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Семнадцатилетний студент в лаборатории колледжа собрал термоядерный реактор

Студент частного коммерческого учебного заведения собрал реактор ядерного синтеза. На создание установки он потратил 18 месяцев. В июне 2024 г. термоядерный реактор смог сгенерировать плазму.

Собрал термоядерный реактор

Студент Чезаре Менкарини (Cesare Mencarini) в возрасте 17 лет из шестого класса Кардиффского колледжа в Великобритании разработал и собрал небольшой термоядерный реактор. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание Daily Mail. Его работа была представлена на Кембриджском научном фестивале и вызвала огромный интерес у общественности со всего мира.

Чезаре Менкарини уроженец Италии. На разработку и создание установки Менкарини потратил 18 месяцев. По словам молодого ученого, его изобретение должно было создать условия, необходимые для ядерного синтеза. Однако из-за ограничений школьной лаборатории невозможно было достичь давления, сравнимого с тем, которое создается в недрах Солнца под действием гравитации, поэтому, как пишет Daily Mail, Менкарини в своем реакторе создания необходимой температуры использовал высокое напряжение. Температуру плазмы, создаваемую в рабочей камере реактора, издание не называет.

Студент разработал свой реактор ядерного синтеза в рамках своей продвинутой учебной программы (A-Levels) и расширенной проектной квалификации (EPQ). Работа Чезаре Менкарини, по информации Daily Mail, является единственным ядерным реактором, построенным в школьных условиях.

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Linkedin - Cesare Mencarini
Студент в семнадцать лет собрал термоядерный реактор в лаборатории колледжа

Кардиффский колледж шестого класса - частное коммерческое учебное заведение. Колледж располагается в городе Кардифф, Великобритания. Вуз был основан совсем недавно, в 2004 г. В Великобритании школьное образование длится дольше 11 лет, поэтому поступить на бакалавриат сразу после школы не получится. Сначала нужно восполнить академическую разницу с помощью одной из подготовительных программ (A-Levels, IB, Foundation и др). Второй вариант - отучиться год в университете родной страны. После окончания обучения выпускники могут оставаться в Великобритании в течение одного года. Этого времени вполне достаточно, чтобы найти работу и сменить студенческую визу на рабочую.

Показанный недавно на Кембриджском фестивале науки, ядерный реактор несколько месяцев назад получил плазму. Благодаря данному проекту, Менкарини получил оценку A* (превосходная работа, показывает высокие способности и развитое воображение) по результатам экзамена.

В колледже были обеспокоены этим проектом

Менкарини было нелегко убедить своих преподавателей в необходимости проекта. Преподаватели даже считали, что проект может быть опасным и представлять значительную угрозу. Наконец, после 18 месяцев напряженной работы над проектом, Чезаре Менкарини успешно разработал небольшой реактор.

Студент намерен поступить на инженерный факультет. Однако до этого он намерен работать в Центре анализа и сопряжения Бристольского университета. Менкарини утверждает, что цель реактора - создать условия, необходимые для термоядерного синтеза.

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Директор Кардиффского колледжа шестого класса, доктор Джулиан Дэвис (Julian Davies) заявил, что в будущем студент окажет значительное влияние на энергетическую отрасль в стране. Дэвис также назвал работу Чезаре Менкарини, которая была построена более чем за год, чрезвычайно захватывающей, потому что он проявил выдающуюся трудовую этику. Дэвис добавил, что в колледже хотят дать студентам возможность работать над проектами, которые их интересуют, а также научить их сдавать экзамены и быть смелыми, чтобы они могли рисковать и разрабатывать проекты, применимые к реальным жизненным ситуациям.

Реактор Менкарини сгенерировал плазму в июне 2024 г. По информации Daily Mail, система работает благодаря насосу Leybold Trivac E2, который позволяет студенту достичь минимального давления около 0,008 мм ртутного столба. Тогда же Чезаре Менкарини упомянул, что позже для достижения термоядерного синтеза будет использован насос Pfeiffer TPH062. Сетка реактора подключена к высоковольтному вводу, рассчитанному на 30 кВ и соединенному с источником питания Unilab мощностью 5 кВ. Это позволяет активировать установку в условиях колледжа, так как выходной ток ограничен 2 мА.

Менкарини изучал математику, химию и физику в Кардиффском колледже шестого класса. Он продемонстрировал возможности своего реактора в Имперском колледже, Бристольском и Бангорском университетах.

Антон Денисенко

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