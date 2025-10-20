Разделы

Daily Mail


СОБЫТИЯ


20.10.2025 Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами» 1
19.08.2024 Семнадцатилетний студент в лаборатории колледжа собрал термоядерный реактор 1
15.05.2024 В Англии создали электромагнитные ружья для стрельбы по электросамокатчикам 1
21.01.2022 Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки 1
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка 1
24.12.2021 Важнейшее лоббистское объединение ИТ-гигантов развалилось, потому что Microsoft решила не платить членские взносы 1
21.12.2021 Microsoft попала под расследование за бесплатную раздачу ПО 1
29.11.2021 Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
28.01.2019 На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов 1
27.06.2017 В Северной Корее выпустили собственный iPhone 1
23.05.2016 Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео 1
04.04.2016 В продажу вышло устройство за $170 для взлома любого iPhone 1
21.03.2016 iPhone 6 загорелся на борту летящего самолета. Фото 1
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 1
07.09.2015 «Умные часы» Apple нанесли болезненный ожог своей хозяйке 1
15.05.2015 Взорвавшиеся и сгоревшие iPhone нанесли двум подросткам тяжелые ожоги 1
16.03.2015 Госдеп США отключил свою сеть от интернета, чтобы защититься от «русских хакеров» 1
06.02.2015 XSS-уязвимость нулевого дня в Internet Explorer позволяет атаковать любые сайты 1
24.12.2014 Английских овец превратят в точки доступа Wi-Fi 1
09.12.2014 Взорвавшийся смартфон Samsung Galaxy устроил пожар 1
20.11.2014 На российском сайте опубликовано видео с тысяч взломанных камер 1
10.10.2014 Google, Microsoft и Facebook предупредили о возможной гибели интернета 1
13.12.2013 Банк уволил ИТ-сотрудника за отчет об опасных уязвимостях 1
19.10.2012 Apple заставили публично извиняться перед Samsung 1
04.09.2012 Брюс Уиллис подает в суд на Apple 1
19.07.2012 Apple заставили полгода бесплатно рекламировать планшеты Samsung 1
30.01.2012 Amazon обвинили в завышении цен на товары 1
05.12.2011 В соцсети Facebook могут появиться онлайн-казино 1
23.11.2011 Российские хакеры оставили американцев без воды 1
10.10.2011 Стив Джобс оставил в наследство Apple ряд новых продуктов 1
21.06.2011 Гигантские зеркала на орбите — новый метод борьбы с потеплением 1
25.04.2011 Слух: на суперколлайдере поймали бозон Хиггса 1
24.03.2011 Apple покидает главный по Mac OS X 1
16.11.2010 Блог Сергея Меднова: Цивилизация плодит ложные чудеса 1
15.06.2010 «Умные» дома помогают пожилым людям 1
20.07.2009 Land Rover выпустил телефон-внедорожник 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Daily Mail и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12532 13
Meta Platforms - Facebook 4512 6
X Corp - Twitter 2902 6
Microsoft Corporation 25165 5
Google LLC 12158 3
Samsung Electronics 10554 3
Amazon Inc - Amazon.com 3104 3
REvil - Хакерская группировка 51 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5212 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Stripe 29 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Питерская группа связистов 437 1
Malwarebytes Labs 37 1
Rover - RoverComputers 418 1
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 25 1
НИИ-Тантал 13 1
Вымпел-Протект 1 1
Apple - Intrinsity 22 1
Cairos Technologies 1 1
Sonim Technologies 22 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1562 1
Telegram Group 2460 1
Garmin - Гармин 208 1
Gamma Group 6 1
Elaman GmbH 1 1
Finfisher Labs GmbH 1 1
Gamma International GmbH 4 1
Evil Corp - Хакерская группировка 11 1
Lenovo Motorola 3520 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 856 1
Lenovo Group 2345 1
МегаФон 9733 1
Oracle Corporation 6843 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1454 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1004 1
MediaTek - Ralink 565 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1532 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 423 1
Tesla Motors 420 2
BMW Group 462 2
Alaska Airlines 13 1
Tesco 82 1
Chevrolet 40 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 116 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 67 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
Space Adventures 30 1
Rex Airlines - Regional Express 3 1
Wiggin 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
eBay Inc 1629 1
Adidas - Адидас 165 1
American Express - Amex 335 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 569 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Uber 334 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 97 1
Walt Disney Company 634 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
Microsoft - LinkedIn 676 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5725 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3429 5
Судебная власть - Judicial power 2394 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1605 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3327 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1168 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 212 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3096 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3492 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 597 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 440 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 275 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1340 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1470 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 20 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6410 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25385 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28783 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25392 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10109 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3068 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3117 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9892 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12833 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11172 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12639 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9996 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1323 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13244 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2334 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7334 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6742 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13471 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7693 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14897 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3920 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5765 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 914 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17712 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3038 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2358 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4659 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2311 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12819 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3689 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11113 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1624 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8085 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6904 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7295 7
Apple iPad 3910 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5101 4
Google YouTube - Видеохостинг 2860 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 3
Apple iPhone 4 788 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Giphy 13 2
Rufus 11 2
Toyota Land Cruiser 27 2
Apple iOS 8168 2
Google Android 14559 2
Apple iPhone 5 776 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 2
Apple iPod 1550 2
Microsoft Teams - MS Teams 608 2
Samsung Galaxy 986 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 355 1
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 50 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
Samsung Galaxy Nexus 86 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Samsung Galaxy Ace 28 1
LG Wine Smart 3 1
Apple iPhone nano 18 1
Microsoft Office 2021 14 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1193 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Google YouTube Content ID 7 1
Garmin Connect 34 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 526 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 3
Полянин Евгений 4 2
Birss Colin - Бирсс Колин 2 2
Howard Rob - Говард Роб 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 172 1
Altman Sam - Альтман Сэм 40 1
Crail Anna - Крейл Анна 2 1
Doctorow Cory - Доктороу Кори 2 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Гостев Александр 83 1
Arnold Bridgitt - Арнольд Бриджитт 2 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Зенкин Денис 263 1
Доля Алексей 67 1
Полянина Светлана 2 1
Стародубцев Константин 1 1
Пашнев Владимир 1 1
Белова Наталья 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 6 1
Mador Ziv - Мадор Зив 1 1
Фомин Андрей 2 1
Медведев Павел 5 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 1
Nayernia Karim - Найерния Карим 1 1
Livdahl Kristin - Ливдал Кристин 1 1
Бахрамов Тофик 1 1
Morritt Danny - Морритт Денни 1 1
Seglins Mareks - Seglinsh Marek - Сеглинс Марекс - Сеглиньш Марек 2 1
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 1
Бендерский Эдуард 1 1
Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 9 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 7 1
Pfau Gunter - Пфау Гюнтер 1 1
Kay Alan - Кай Алан 1 1
Saultz Rob - Шульц Роб 2 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13526 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 26
Россия - РФ - Российская федерация 154732 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 7
Великобритания - Лондон 2403 6
Европа 24565 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4068 4
Канада 4970 4
Германия - Федеративная Республика 12900 4
Южная Корея - Республика 6817 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 4
Земля - планета Солнечной системы 10601 3
Италия - Итальянская Республика 4418 3
США - Калифорния 4767 3
США - Колумбия - Вашингтон 1436 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5324 2
Великобритания - Западная Англия 10 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Украина 7758 2
Нидерланды 3613 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3587 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1427 2
США - Техас 1006 2
Перу - Республика 285 2
Япония 13492 2
Солнечная система - Solar system 2540 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 2
Америка - Американский регион 2186 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 2
США - Калифорния - Сан-Бернардино 26 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Канада - Альберта - Римби 6 1
Гондурас - Республика 39 1
США - Оклахома 85 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 384 1
КНДР - Пхеньян 75 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8262 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3666 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7422 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4297 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25624 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3257 3
Физика - Physics - область естествознания 2796 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5903 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2985 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8866 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9495 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1137 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 266 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 2
Английский язык 6847 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2155 2
Энергетика - Energy - Energetically 5451 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8457 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 486 2
Сон - Somnus 452 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 361 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 401 2
Металлы - Никель - Nickel 345 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2912 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 2
Спорт - Футбол 750 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 186 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1892 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1616 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 115 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 5
FT - Financial Times 1247 3
Telegraph 196 3
The Times 73 2
Times 637 2
Wikipedia - Википедия 566 2
ZDnet 662 2
NYT - The New York Times 1084 2
Forbes - Форбс 900 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 2
The Guardian - Британская газета 380 2
BuzzFeed 15 1
ABC News 52 1
MacWorld 133 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
New York Post 48 1
Netzpolitik 2 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
The Sun 27 1
Fox News Channel - FNC 40 1
WikiLeaks 120 1
Медуза - Meduza 47 1
Bloomberg 1378 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
BleepingComputer - Издание 397 1
Politico 18 1
23ABC News 172 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
comScore 379 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
Asymco 10 1
IDC - International Data Corporation 4938 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 22 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 30 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 15 1
University of Portsmouth - Портсмутский университет 6 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 43 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 970 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 627 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Lenovo Tech World 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 179 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
