую десятку Дмитрий Угнивенко, директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры (августа 2021 г. — заместитель директора макрорегионального филиала в «Ростелекоме»). У него два творения японского автопрома: минивэн Toyota Alphard и внедорожник Nissan Patrol.

Мотоциклы и другой необычный транспорт

Самый страстный байкер среди федеральных ИТ-чиновников, Петр Иванов, заместитель руководителя ФАС. В его гараже два мотоцикла Harley-Davidson. Также его автопарк интересен отечественным ретро автомобилем ГАЗ-21Р. Harley-Davidson есть в гараже и у Юрия Даценко, директора ФБУ НЦПИ при Минюсте России.

Не чужда любовь чиновников к бездорожью, так снегоболотоходы есть в декларациях у Вячеслава Макухина (Can-AM Renegade); Максима Бесхмельницына, замминистра юстиции (CFMOTO X6); Сергея Ефименко, директора департамента ИТ и связи МЧС России (Stels); квадроцикл есть в семье Владимира Фургальского, директора департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерства энергетики; снегоходы — у Александра Иванова замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Polaris Wildetrak), и Сергея Павлова, начальника управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору («Тайга СТ-800Д»).

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Водный транспорт любят только представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: у Павла Старикова, директора ФГАНУ ЦИТиС имеется маломерное судно WindBoat 42Е, а у Светланы Кочетовой, заместителя руководителя Рособрнадзора — лодка «Пионер МК».

Станислав Набоко, директор РосдорНИИ, и Елена Абрамова, заместитель руководителя Федерального агентства по государственным резервам, имеют в семейных гаражах грузовые автомобили. А Евгения Чухнова заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, кроме достаточно банального BMW X6 Xdrive 30d задекларировала BMW X5 с примечанием «числится в угоне».

Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников в 2021 г.

№ 2021 № 2020 ФИО Должность ФОИВ Личный автомобиль Автомобиль супруги/супруга Иные транспортные средства Оценочная стоимость, ₽ тыс. 1 — Александр Понькин (1) директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Porsche 911 (2 шт.), Porsche Carrera, Porsche Coupe Audi A6, Jaguar XJ, Porsche Cayenne Turbo S 67 360 2 — Константин Михайлик (2) замминистра Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911, Porsche Cayenne, Lexus LS 600 56 400 3 — Владимир Зеленский (3) первый замминистра Министерство здравоохранения BMW X5, Volkswagen Beetle, Mini Сlubman Leyland, Pontiac Firebird Trans Am BMW 630D Xdrive 34 600 4 2 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Mercedes-Benz 280 Mercedes-Benz GLS350d, Porsche Panamera 4 30 600 5 3 Евгений Иванов статс-секретарь, замминистра Министерство иностранных дел 29 000 6 — Антон Привезенцев (4) директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Mercedes-Benz V-Класс 250 d 4Matic Jeep Wrangler, Hyundai ix55 26 800 7 — Вячеслав Макухин замначальника управления спортивной медицины и цифровизации Федеральное медико-биологическое агентство Volkswagen Touareg Audi Q7 снегоболотоход Can-am Renegade, прицеп МЗСА 817703 26 477 8 — Анатолий Бобраков замминистра Министерство по развитию Дальнего Востока Mitsubishi Outlander, Mini Cooper, Audi Q8 26 100 9 8 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба Volkswagen Touareg Mercedes-Benz GLS Прицеп Thule 1205S 25 940 10 — Дмитрий Угнивенко (5) директор департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Toyota Alphard, Nissan Patrol Прицепы МЗСА 822141, МЗСА 8252141, МЗСА 82214 25 806 11 — Дмитрий Ким (6) замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Porsche Cayenne 25 000 12 — Владислаав Дроздов (7) директор ФГКУ "СТЗ" ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство Maserati Levante, Land Rover Range Rover Evoque 22 500 13 — Олег Качанов замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Chevrolet Tahoe BMW X4 21 785 14 — Иван Воронцов начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Land Rover Discovery, Toyota Hiace 20 800 15 9 Юрий Короткий первый замдиректора Федеральная служба по финансовому мониторингу BMW Х7 20 750 16 28 Елена Громова директор департамента информационных технологий Министерство финансов Hyundai Matrix Toyota Land Cruiser 20 520 17 4 Петр Иванов замруководителя Федеральная антимонопольная служба Lexus LX 570, ГАЗ-21Р мотоциклы Harley-Davidson FLSTCI, Harley-Davidson FLHTCUSE 20 500 18 11 Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерство энергетики Mercedes-Benz e200 4Matic, Toyota Land Cruiser квадроцикл Stels Dinli 700 (на супругу) 19 990 19 6 Максим Бесхмельницын замминистра Министерство юстиции УАЗ-39094 Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz V 250 4Matic прицеп МЗСА 817731, снегоболотоход CFMOTO X6 19 568 20 — Ольга Кобякова директор «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерство здравоохранения Mercedes GLK, Toyota Highlander 16 700 21 — Александр Павлов (8) советник руководителя Федеральная служба государственной статистики Mercedes-Benz GLС 300, Nissan Almera Kia Optima мотоцикл BMW G310R 15 750 22 66 Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры Mercedes-Benz GLE350 15 000 23 — Максим Паршин замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Audi A4 Audi А6 Allroad Quattro 14 019 24 14 Павел Сорокин замминистра Министерство энергетики BMW 730 LD Xdrive 13 900 25 12 Владимир Суханов начальник Управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная cлужба по регулированию алкогольного рынка ВАЗ 21013, Kia Magentis, Mercedes-Benz GL 350, Land Rover Discovery 3 мотоцикл BMW F800R 13 620 26 — Николай Ветров замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций BMW X6 Xdrive 30d 13 500 27 21 Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство Audi Q7 13 500 28 22 Александр Нарукавников замминистра Министерство науки и высшего образования Audi Q7 13 500 29 16 Алексей Скляр (9) замминистра Министерство труда и социальной защиты BMW X6 13 500 30 17 Павел Пугачев замминистра Министерство здравоохранения BMW X6 13 500 31 — Юрий Даценко директор ФБУ НЦПИ при Минюсте России Министерство юстиции Jeep Grand Cherokee мотоцикл Harley-Davidson 12 990 32 — Роман Мирошниченко (10) врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" Министерство сельского хозяйства Lexus GS BMW X4 мотоцикл Kawasaki EX 12 099 33 18 Борис Потемкин (11) замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии BMW 8 серии M850 I 12 000 34 — Сергей Ломака начальник управления национальной системы управления данными государственной статистики Федеральная служба государственной статистики Suzuki Vitara, Land Rover Discovery 11 900 35 — Михаил Харламов замдиректора правового департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Mercedes-Benz GLK 300 4Matic, ВАЗ 21099 11 600 36 — Андрей Черненко (12) замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery 3 BMW Z-3 11 590 37 25 Андрей Лебедев директор департамента информационных технологий Министерство труда и социальной защиты Lexus RX 11 500 38 — Василий Слышкин директор ФКУ «Государственные технологии» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций BMW 620d Xdrive GT 11 400 39 — Александр Иванов замруководителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта Toyota Land Cruiser 200 снегоход Polaris Wildetrak 10 770 40 — Владимир Бенгин директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Volkswagen Touareg 10 200 41 23 Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура Toyota Land Cruiser 200 10 000 42 — Юрий Васильченко замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Audi Q5 9 800 43 — Александр Мирошниченко директор ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство Toyota Land Cruiser Prado 9 600 44 — Ярослав Омелай зампредседателя правления Пенсионный фонд Toyota RAV4 мотоцикл Ducati Diavel 9 590 45 — Сергей Павлов (13) начальник управления Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Toyota Land Cruiser 200 Nissan Qashqai снегоход Тайга СТ-800Д 9 580 46 — Константин Цыганов первый замминистра Министерство природных ресурсов и экологии Volvo S80 Mercedes-Benz GLS 350D прицеп М3СА 817710 9 360 47 — Михаил Цынский замначальника департамента информационных технологий Пенсионный фонд Hyundai Santa Fe, Kia Cerato 9 330 48 — Андрей Куропятников директор «Морсвязьспутника» Федеральное агентство морского и речного транспорта Volvo XC60 9 100 49 — Дмитрий Ядров замруководителя Федеральное агентство воздушного транспорта Volvo ХС60 9 100 50 — Виктория Чагина начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций административного департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Volvo XC60 9 100 51 — Николай Мартинец начальник управления Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Volvo XC60 9 100 52 — Павел Стариков директор ФГАНУ ЦИТиС Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Ford Explorer, Kia Optima маломерное судно WindBoat 42Е, прицеп МСЗА 81771D 8 675 53 24 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и информационных технологий Министерство здравоохранения Infiniti FX37, Audi A4 8 219 54 — Григорий Прямов руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонд социального страхования BMW X3 8 000 55 — Алексей Куликов начальник центра организации и обеспечения связи и информационно-телекоммуникационных систем ФКУ ГЦИТОиС Федеральная служба исполнения наказаний Ford Explorer +Nissan Juke мотоцикл Kawasaki EX300В 7 600 56 32 Григорий Остапенко (14) замруководителя Федеральная служба государственной статистики 7 500 57 — Василий Заплаткин замдиректора ФСО России, руководитель службы специальной связи и информации Федеральная служба охраны Mercedes-Benz GLS 350 D 7 500 58 — Дмитрий Павлюков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Mazda 6 Toyota Corolla мотоцикл КТМ 990 Super Duke R 7 000 59 — Александр Шойтов замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Cadillac XT5 6 990 60 — Дмитрий Богодист замруководителя Федеральная пробирная палата Nissan X-TRAIL Mitsubishi ASX 2,0 6 213 61 — Татьяна Трубникова директор департамента координации программ и проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Kia Sportage SLS Skoda Kodiaq 6 171 62 — Сергей Ефименко директор департамента ИТ и связи Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Toyota Camry снегоболотоход Stels 6 000 63 27 Кирилл Поспелов замначальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Jeep Grand Cherokee 5 990 64 — Василий Соколов замруководителя Федеральное агентство по рыболовству Audi А5 5 797 65 — Иван Власов (15) замначальника управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами Федеральное агентство по делам национальностей Audi A4 5 719 66 — Алексей Дячук замдиректора департамента цифровой трансформации Министерство транспорта Toyota RAV4 5 600 67 — Владимир Русс директор ФБУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Nissan Murano 5 500 68 — Василий Шпак замминистра Министерство промышленности и торговли Lexus RX 300 5 400 69 37 Светлана Кочетова замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Skoda Rapid Toyota Corolla мотовездеход Sunner ATV 300CC, мотороллер/мотоколяска ВМЗ V150-М, мотоцикл Юпитер ИЖ 3 ЮЗК, прицеп МЗСА 817711, лодка Пионер МК 5 335 70 — Сергей Цветков (16) замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ford Explorer 5 300 71 42 Денис Васильев замруководителя Федеральная служба по труду и занятости Ford Explorer 5 300 72 — Дмитрий Дубынин директор департамента развития технологий цифровой идентификации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Mercedes-Benz GL-Класс AMG 63 5 100 73 39 Денис Ушаков замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта Subaru Forester 4 900 74 — Ольга Гатагова замминистра Министерство сельского хозяйства Mercedes-Benz 250d 4Matik 4 850 75 — Вячеслав Спиренков замруководителя Федеральное агентство лесного хозяйства Honda CR-V 4 800 76 — Эдуард Печененко начальник отдела режима и секретного делопроизводства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Jeep Compass мотоцикл Honda NC750SD-2 4 700 77 — Евгения Чухнова замруководителя Федеральное агентство по туризму BMW X6 Xdrive 30d, BMW X5 (числится в угоне) 4 650 78 — Евгений Абузяров директор ФГБУ«Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федеральное дорожное агентство Volkswagen Tiguan 4 600 79 — Андрей Горобец директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерство просвещения Volkswagen Tiguan 4 600 80 — Александр Иванов замдиректора Государственная фельдъегерская служба Skoda Kodiaq 4 382 81 — Айсалу Бадягина замдиректора департамента обеспечения кибербезопасности Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций УАЗ Патриот, Nissan Teana 4 350 82 33 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел Land Rover Discovery Sport 4 300 83 — Светлана Алексеева замруководителя Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Toyota Highlander 4 100 84 — Алексей Стебихов начальник управления эксплуатации информационных систем Федеральная служба по финансовому мониторингу Nissan X-Trail, Nissan Micra 4 063 85 — Азат Кадыров первый замминистра Министерство спорта Hyundai Solaris Hyundai Veloster прицеп Дельфин 82944С, прицепы Спутник 718201 4 020 86 47 Светлана Максимченко (17) директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры Toyota Prius 3 997 87 50 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию Skoda Oktavia 3 907 88 — Михаил Сапунов директор департамента цифрового развития Министерство науки и высшего образования Mazda 6 3 900 89 56 Леонид Горнин первый замминистра Министерство финансов мотоцикл BMW R1250RT 3 800 90 36 Василий Кулешов начальник управления информационных технологий Федеральная налоговая служба Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan 3 700 91 — Елена Мартынова (18) замначальника управления, начальникотдела государственных заказов и информационных технологий Федеральное агентство по туризму BMW Х6, Mitsubishi Outlander XL 3 650 92 45 Александр Сокольчук руководитель ФЦИ при ЦИК Центризбирком Land Rover Discovery 4 3 500 93 — Ольга Романова начальник отдела государственных услуг федеральных и региональных проектов в области медиа Департамента государственной поддержки развития медиа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Skoda Octavia 3 500 94 — Владимир Логунов замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций BMW 3 GT 3 500 95 20 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Acura MDX 3 300 96 — Андрей Заренин замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Honda Accord 3 250 97 — Анна Санникова замначальника управления цифровой трансформации системы ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Chevrolet Captiva Skoda Octavia Tour 3 250 98 48 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу Nissan X-Trail 3 213 99 — Павел Шевцов замруководителя Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Kia Sportage 3 100 100 49 Светлана Толстых начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Kia Sportage 3 100 101 — Анастасия Зырянова замминистра Министерство просвещения Infiniti FX 37 3 000 102 — Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Hummer H2 2 600 103 — Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Subaru Legacy 2 500 104 — Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Kia Seltos 2 200 105 — Тимур Зарипов директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ford Focus 2 000 106 — Дмитрий Огуряев замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Renault Megane 2 000 107 — Георгий Грицай начальник управления инновационных технологий Центризбирком KIA Soul 1 940 108 — Андрей Гайдашов начальник отдела информационных технологий Министерство культуры Volkswagen Polo 1 919 109 — Екатерина Костюк начальник отдела международного сотрудничества с зарубежными странами департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Skoda Yeti 1 900 110 — Ирина Головина замгендиректора ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Nissan Juke 1 800 111 — Ирина Червонова замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Toyota Avensis 1 790 112 — Павел Чащин директор ФГБУ «Рослесинфорг » Федеральное агентство лесного хозяйства Mercedes-Benz мотоцикл BMW F900R 1 714 113 — Дмитрий Медведев начальник «ГЦСиЗИ МВД России» Министерство внутренних дел Opel Zafira Tourer 1 500 114 — Ирина Раскина начальник управления цифрового развития технического регулирования Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Subaru Impreza 1 500 115 — Роман Шередин замруководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Hyundai ix55 1 490 116 — Станислав Набоко директор РосдорНИИ Министерство транспорта Грузовой а/м мотоцикл Yamaha XVS 1300А 1 250 117 — Андрей Фридштанд замдиректора департамента информатизации и цифровой трансформации Министерство юстиции Volvo S40 970 118 — Алексей Власов замначальника управления информатизации Судебный департамент при Верховном суде Renault Fluence 940 119 — Роман Кузнецов директор правового департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Chevrolet Niva 212300-55 прицеп МЗСА 817701 716 120 — Андрей Тарчуков начальник управления информатизации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Hyundai Subaru 121 — Евгений Попов замначальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной работы Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Toyota Land Cruiser 122 — Елена Громова директор департамента информационных технологий Министерство финансов Hyundai Matrix 123 — Анатолий Дюбанов директор департамента развития цифровой экономики Министерство экономического развития Lexus 124 — Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития BMW 125 — Сергей Гриневич замначальника управления информационных и коммуникационных технологий Управление делами Президента Mercedes-Benz 126 — Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам грузовой Ford прицеп 127 — Михаил Яковлев директор ФГКУ ГИВЦ Росрезерва Федеральное агентство по государственным резервам Kia 128 — Денис Цверава замдиректора ФГКУ ГИВЦ Росрезерва Федеральное агентство по государственным резервам Subaru Subaru 129 — Олег Дунаев начальник управления работы с реестрами и аналитики Федеральная служба по аккредитации Jaguar 130 — Александр Соловьев замруководителя Федеральная служба по аккредитации Volkswagen 131 — Андрей Липов руководитель Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций Land Rover 132 — Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство Toyota 133 — Александр Червяков начальник управления развития информационных систем Федеральное казначейство Mazda 134 — Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба Infiniti 135 — Владимир Скиба начальник главного управления информационных технологий Федеральная таможенная служба Toyota 136 — Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов Toyota 137 — Петр Гирич замначальника управления информационных технологий Федеральная служба судебных приставов Honda

Источник: CNews Analytics (1) — занимал должность с апреля 2021 г. до августа 2022 г.

(2) — замгендиректора «Россетей» по цифровой трансформации до сентября 2021 г.

(3) — до декабря 2021 г. возглавлял Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования

(4) —до сентябрь 2021 г. занимал должность директора ФГБУ «Связист»

(5) — до августа 2021 г. — заместитель директора макрорегионального филиала в «Ростелекоме»

(6) — до мая 2021 г. — вице-президент «Ростелекома»

(7) — до марта 2021 г. руководил ФКУ «ДЕЗЗ Объектов Здравоохранения» Минстроя России

(8) — в настоящее время начальник управления цифрового развития

(9) — занимал должность до конца июля 2022 г.

(10) — с середины декабря 2021 г. по конец апреля 2022 г.

(11) — до середины марта 2022 г.

(12) — до конца октября 2022 г.

(13) — до июля 2022 г.

(14) — до июня 2022 г.

(15) — в настоящее время начальник управления

(16) — в настоящее время директор департамента

(17) — до июля 2022 г.

(18) — в настоящее время врио начальника управления делами



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