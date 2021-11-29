Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото

В результате журналистского расследования Daily Mail раскрыто местоположение Евгения Полянина, предположительно одного из участников хакерской группировки REvil. Его ищут власти США, а саму группировку обвиняют в связях с российским правительством. Евгения нашли в Барнауле, проживающим в многомиллионном суперсовременном доме и разъезжающим на дорогом внедорожнике.

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Журналисты британского издания Daily Mail заявили, что выследили одного из участников хакерской группировки REvil Евгения Полянина. Они утверждают, что он живет в алтайском городе Барнауле и ни в чем себе не отказывает, открыто живя «люксовой жизнью» (luxury lifestyle).

Как пишет Daily Mail, 28-летний Полянин живет полной жизнью в своем доме за $380 тыс. (28,72 млн руб.) и разъезжает по улицам Барнаула на своем Toyota Land Cruiser 200 стоимостью $74 тыс. (5,6 млн руб.). Почему именно 200, а не более современный 300, журналисты не уточняют. Они пишут лишь, что Полянин, вероятнее всего, чувствует себя в полной безопасности, и что у него якобы есть вторая машина, на этот раз марки BMW, стоимость до $108 тыс. (8,17 млн руб.). Также, по утверждению журналистов, чета Поляниных любит роскошный образ жизни, совершая поездки на вертолете к близлежащим живописным горам Алтая.

Тот, кто выведет ФБР на след Полянина, сам может стать миллионером

На связи Полянина с хакерами настаивают сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). За информацию, которая поспособствует его аресту, Бюро готово выплатить вознаграждение в размере до $5 млн (378 млн руб. по курсу ЦБ на 29 ноября 2021 г.). Полянин считается одним из самых разыскиваемых хакеров в мире.

Группировке REvil регулярно приписывают тесные связи с Россией и российскими властями. Нередко такие утверждения высказывают представители властей США, однако на момент публикации материала не существовало ни одного неопровержимого доказательства этой теории. Как сообщал CNews, в июле 2021 г. REvil внезапно прекратила работу и отключила все сайты. Однако позже она возобновила свою деятельность.

Дом, в котором якобы проживает Полянин со своей женой

Журналисты выяснили также, что София, 28-летняя жена Полянина, открыто управляет бизнесом по выпечке, в то время как власти США ищут ее мужа по обвинению в вымогательстве миллионов долларов у американских предприятий.

У Полянина могут быть «покровители»

Как пишут журналисты, власти России не спешат арестовывать Полянина и выдавать его американской стороне. К слову, законодательство России запрещает выдавать россиян властям других стран.

Молодой Полянин (слева) со своей женой Софией

Авторы журналистского расследования Daily Mail утверждают, что российские полиция и ФСБ не опрашивали родственников или хотя бы соседей на предмет выяснения информации о Евгении. Сами же Полянины в последние дни старательно отбивались от журналистов.

Daily Mail пишет, что супруги заперлись в своем доме в «элитном» жилом комплексе «Невский», отключили телефон и держали окна зашторенными. Сам Евгений недвусмысленно объяснил журналистам, что не желает контактировать с ними. Попутно он связался со своей 58-летней матерью Светланой, проживающей в Барнауле, и заверил ее, что все обвинения ФБР против него сфабрикованы.

Попытка выйти на родственников Полянина

Журналисты Daily Mail связались со Светланой Поляниной, и она сразу же заявила, что не будет ничего рассказывать о работе своего сына. Отрицая, что он был программистом, она призналась, сославшись на некоторое освещение обвинений ФБР в российских СМИ: «Я не знаю, правда ли то, о чем пишут в газетах».

Предположительный автомобиль Полянина

Светлана Полянина добавила, что не знает, где сейчас ее сын, и высказала предположение, что он может быть в полиции. Позже она сообщила журналистам, что он вышел с ней на связь и заявил, что находится на отдыхе.

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Живя со своей женой в роскошном доме, Полянин, тем не менее, по-прежнему прописан в «мрачной советской квартире» своей матери, пишет Daily Mail. Дом, в котором находится квартира, был построен для сотрудников Министерства внутренних дел России, включая полицейских.

Журналисты утверждают, что на наличие больших денег в квартире Светланы ничего не указывало, кроме смартфона Apple iPhone 8.

35-летняя сестра Полянина, Анна, заявила, что лично с ней никто не по поводу обвинений в отношении ее брата не контактировал. Эту информацию она передала через соседей. Напрямую общаться с прессой она отказалась.

Хакер-спортсмен

Один из соседей Светланы Поляниной заявил журналистам, что в курсе о преследованиях Евгения со стороны властей США. Он добавил, что ничуть не удивлен этим фактом.

Селфи Полянина с печатной платой в руках, сделанное во время учебы

Полянин учился на физико-техническом факультете Алтайского государственного университета, но так и окончил магистратуру по вычислительной технике, бросив учебу. Со слов его однокурсника Константина Стародубцева, Полянин «не был гением в программировании». «Он был по-своему забавен. Я помню его только из-за его интереса к тренажерному залу», – добавил он.

Полянин с дипломом бакалавра в руках

Преподаватель Полянина Владимир Пашнев подтвердил, что Евгений действительно ничем не выделялся. «Не мы научили его хакерству. Этот вид деятельности требует определенной харизмы. У него ее не было, или же об этом никто не помнит. У нас тут есть шутка: “Он плохо учился. Если бы у него все было в порядке с успеваемостью, его бы не поймали”», – говорит Пашнев.