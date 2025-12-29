Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Toyota Land Cruiser


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО 1
25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом 3
09.12.2024 «Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть 2
16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 3
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 3
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников 1
21.01.2022 Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 2
13.12.2021 Хозяевам автомобилей Toyota придется купить подписку, чтобы завести мотор 2
29.11.2021 Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 2
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
06.03.2019 Газпромбанк Автолизинг провел первую онлайн сделку по лизингу 1
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1
12.05.2014 Жена главы Роскомнадзора в 2013 г. купила 5 квартир 1
29.08.2013 Рейтинг доходов и самых дорогих авто ИТ-чиновников 1
01.09.2010 Фоторепортаж с Московского международного автосалона-2010 1
06.05.2010 РОСНАНО публикует сведения о доходах и имуществе руководителей Корпорации 1
16.05.2005 F-Secure: у Toyota "иммунитет" к мобильным вирусам 1
09.02.2005 Автомобили падут жертвами вирусов? 1
27.01.2005 Вирусы добрались до бортовых компьютеров Toyota 1

Публикаций - 28, упоминаний - 39

Toyota Land Cruiser и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10353 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 3
REvil - Хакерская группировка 51 2
Rover - RoverComputers 418 2
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
Caravan - Караван 89 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3309 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1222 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
F-Secure 211 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 13
BMW Group 467 9
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 8
Toyota - Lexus 83 8
Hyundai Motor Company 419 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 4
Volvo Cars 258 3
Volkswagen Group - VW 301 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 114 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 3
Mazda Motor Corporation 72 3
Тонар 8 2
Ford 424 2
Harley-Davidson 29 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Li Auto - LiXiang 7 1
Турбоэнергоремонт 2 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Volkswagen Audi Group 226 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Nissan Infiniti 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 9 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
ЦИАН - CIAN 166 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 5
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 349 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 370 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 163 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - ФЦАО - Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 4
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7684 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 1
Аксессуары 4131 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 114 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2248 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4926 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2347 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 7
BMW X - серия кроссоверов 27 7
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 6
Porsche Panamera 9 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 5
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 4
Volkswagen Touareg 12 4
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 4
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 4
Avito - Авито авто 69 3
Porsche Carrera 18 3
Mitsubishi ASX - Mitsubishi Active Sports Crossover 3 3
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 3
Ford Focus - Компакт-кар 28 3
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 3
Nissan Murano 7 3
Nokia Symbian OS 1403 3
BMW Z Series 10 2
Porsche Coupe 2 2
Honda SES 2 2
Mitsubishi Outlander 4 2
Hyundai H-1 Grand Starex 2 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Toyota Sequoia 2 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 22 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
Nissan Patrol - внедорожник 4 2
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 2
Toyota Camry 31 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Toyota Corolla 7 1
Hyundai Palisade 2 1
BMW 7 Series 4 1
Porsche Taycan 9 1
Honda CBR 2 1
Toyota Avensis 1 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Чурсин Игорь 21 5
Петухов Михаил 6 4
Понькин Александр 32 4
Кисляков Евгений 93 3
Албычев Александр 168 3
Петрушин Андрей 110 3
Абрамова Елена 14 3
Иванов Евгений 45 3
Черненко Андрей 73 3
Жаров Александр 179 3
Духовницкий Олег 91 3
Короткий Юрий 2 2
Пальников Анатолий 2 2
Тумкин Андрей 8 2
Скляр Алексей 53 2
Семенов Алексей 85 2
Тарасенко Андрей 13 2
Бесхмельницын Максим 5 2
Иванов Петр 23 2
Потемкин Борис 2 2
Кочетова Светлана 5 2
Фургальский Владимир 5 2
Трошенков Антон 2 2
Полянин Евгений 4 2
Шадаев Максут 1153 2
Терещенко Денис 92 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Угнивенко Дмитрий 25 2
Никифоров Николай 1136 2
Яцеленко Николай 25 2
Качанов Олег 120 2
Вольфсон Игорь 16 2
Логунов Владимир 14 2
Мироненко Дмитрий 7 2
Волин Алексей 122 2
Козырев Алексей 326 2
Ерохин Сергей 32 2
Васина Светлана 6 2
Макухин Вячеслав 2 2
Липов Андрей 67 2
Россия - РФ - Российская федерация 157481 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 5
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Япония 13553 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 3
Россия - УФО - Тюменская область 1262 3
Россия - ДФО - Магаданская область 487 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 2
Россия - ПФО - Самарская область 1463 2
Беларусь - Белоруссия 6044 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 2
Россия - СФО - Омская область 735 2
Россия - ЦФО - Костромская область 437 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Мацеста 8 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Европа 24654 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 663 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 9
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 4
Энергетика - Energy - Energetically 5529 4
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3711 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 1
Daily Mail 56 2
ZDnet 662 1
The Verge - Издание 592 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
Reddit 361 1
Российская газета 278 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
РИА Новости 990 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 10
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Gartner - Гартнер 3614 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 44 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще